हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मेरा पूरा दिन खराब हो गया', आपत्तिजनक कमेंट्स के बाद गौतमी कपूर ने लिया सोशल मीडिया से ब्रेक

'मेरा पूरा दिन खराब हो गया', आपत्तिजनक कमेंट्स के बाद गौतमी कपूर ने लिया सोशल मीडिया से ब्रेक

Gautami Kapoor: एक्ट्रेस गौतमी कपूर इन दिनों खूब चर्चा में है. बीते 2 महीने से वो सोशल मीडिया से दूर है. इसी बीच उन्होंने एक इंटरव्यू में सोशल मीडिया से दूरी बनाने की वजह बताई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 21 Feb 2026 11:36 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी और फिल्मों में अपने अभिनय से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस गौतमी कपूर इन दिनों सोशल मीडिया से दूर हैं. गौतमी ने पिछले दो महीनों से इंस्टाग्राम पर कुछ भी पोस्ट नहीं किया है. अब उन्होंने खुद सामने आकर बताया है कि आखिर उन्होंने ये ब्रेक क्यों लिया. गौतमी ने बॉम्बे टाइम्स से बातचीत में खुलासा किया कि उन्हें लगातार भद्दे और अपमानजनक कमेंट्स मिल रहे थे. सुबह उठते ही जब वो फोन देखती थीं, तो सबसे पहले नेगेटिव बातें पढ़ने को मिलती थीं.

आपत्तिजनक कमेंट्स ने किया परेशान

गौतमी ने कहा कि इस पड़ाव पर उन्हें किसी की पहचान की जरूरत नहीं है. वो अपने परिवार और अपने छोटे से सर्कल में खुश हैं. लेकिन जब बात उनके करीबियों तक पहुंची और उनके बारे में भी गलत बातें लिखी जाने लगी, तब उन्हें लगा कि अब दूरी बनाना ही बेहतर है. इंस्टाग्राम से दूर रहने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनके पास बहुत सारा वक्त और सुकून है. गौतमी ने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि एक सुबह जब उन्होंने अपनी रील्स चेक की, तो सबसे ऊपर एक गंदा और आपत्तिजनक कमेंट था. वो इतना आपत्तिजनक था कि उनका पूरा दिन खराब हो गया. उन्हें लगा कि वो इस तरह की नेगेटिविटी की हकदार नहीं हैं. उसी वक्त से वो अपनी निजी जिंदगी को सोशल मीडिया से दूर रखती है. हालांकि जब उनके पास अपने काम से जुड़ी कोई बात होगी, तभी वो दोबारा सोशल मीडिया पर लौटेंगी.

इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से मिलते हैं प्रोजेक्ट्स?

गौतमी ने ये भी कहा कि आजकल इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट्स मिलने में इंस्टाग्राम फॉलोअर्स जरूरी हिस्सा बन गया है. उन्होंने हमेशा ऑर्गेनिक तरीके से फॉलोअर्स बनाए हैं. उन्हें समझ नहीं आता कि किसी कलाकार की मेहनत और अनुभव को उसके सोशल मीडिया फॉलोअर्स से कैसे तौला जा सकता है. बता दें, गौतमी कपूर लंबे समय से टीवी इंडस्ट्री का हिस्सा रही हैं और कई शोज में काम कर चुकी हैं. हाल ही में वह फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' को लेकर भी चर्चा में रही थी.

और पढ़ें
Published at : 21 Feb 2026 11:36 PM (IST)
Tags :
Gautami Kapoor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'मेरा पूरा दिन खराब हो गया', आपत्तिजनक कमेंट्स के बाद गौतमी कपूर ने लिया सोशल मीडिया से ब्रेक
'मेरा पूरा दिन खराब हो गया', आपत्तिजनक कमेंट्स के बाद गौतमी कपूर ने लिया सोशल मीडिया से ब्रेक
बॉलीवुड
जावेद अख्तर ने तालिबान के 'घरेलू हिंसा' कानून पर दी प्रतिक्रिया, बोले- 'बस बहुत हुआ धर्म के नाम पर ये सब'
जावेद अख्तर ने तालिबान के 'घरेलू हिंसा' कानून पर दी प्रतिक्रिया, बोले- 'बस बहुत हुआ धर्म के नाम पर ये सब'
बॉलीवुड
'टॉक्सिक' के टीजर में दिखा यश का जलवा, एक्ट्रेसेज की गैरमौजूदगी पर दर्शकों के बीच छिड़ी बहस
'टॉक्सिक' के टीजर में दिखा यश का जलवा, एक्ट्रेसेज की गैरमौजूदगी पर दर्शकों के बीच छिड़ी बहस
बॉलीवुड
'शरारत' गाने पर स्कूल के लड़कों का डांस वीडियो हुआ वायरल, लोग बोले- 'अपने छोरे क्या छोरियों से कम हैं'
'शरारत' गाने पर स्कूल के लड़कों का डांस वीडियो हुआ वायरल, लोग बोले- 'अपने छोरे क्या छोरियों से कम हैं'
Advertisement

वीडियोज

BJP Protest Against Cong: BJP ने Congress को घेरा, Indore में भिड़े कार्यकर्ता ! | BJP Protest
Alphabet, Microsoft, Amazon और Meta: $700 Billion का AI Gamble | Paisa Live
US Supreme Court ने Trump Tariffs को Illegal ठहराया | $175 Billion Refund कैसे मिलेगा? | Paisa Live
Pati Brahmachari: गुलाब सिंह की खौफनाक साज़िश, क्या ईशा बचा पाएगी अपनी मां को?
June में release होगी ‘Kulli’, Makers का दावा Theatre में गूंजेंगी चीखें |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश का PM बनते ही तारिक रहमान का एक और बड़ा कदम, फिर पलटा यूनुस का फैसला, जानें अब क्या किया?
बांग्लादेश का PM बनते ही तारिक रहमान का एक और बड़ा कदम, फिर पलटा यूनुस का फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बदायूं: अक्षय ने मुस्लिम बुजुर्ग समेत 3 लोगों को दौड़ाकर पीटा, यूपी पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन
बदायूं: अक्षय ने मुस्लिम बुजुर्ग समेत 3 लोगों को दौड़ाकर पीटा, यूपी पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन
क्रिकेट
भारत-दक्षिण अफ्रीका के सुपर-8 मुकाबले में भी बारिश बनेगी विलेन? मौसम को लेकर आया अपडेट
भारत-दक्षिण अफ्रीका के सुपर-8 मुकाबले में भी बारिश बनेगी विलेन? जानें ताजा अपडेट
बॉलीवुड
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
इंडिया
India-Brazil Trade Deal: भारत और ब्राजील के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील, मिनरल एग्रीमेंट साइन, खिसिया जाएगा चीन!
भारत और ब्राजील के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील, मिनरल एग्रीमेंट साइन, खिसिया जाएगा चीन!
इंडिया
'हम इस पर बारीकी से स्टडी कर रहे हैं', US सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को बताया गैरकानूनी तो आया भारत का पहला रिएक्शन
'हम बारीकी से स्टडी कर रहे हैं', यूएस SC ने टैरिफ को बताया अवैध तो आया भारत का पहला रिएक्शन
बिहार
मैथिली ठाकुर के 'धृतराष्ट्र' वाले बयान पर भड़के खेसारी लाल, बोले- 'कम उम्र में उपलब्धियां मिल जाती हैं तो...'
मैथिली ठाकुर के 'धृतराष्ट्र' वाले बयान पर भड़के खेसारी लाल, बोले- 'कम उम्र में...'
शिक्षा
संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, उम्र सीमा में चार साल की बढ़ोतरी; पढ़ें डिटेल्स
संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, उम्र सीमा में चार साल की बढ़ोतरी; पढ़ें डिटेल्स
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget