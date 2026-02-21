होली से पहले खेसारी लाल यादव का धमाका, 'होली बाद आके' के मोशन पोस्टर ने इंटरनेट पर बढ़ाया पारा

होली का मौसम आते ही भोजपुरी इंडस्ट्री में रंग और राग दोनों की रौनक बढ़ जाती है. इसी बीच सुपरस्टार खेसारी लाल यादव एक बार फिर अपने फैंस के लिए नया तोहफा लेकर आ रहे हैं. उनका नया होली स्पेशल गाना 'होली बाद आके' जल्द ही यूट्यूब पर रिलीज होने वाला है. गाने का मोशन पोस्टर सामने आते ही सोशल मीडिया पर हलचल तेज हो गई है. इस त्योहार से पहले रिलीज हो रहा यह गाना फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर रहा है.

कब रिलीज होगा गाना?

खेसारी ने अपने इंस्टाग्राम पर इस गाने का मोशन पोस्टर शेयर किया, जिसमें पोस्टर में होली की मस्ती और जश्न का माहौल साफ नजर आता है. उन्होंने कैप्शन में लिखा कि 'जब रंग और इमोशंस साथ मिलते हैं, तो जश्न और भी खास हो जाता है. ये गाना रविवार यानी 22 फरवरी को सुबह 7:45 बजे रिलीज किया जाएगा.' बस फिर क्या था, पोस्ट शेयर होते ही फैंस के कमेंट्स की बाढ़ आ गई. हर कोई बेसब्री से गाने के रिलीज का इंतजार कर रहा है. खेसारी के गाने रिलीज होते ही अक्सर ट्रेंडिंग लिस्ट में जगह बना लेते हैं. उनकी फैन फॉलोइंग इतनी मजबूत है कि नया गाना आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है.

फैंस को है नई फिल्म का इंतजार

'होली बाद आके' से भी उम्मीद की जा रही है कि यह गाना रंगों के त्योहार को और भी खास बना देगा. बता दें, गाने के साथ-साथ वह अपनी आने वाली फिल्म 'अग्निपरीक्षा' को लेकर भी चर्चा में है. फिल्म का ट्रेलर पहले ही रिलीज हो चुका है, जिसमें एक्शन और रोमांस का जबरदस्त तड़का देखने को मिला. इस फिल्म का निर्देशन लाल बाबू पंडित ने किया है और सुरिंदर यादव ने इसका निर्माण किया हैं. फिल्म में खेसारी के साथ आकांक्षा पूरी और नीलम गिरी लीड रोल में नजर आएंगी. यह फिल्म भी होली के खास मौके पर 4 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिसके ट्रेलर और गाने ने पहले ही फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है.