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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'गणेश: डस्ट टू स्टारडस्ट' का दमदार ट्रेलर आउट, अक्षय कुमार ने दोस्त गणेश आचार्य के लिए लिखा इमोशनल नोट

'गणेश: डस्ट टू स्टारडस्ट' का दमदार ट्रेलर आउट, अक्षय कुमार ने दोस्त गणेश आचार्य के लिए लिखा इमोशनल नोट

कोरियोग्राफर गणेश आचार्य की जिंदगी पर आधारित फिल्म 'गणेश: डस्ट टू स्टारडस्ट' का दमदार ट्रेलर रिलीज हो गया है. ट्रेलर को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. आइए जानते हैं कि ये फिल्म कब रिलीज होगी.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 11 Oct 2026 12:44 PM (IST)
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बॉलीवुड के जाने-माने कोरियोग्राफर गणेश आचार्य की जिंदगी की कहानी अब बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी. उनकी जिंदगी पर आधारित फिल्म 'गणेश: डस्ट टू स्टारडस्ट' का दमदार ट्रेलर रिलीज हो गया है. अक्षय कुमार ने फिल्म का ट्रेलर जारी किया है, जिसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि ये फिल्म कब रिलीज होगी.

अक्षय कुमार ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर 'गणेश: डस्ट टू स्टारडस्ट' का ट्रेलर शेयर किया है. इसके साथ ही उन्होंने अपने दोस्त और मशहूर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के लिए एक लंबा-चौड़ा इमोशनल नोट भी लिखा है.

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अक्षय कुमार ने दोस्त गणेश आचार्य के लिए लिखा इमोशनल नोट

अक्षय कुमार ने लिखा, 'मास्टर जी और मेरा साथ बहुत पुराना है. मुझे आज भी याद है कि बतौर कोरियोग्राफर उनका पहला गाना मेरे साथ ही था. आज उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर जो मुकाम हासिल किया है, उसे देखकर मुझे बहुत खुशी और गर्व महसूस होता है.' 

 
 
 
 
 
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उन्होंने आगे लिखा, 'एक छोटी-सी शुरुआत से लेकर आज इस मुकाम तक पहुंचने का उनका सफर ही 'गणेश: डस्ट टू स्टारडस्ट' की कहानी है. सबसे खास बात ये है कि ये उनकी अपनी कहानी है. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस फिल्म का ट्रेलर आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं. मेरे दोस्त, तुम्हें ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं.'

कब रिलीज होगी 'गणेश: डस्ट टू स्टारडस्ट'?

'गणेश: डस्ट टू स्टारडस्ट' 11 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. ये फिल्म गणेश आचार्य के फर्श से अर्श तक पहुंचने के सफर को दिखाएगी. इसमें उनके शुरुआती संघर्षों, डांस के प्रति जुनून और एक साधारण परिवार से निकलकर बॉलीवुड के जाने-माने कोरियोग्राफरों में अपनी पहचान बनाने तक की कहानी देखने को मिलेगी.

'गणेश: डस्ट टू स्टारडस्ट' में नजर आएंगे ये कलाकार

इस फिल्म में शिवांश सोनी, आलोक शॉ, सुकन्या कलन और साक्षी लीड रोल में नजर आएंगे. इसकी कहानी खुद गणेश आचार्य ने लिखी है. इसके स्क्रीनप्ले और डायलॉग्स को दिग्गज एक्ट्रेस दिगंगना सूर्यवंशी और गणेश आचार्य ने मिलकर लिखा है. फिल्म के डायरेक्टर गणेश आचार्य हैं. फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक जुनेद कुमार ने तैयार किया है. ये फिल्म वी2एस प्रोडक्शन एंड एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 11 Oct 2026 12:44 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Ganesh Acharya
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