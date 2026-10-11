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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडVideo: रणवीर सिंह का गरबा वीडियो वायरल, नीता अंबानी संग जमकर थिरके 'धुरंधर' एक्टर

Video: रणवीर सिंह का गरबा वीडियो वायरल, नीता अंबानी संग जमकर थिरके 'धुरंधर' एक्टर

'देवी शक्ति' इवेंट से रणवीर सिंह का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वो नीता अंबानी के साथ गरबा करते नजर आ रहे हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 11 Oct 2026 12:07 PM (IST)
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बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर रणवीर सिंह हाल ही में मुंबई में स्वदेश ईरोस (Swadesh Eros) की पहली एनिवर्सरी के मौके पर आयोजित खास इवेंट 'देवी शक्ति' में शामिल हुए. इस दौरान वो ट्रेडिशनल लुक में नजर आए. नवरात्रि से पहले रणवीर गरबा के रंग में रंगे दिखे. 

'देवी शक्ति' इवेंट से रणवीर सिंह का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सामने आए इस वीडियो में रणवीर को नीता अंबानी के साथ गरबा करते हुए देखा जा सकता है. दोनों का ये अंदाज फैंस को पसंद आ रहा है. रणवीर के डांस मूव्स और उनकी एनर्जी फैंस का दिल जीत रही है.

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कैसा है रणवीर सिंह का लुक?

इस इवेंट के लिए रणवीर सिंह ने पिंक कलर का एथनिक आउटफिट चुना. उन्होंने फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी वाली जैकेट के साथ मैचिंग कुर्ता और सफेद बॉटम्स पहने थे. 

Video: रणवीर सिंह का गरबा वीडियो वायरल, नीता अंबानी संग जमकर थिरके 'धुरंधर' एक्टर

टिंटेड सनग्लासेस और अपने सिग्नेचर डायमंड स्टड्स के साथ उन्होंने अपने लुक को पूरा किया. रणवीर का ये स्टाइलिश अंदाज भी लोगों का ध्यान खींच रहा है.

 
 
 
 
 
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दो बेटियों के पिता हैं रणवीर सिंह

बता दें कि रणवीर सिंह इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में हैं. वो हाल ही में दूसरी बार पिता बने हैं. उनकी पत्नी और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने 19 सितंबर 2026 को दूसरी बेटी को जन्म दिया. इससे पहले, साल 2024 में कपल ने अपनी पहली बेटी का स्वागत किया था.

 
 
 
 
 
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ये हैं रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म

वर्क फ्रंट की बात करें तो रणवीर सिंह जल्द ही फिल्म 'प्रलय' में नजर आएंगे. इस फिल्म का निर्देशन जय मेहता कर रहे हैं, जो फिल्ममेकर हंसल मेहता के बेटे हैं. ये जय मेहता की बतौर निर्देशक पहली फिल्म है. फिल्म में कल्याणी प्रियदर्शन भी अहम भूमिका में नजर आएंगी. इसकी कहानी एक ऐसे भविष्य के मुंबई शहर पर आधारित है, जहां दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 11 Oct 2026 12:07 PM (IST)
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