ठंडे बस्ते में गई फरहान अख्तर की 'डॉन 3', अब Jee Le Zara पर फिर से करेंगे काम

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं. कुछ समय पहले वो कांतारा कंट्रोवर्सी में फंस गए थे. उसके बाद धुरंधर की सक्सेस और अब डॉन 3 को लेकर सुर्खियों में हैं. डॉन 3 से रणवीर सिंह का लुक भी सामने आ गया था मगर अब एक्टर ने फिल्म को छोड़ दिया है. वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं हैं. जिसकी वजह से फरहान अख्तर को इस रोल के लिए किसी और को ढूंढना होगा. ऐसे में फरहान ने फिल्म को ठंडे बस्ते में डालकर अपने बड़े प्रोजेक्ट जी ले जरा पर काम करने का फैसला लिया है.

फरहान अख्तर ने आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ और प्रियंका चोपड़ा के साथ जी ले जरा की अनाउंसमेंट की थी. मगर फिर कुछ चीजों की वजह से फरहान ने इसे होल्ड पर डाल दिया था. अब रिपोर्ट्स की मानें तो फरहान इस फिल्म के नए डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं.

डॉन 3 की कास्टिंग मुश्किल

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फरहान को लगता है कि डॉन की कास्टिंग काफी मुश्किल है. वो इस किरदार के लिए श्योर होना चाहते हैं और ये लंबा प्रोसेस है. फरहान अब एक बार फिर कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट और प्रियंका चोपड़ा से जी ले जरा के लिए कनेक्ट कर रहे हैं ताकि प्रोजेक्ट को फाइनल कर सकें. जी ले जरा को लेकर आए अपडेट के बाद फैंस को इसकी अनाउंसमेंट का इंतजार हो रहा है.

रिपोर्ट्स की मानें तो जी ले जरा की स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी है. जहां एक तरफ तीनों एक्ट्रेस को साथ में देखने का फैंस इंतजार कर रहे हैं वहीं फरहान के लिए डेट्स और शूटिंग में मुश्किल हो रही है. अगर फरहान को डेट मिल जाती हैं तो इस फिल्म की शूटिंग वो 2026 के सेकंड हाफ में शुरू कर देंगे.

