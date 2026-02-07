हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडक्या फिर लौटेगा बड़े पर्दे पर फराह-शाहरुख का जादू? ‘मैं हूं ना’ के सीक्वल पर फराह खान ने तोड़ी चुप्पी

क्या फिर लौटेगा बड़े पर्दे पर फराह-शाहरुख का जादू? ‘मैं हूं ना’ के सीक्वल पर फराह खान ने तोड़ी चुप्पी

Main Hoon Na 2: शाहरुख खान की फिल्म 'मैं हूं ना' का सीक्वल बनने की खबर ने फैंस को खुश कर दिया था. हाल ही में फराह खान ने 'मैं हूं ना 2' पर खुल कर बात की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 07 Feb 2026 04:52 PM (IST)
Preferred Sources

हाल ही में खबर आई थी कि शाहरुख खान की फिल्म 'मैं हूं ना' का सीक्वल बनने वाला है. ये खबर आते ही फैंस काफी खुश हो गए थे. रिपोर्ट्स में कहा गया था कि फराह खान और शाहरुख खान ने इस फिल्म के लिए हाथ मिला लिया है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये हिट जोड़ी एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा देगी. इस बीच खुद फराह खान ने इस पर अपनी राय दी है जो फैंस के लिए हैरान करने वाली रही है.

फैंस का जोश और री-रिलीज की सफलता
'मैं हूं ना' की री-रिलीज ने नवंबर 2025 में ये साबित कर दिया कि कुछ फिल्में कभी पुरानी नहीं होती हैं. 20 साल बाद भी सिनेमाघर हाउसफुल हुए और लोगों ने एक्स्ट्रा शो की मांग की. फिल्म की इस सफलता के बाद सीक्वल 'मैं हूं ना 2' की बातें शुरू हो गई थीं. लोगों में उम्मीदें बढ़ गईं कि ये जोड़ी फिर से बड़े पर्दे पर लौट सकती है.

सीक्वल को लेकर फराह खान की सफाई
हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान और फराह खान 2014 की हैप्पी न्यू ईयर के बाद फिर साथ आने वाले हैं और 'मैं हूं ना 2' की स्क्रिप्टिंग स्टेज पर है. इस पर फराह खान ने ईटाइम्स को बताया कि ऐसी खबरों पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए. उन्होंने साफ कहा कि अभी 'मैं हूं ना 2' पर कोई पक्का प्लान नहीं है. फैंस को झूठी उम्मीदों में मत डालें.

इस फिल्म में नजर आएंगे शाहरुख
इस बीच शाहरुख खान जल्द ही फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं. फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण, सुहाना खान और अभिषेक बच्चन भी होंगे. खास बात ये है कि शाहरुख और सुहाना पहली बार बड़े पर्दे पर साथ दिखाई देंगे. फैंस दोनों को साथ देखने के लिए काफी उत्साहित हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shah Rukh Khan (@iamsrk)

शाहरुख की पिछली हिट फिल्मों का जादू
आपको बता दें कि शाहरुख खान ने साल 2023 में धमाल मचा दिया था. उनकी तीन फिल्में पठान, जवान और डंकी हिट साबित हुई थीं. अब फैंस की नजरें 'किंग' पर टिकी हैं, कि ये फिल्म उन्हें कितनी पसंद आती है और क्या शाहरुख फिर से बॉक्स ऑफिस पर राज कर पाएंगे.

और पढ़ें
Published at : 07 Feb 2026 04:52 PM (IST)
Tags :
Farah Khan Main Hoon Na Main Hoon Na 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US PoK Map: अमेरिका-भारत ट्रेड डील के साथ जारी नक्शे ने बढ़ाई पाकिस्तान की चिंता, चीन को भी लिया लपेटे में, जानें पूरी बात
अमेरिका-भारत ट्रेड डील के साथ जारी नक्शे ने बढ़ाई पाकिस्तान की चिंता, चीन को भी लिया लपेटे में, जानें पूरी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ब्राह्मण समाज अपनी उपेक्षा...', यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मायावती ने चली बड़ी चाल
'ब्राह्मण समाज अपनी उपेक्षा...', यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मायावती ने चली बड़ी चाल
क्रिकेट
WI vs SCO: 11 छक्के 13 चौके, शिमरोन हेटमायर ने तूफानी अर्धशतक जड़ रचा इतिहास, वेस्टइंडीज ने बनाए 182 रन
11 छक्के 13 चौके, शिमरोन हेटमायर ने तूफानी अर्धशतक जड़ रचा इतिहास, वेस्टइंडीज ने बनाए 182 रन
इंडिया
'तू 2 रुपये का भिखारी...', असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा को लेकर ओवैसी का विवादित बयान, जानें पूरा मामला
'तू 2 रुपये का भिखारी...', असम के मुख्यमंत्री को लेकर ओवैसी का विवादित बयान, जानें पूरा मामला
Advertisement

वीडियोज

India-US Trade Deal:किन उत्पादों पर नहीं लगेगा शुल्क और किन उत्पादों की नहीं होगी एंट्री,जानिए सबकुछ
India-US Trade Deal:भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर Congress ने साधा निशाना, कह दी बड़ी बात! | America
IPO Alert: Fractal Analytics IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band | Paisa Live
India US Trade Deal: ट्रेड डील को लेकर केंद्रीय मंत्री का विपक्ष पर हमला | Donlad Trump | PM Modi
Top News: इस घंटे की बड़ी खबरें | Ola Uber Strike | T20 World Cup | Pappu Yadav Arrest | Janakpuri
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US PoK Map: अमेरिका-भारत ट्रेड डील के साथ जारी नक्शे ने बढ़ाई पाकिस्तान की चिंता, चीन को भी लिया लपेटे में, जानें पूरी बात
अमेरिका-भारत ट्रेड डील के साथ जारी नक्शे ने बढ़ाई पाकिस्तान की चिंता, चीन को भी लिया लपेटे में, जानें पूरी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ब्राह्मण समाज अपनी उपेक्षा...', यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मायावती ने चली बड़ी चाल
'ब्राह्मण समाज अपनी उपेक्षा...', यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मायावती ने चली बड़ी चाल
क्रिकेट
WI vs SCO: 11 छक्के 13 चौके, शिमरोन हेटमायर ने तूफानी अर्धशतक जड़ रचा इतिहास, वेस्टइंडीज ने बनाए 182 रन
11 छक्के 13 चौके, शिमरोन हेटमायर ने तूफानी अर्धशतक जड़ रचा इतिहास, वेस्टइंडीज ने बनाए 182 रन
इंडिया
'तू 2 रुपये का भिखारी...', असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा को लेकर ओवैसी का विवादित बयान, जानें पूरा मामला
'तू 2 रुपये का भिखारी...', असम के मुख्यमंत्री को लेकर ओवैसी का विवादित बयान, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
Box Office: सनी देओल की 'बॉर्डर 2' ने कमा डाले 400 करोड़, लेकिन 'उरी' और 'गदर 2' को इस मामले में नहीं दे पाई मात
'बॉर्डर 2' ने कमा डाले 400 करोड़, लेकिन 'उरी' और 'गदर 2' को इस मामले में नहीं दे पाई मात
इंडिया
India-US Trade Deal: 'दोस्त-दोस्त ना रहा...', भारत-US ट्रेड डील पर कांग्रेस ने साधा निशाना, जयराम रमेश ने कहा - भारी पड़े नमस्ते ट्रंप
'दोस्त-दोस्त ना रहा...', भारत-US ट्रेड डील पर कांग्रेस ने साधा निशाना, जयराम रमेश ने कहा - भारी पड़े नमस्ते ट्रंप
यूटिलिटी
बदल गया टोल टैक्स चुकाने का तरीका, बिना टोल प्लाजा के कटेगा टोल
बदल गया टोल टैक्स चुकाने का तरीका, बिना टोल प्लाजा के कटेगा टोल
ट्रेंडिंग
Video:
"29 साल की बूढ़ी हूं" सरकारी नौकरी से परेशान महिला ने रोया अपना दुखड़ा, यूजर्स बोले, रिजाइन मार दो
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget