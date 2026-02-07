एक्सप्लोरर
Rose Day 2026: 'रोज डे' पर फ्लावर प्रिंट के आउफिट में लूटनी है लाइमलाइट, जाह्नवी से सुहाना तक के कलेक्शन से ले इंस्पिरेशन
Rose Day look: रोज डे पर खास और स्टाइलिश दिखने के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के ये लुक्स परफेक्ट इंस्पिरेशन बन सकते हैं. ये सारे लुक इतने खास है की आपके पार्टनर की नजरें आपसे नहीं हटेंगी.
रोज डे में हर किसी का मन करता है कुछ खास दिखने का. चाहे डेट प्लान हो या दोस्तों के साथ आउटिंग सही आउटफिट पूरा लुक बना देता है. अगर आप भी रोज डे पर स्टाइल को लेकर कन्फ्यूज हैं तो बॉलीवुड सेलेब्स के ये रोज डे स्पेशल लुक्स आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन सकते हैं.
Published at : 07 Feb 2026 02:51 PM (IST)
