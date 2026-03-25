हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबर्थडे पर इमरान हाशमी के घर के बाहर जुटी फैंस की भीड़, वीडियो कॉल कर बेटे ने कराई बात

बर्थडे पर इमरान हाशमी के घर के बाहर जुटी फैंस की भीड़, वीडियो कॉल कर बेटे ने कराई बात

Emraan Hashmi Birthday: इमरान हाशमी के जन्मदिन पर फैंस उनके घर के बाहर उन्हें बधाई देने पहुंचे. हालांकि इमरान घर पर नहीं थे, इसके बावजूद उनके बेटे अयान ने वीडियो कॉल के जरिए फैंस से बातचीत करवाई

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 Mar 2026 10:34 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड स्टार इमरान हाशमी का जन्मदिन हर साल उनके फैंस के लिए खास दिन बन जाता है. इस बार भी उनके 47वें जन्मदिन पर बड़ी संख्या में फैंस मुंबई स्थित उनके घर के बाहर जमा हो गए. हर कोई बस एक झलक पाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में फैंस की दीवानगी साफ नजर आई, जहां वे जोर-जोर से उनका नाम पुकारते दिखे. हालांकि, इस बार इमरान घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने फैंस को निराश नहीं होने दिया.

बेटे के जरिए इमरान ने की फैंस से बात 

जब इमरान अपने घर पर नहीं थे, तब उन्होंने अपने फैंस से जुड़ने के लिए बेटे अयान हाशमी की मदद ली. अयान ने वीडियो कॉल के जरिए इमरान की फैंस से बात करवाई. वीडियो में देखा गया कि अयान मुस्कुराते हुए फोन पकड़े हुए हैं और इमरान स्क्रीन के जरिए अपने चाहने वालों से बात कर रहे हैं. यह पल फैंस के लिए खास बन गया, क्योंकि भले ही वह उनसे सामने नहीं मिल पाए, लेकिन इस बातचीत ने उनके चेहरे पर खुशी ला दी. साथ ही कमेंट में भी फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

इमरान के आने वाले प्रोजेक्ट्स 

इमरान हाशमी के करियर की बात करें, तो उन्होंने बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई है और उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है. आर्यन खान की पहली वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में इमरान के किरदार को बहुत पसंद किया गया था. आने वाले समय में भी उनके कई बड़े प्रोजेक्ट्स रिलीज होने वाले हैं, जिनका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. उनकी पॉपुलर फिल्म आवारापन का सीक्वल भी जल्द ही आने वाला है, जिस पर लंबे समय से काम चल रहा है. इसके अलावा वह फिल्म G2 में भी नजर आएंगे, जिसमें उनके साथ आदिवी शेष और वामिका गब्बी भी दिखाई देंगे. 

और पढ़ें
Published at : 25 Mar 2026 10:34 AM (IST)
Tags :
Emraan Hashmi Bollywood
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'धुरंधर 2' के 'मेजर इकबाल' की 350 करोड़ है नेटवर्थ, देखें अर्जुन रामपाल के मुंबई घर की Inside तस्वीरें
'धुरंधर 2' के 'मेजर इकबाल' की 350 करोड़ है नेटवर्थ, मुंबई घर की इनसाइड तस्वीरें देखें
बॉलीवुड
बर्थडे पर इमरान हाशमी के घर के बाहर जुटी फैंस की भीड़, वीडियो कॉल कर बेटे ने कराई बात
बर्थडे पर इमरान हाशमी के घर के बाहर जुटी फैंस की भीड़, वीडियो कॉल कर बेटे ने कराई बात
बॉलीवुड
2 घंटे 36 मिनट की इस फिल्म ने ‘धुरंधर 2’ के उड़ा दिए परखच्चे, तीन दिन में 13सौ करोड़ से ज्यादा कर डाली कमाई
2 घंटे 36 मिनट की इस फिल्म ने ‘धुरंधर 2’ के उड़ा दिए परखच्चे, 3 दिन में कलेक्शन 13सौ करोड़ के पार
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Worldwide BO Day 6: दुनियाभर में 'धुरंधर 2' का आया सैलाब, 6ठे दिन टूटे चार फिल्मों के तगड़े रिकॉर्ड, अब 1000 करोड़ दूर नहीं
दुनियाभर में 'धुरंधर 2' का आया सैलाब, 6ठे दिन टूटे चार फिल्मों के तगड़े रिकॉर्ड, जानें- कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

ट्रंप का 'जाल'...ईरान का खतरनाक वार !
इजरायल में बरसती ईरानी 'आग'..ईरान का 'गेम' प्लान?
PM Modi का 'मिशन पीस'..क्या टल जाएगा विश्व युद्ध?
Mojtaba Khamenei के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतरी ईरान की जनता?
बाल संवार रहा था व्यक्ति...अचानक गिरी लिफ्ट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने किया जंग में जीत का बड़ा दावा, बोले- ईरान मान गया, हमें भेजा बहुत कीमती गिफ्ट
ट्रंप ने किया जंग में जीत का बड़ा दावा, बोले- ईरान मान गया, हमें भेजा बहुत कीमती गिफ्ट
दिल्ली NCR
दिल्ली: करोल बाग इलाके में बड़ा हादसा, झंडेवालान मंदिर के पास पलटी डबल डेकर बस, 2 की मौत
दिल्ली: करोल बाग इलाके में बड़ा हादसा, झंडेवालान मंदिर के पास पलटी डबल डेकर बस, 2 की मौत
विश्व
Israel-US Iran War Live: इस्लामाबाद में 'शांति वार्ता' का खुलासा! पाकिस्तान में ईरान-अमेरिका बैठक की गुंजाइश कम, जानें वजह
Live: इस्लामाबाद में 'शांति वार्ता' का खुलासा! पाकिस्तान में ईरान-अमेरिका बैठक की गुंजाइश कम, जानें वजह
क्रिकेट
IPL में 8.4 करोड़ वाले इस खिलाड़ी को देखने के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित हैं सौरव गांगुली, जानिए क्या कहा
IPL में 8.4 करोड़ वाले इस खिलाड़ी को देखने के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित हैं सौरव गांगुली, जानिए क्या कहा
बॉलीवुड
कई स्टार्स ने ठुकरा दिया था 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना का 'रहमान डकैत' वाला रोल, अब हो रहा पछतावा
कई स्टार्स ने ठुकरा दिया था 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना का 'रहमान डकैत' वाला रोल, अब हो रहा पछतावा
इंडिया
Gas Pipelines: LPG संकट के बीच सरकार ने बदल दिए पाइपलाइन गैस के नियम, जानें अब कनेक्शन के लिए क्या करना होगा?
LPG संकट के बीच सरकार ने बदल दिए पाइपलाइन गैस के नियम, जानें अब कनेक्शन के लिए क्या करना होगा?
हेल्थ
क्या होता है क्वाड्रिप्लेजिया, जिसने ले ली हरीश राणा की जान? बाइकर्स को सबसे ज्यादा खतरा
क्या होता है क्वाड्रिप्लेजिया, जिसने ले ली हरीश राणा की जान? बाइकर्स को सबसे ज्यादा खतरा
यूटिलिटी
महिलाओं के लिए तीन बेस्ट सरकारी योजनाएं, जानें कैसे उठाएं फायदा?
महिलाओं के लिए तीन बेस्ट सरकारी योजनाएं, जानें कैसे उठाएं फायदा?
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget