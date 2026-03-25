बर्थडे पर इमरान हाशमी के घर के बाहर जुटी फैंस की भीड़, वीडियो कॉल कर बेटे ने कराई बात

बॉलीवुड स्टार इमरान हाशमी का जन्मदिन हर साल उनके फैंस के लिए खास दिन बन जाता है. इस बार भी उनके 47वें जन्मदिन पर बड़ी संख्या में फैंस मुंबई स्थित उनके घर के बाहर जमा हो गए. हर कोई बस एक झलक पाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में फैंस की दीवानगी साफ नजर आई, जहां वे जोर-जोर से उनका नाम पुकारते दिखे. हालांकि, इस बार इमरान घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने फैंस को निराश नहीं होने दिया.

बेटे के जरिए इमरान ने की फैंस से बात

जब इमरान अपने घर पर नहीं थे, तब उन्होंने अपने फैंस से जुड़ने के लिए बेटे अयान हाशमी की मदद ली. अयान ने वीडियो कॉल के जरिए इमरान की फैंस से बात करवाई. वीडियो में देखा गया कि अयान मुस्कुराते हुए फोन पकड़े हुए हैं और इमरान स्क्रीन के जरिए अपने चाहने वालों से बात कर रहे हैं. यह पल फैंस के लिए खास बन गया, क्योंकि भले ही वह उनसे सामने नहीं मिल पाए, लेकिन इस बातचीत ने उनके चेहरे पर खुशी ला दी. साथ ही कमेंट में भी फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

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इमरान के आने वाले प्रोजेक्ट्स

इमरान हाशमी के करियर की बात करें, तो उन्होंने बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई है और उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है. आर्यन खान की पहली वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में इमरान के किरदार को बहुत पसंद किया गया था. आने वाले समय में भी उनके कई बड़े प्रोजेक्ट्स रिलीज होने वाले हैं, जिनका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. उनकी पॉपुलर फिल्म आवारापन का सीक्वल भी जल्द ही आने वाला है, जिस पर लंबे समय से काम चल रहा है. इसके अलावा वह फिल्म G2 में भी नजर आएंगे, जिसमें उनके साथ आदिवी शेष और वामिका गब्बी भी दिखाई देंगे.