हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडधर्मेंद्र के निधन के बाद सोशल मीडिया से ब्रेक नहीं ले पा रहीं ईशा देओल, बताई पीछे की वजह

धर्मेंद्र के निधन के बाद सोशल मीडिया से ब्रेक नहीं ले पा रहीं ईशा देओल, बताई पीछे की वजह

Isha Deol: धर्मेंद्र के निधन के बाद उनके परिवार को गहरा दुख पहुंचा है. उनकी बेटी ईशा देओल भी पिता की मौत से पूरी तरह टूट चुकी हैं. हाल ही में ईशा ने सोशल मीडिया से ब्रेक ना ले पाने की वजह बताई है.

By : आईएएनएस | Updated at : 19 Dec 2025 01:06 PM (IST)
बॉलीवुड के मशहूर एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया था. उनके जाने से उनके परिवार को बहुत गहरा दुख पहुंचा है और परिवार का हर सदस्य इस समय बेहद उदास है. धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल भी अपने पिता की मौत से पूरी तरह टूट चुकी हैं. लेकिन काम की कुछ पुरानी कमिटमेंट की वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना पड़ रहा है.

सोशल मीडिया से ब्रेक ना ले पाने की बताई वजह
ईशा ने सोशल मीडिया के जरिए अपना दुख साझा किया है. साथ ही, उन्होंने अपने फैंस से गुजारिश की है कि वे उनकी स्थिति को समझें कि दुख के इस समय में भी उन्हें काम की वजह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्यों करना पड़ रहा है. ईशा का कहना है कि अगर वर्क कमिटमेंट नहीं होता, तो वह कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से दूरी बना लेती, लेकिन फिलहाल वह काम करने के लिए मजबूर हैं.

उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, "मैंने काम की कुछ कमिटमेंट्स काफी समय से रोक रखी हैं, जिन्हें मैं अब आने वाले दिनों में आप सभी के साथ पोस्ट और शेयर करूंगी. प्लीज मुझे एक इंसान के तौर पर और सबसे जरूरी, एक बेटी के तौर पर समझें जो अभी भी अपने सबसे प्यारे पिता को खोने के दुख से गुजर रही है. यह एक ऐसा नुकसान है जिससे मैं कभी उबर नहीं पाऊगी."


धर्मेंद्र के निधन के बाद सोशल मीडिया से ब्रेक नहीं ले पा रहीं ईशा देओल, बताई पीछे की वजह

उन्होंने आगे लिखा, "अगर चीजें मेरे हाथ में होती, तो मैं कुछ समय के लिए इस प्लेटफॉर्म पर नहीं रहना चाहती और बस ब्रेक लेना चाहती. लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती. इसलिए प्लीज दयालु और समझने वाले बनें. हमेशा प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद." ईशा और सनी देओल दोनों के लिए ही धर्मेंद्र के निधन के बाद काम पर लौट पाना मुश्किल हो रहा है. फिलहाल ईशा कई फोटोशूट और विज्ञापन कर रही हैं.

Published at : 19 Dec 2025 01:06 PM (IST)
Dharmendra Sunny Deol Esha Deol
