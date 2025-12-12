प्रेयर मीट के बाद ईशा देओल ने किया पापा को याद, दिखाई प्रकाश कौर, सनी देओल की अनदेखी झलक
Esha Deol Video: ही-मैन धर्मेंद्र की प्रेयर मीट के बाद उनकी बेटी ईशा देओल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें पूरे परिवार की झलक देखने को मिली है.
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं. उनके जाने से फैमिली के साथ पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है. 11 दिसंबर को हेमा मालिनी और उनकी बेटियों ने दिल्ली में प्रेयर मीट रखी थी. जहां पर ही-मैन को श्रद्धांजलि दी गई. धर्मेंद्र की प्रेयर मीट के बाद ईशा देओल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके पापा को ट्रिब्यूट दिया है.
ईशा देओल ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है जिसमें उनकी प्रोफेशनल लाइफ से लेकर पर्सनल लाइफ तक की झलकियां दिखाई हैं. वीडियो में उनकी शानदार फिल्मों के कुछ सीन्स दिखाए गए हैं. जो आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं. अमिताभ बच्चन से लेकर हेमा मालिनी तक सभी कलाकारों के साथ उनकी फोटोज दिखाई गई हैं.
प्रकाश कौर-सनी देओल की दिखी झलक
प्रोफेशनल लाइफ के बाद वीडियो में पर्सनल लाइफ की भी झलक दिखाई गई है. जिसमें वो अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर और बच्चों के साथ नजर आ रहे हैं. इसके अलावा ईशा और अहाना के साथ उनका क्वालिटी टाइम दिखाया है. ईशा ने बहन अहाना की शादी की झलक भी इस वीडियो में दिखाया है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. ये वीडियो देखने के बाद फैंस को एक बार फिर पुराने दिन याद आ गए.
View this post on Instagram
बता दें धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए. वो काफी समय से बीमार चल रहे थे. सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. तबीयत में सुधार होने के बाद धर्मेंद्र को डिस्चार्ज कर दिया गया था. उनका घर पर इलाज चल रहा था. धर्मेंद्र की मुंबई में भी प्रेयर मीट रखी गई थी जिसमें कई बॉलीवुड सेलेब्स शामिल हुए थे. कई सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी.
ये भी पढ़ें: Akhanda 2 X Review: रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छाई ‘अखंडा 2 थांडवम’, लोग बोले- 'ब्लॉकबस्टर है ये फिल्म
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL