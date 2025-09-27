इमरान हाशमी बने अक्षय, सनी देओल और सलमान से भी बड़े स्टार! मिट्टी में मिला दिए सबके रिकॉर्ड

इमरान हाशमी और पवन कल्याण की फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ नोट छाप रही है. इमरान हाशमी अपनी इस लेटेस्ट फिल्म के जरिए सभी के बीच चर्चा का विषय बन गए हैं.

उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, दमदार पर्सनैलिटी और पवार पैक्ड परफॉर्मेंस को देख सभी हैरान है. इतना ही नहीं अब तो इमरान हाशमी ने अपने रिकॉर्ड्स से सलमान खान, अक्षय कुमार और सनी देओल जैसे बड़े स्टार्स को भी मीलों दूर छोड़ दिया है. यहां जानिए सभी डिटेल्स.

बॉक्स ऑफिस पर बरकरार है इमरान हाशमी का जादू

इमरान हाशमी और पवन कल्याण की फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' को रिलीज हुए तीन दिन हो चुके हैं और ये फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर सभी को अपना दीवाना बना रही है.

फिल्म रिलीज के तीसरे दिन यानी फर्स्ट सैटरडे को भी इसने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया. अपनी जबरदस्त कमाई से इमरान हाशमी स्टारर इस फिल्म ने बॉलीवुड के कई स्टार्स को भी पीछे छोड़ दिया है. इनमें अक्षय से लेकर सलमान खान की इस साल रिलीज हुई फिल्मों के रिकॉर्ड शामिल हैं.

1. अक्षय कुमार स्टारर 'स्काई फोर्स'- 92.59 करोड़

2. केसरी चैप्टर 2 -113.62 करोड़

3. सलमान खान स्टारर 'सिकंदर' - 110.36 करोड़

4. सनी देओल स्टारर 'जाट' - 88.72 करोड़

सैक्निल्क के रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस में इतनी कमाई की. अब इमरान हाश्मी की फिल्म ने इन सभी स्टार्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

बीते 8 सालों से हिट फिल्म के लिए तरस रहे इमरान हाशमी ने 'दे कॉल हिम ओजी' के जरिए साउथ इंडस्ट्री में डेब्यू तो किया इसके साथ ही उन्होंने ऑडियंस के सामने एक बार फिर अपने टैलेंट का प्रमाण दिया है.



'दे कॉल हिम ओजी' ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास

पवन कल्याण और इमरान हाशमी की जोड़ी की 250 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 2 दिनों में वर्ल्डवाइड 171 करोड़ और इंडिया में 3 दिनों में अब तक 120 करोड़ रुपये की इंडिया में कमाई कर ली है. इसमें अभी इजाफा होता दिख रहा है. फाइनल डेटा आने के बाद ये और भी बढ़ सकता है.