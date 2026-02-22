'यादव जी की लव स्टोरी' रिलीज से पहले ही घिरी विवादों में, एल्विश यादव का भी रिएक्शन आया सामने

27 फरवरी को रिलीज होने वाली फिल्म 'यादव जी की लव स्टोरी' का टीजर सामने आते ही विवादों का दौर शुरू हो गया है. यादव समाज ने फिल्म के नाम और उसमें दिखाए गए कुछ सीन पर कड़ी आपत्ति जताते हुए विरोध शुरू कर दिया है. वहीं इस बहस में फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विजेता एल्विश यादव भी शामिल हो गए हैं.

यादव समाज की नाराजगी

यादव समाज का कहना है कि मनोरंजन के नाम पर किसी खास समुदाय की गरिमा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उनका आरोप है कि फिल्म में उनके समुदाय की छवि को गलत तरीके से दिखाया गया है. जिससे समाज की भावनाओं और सम्मान को ठेस पहुंचती है. समाज ने साफ कहा कि जब तक विवादित सीन हटाए नहीं जाते और कंटेंट में सुधार नहीं किया जाता है तब तक फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज नहीं होने देंगे.

एल्विश यादव का बयान

इस पूरे विवाद पर नजर रखते हुए एल्विश यादव ने अब चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा कि अगर फिल्म में ऐसा सीन है जिससे यादव समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को सोच-समझकर बदलाव करना चाहिए. उन्होंने मेकर्स से उम्मीद जताई कि वे सभी चिंताओं को जिम्मेदारी से सुलझाएंगे और लोगों की भावनाओं का सम्मान करेंगे.

I’ve just come to know about the ongoing controversy surrounding Yadav Ji ki Love Story. If there are any scenes or content in the film that hurt the sentiments of the Yadav community, the producers and director should thoughtfully reconsider and make appropriate changes. I… — Elvish Yadav (@ElvishYadav) February 22, 2026

सोशल मीडिया पर वायरल प्रतिक्रिया

एल्विश यादव का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. वजह ये है कि वे खुद यादव समुदाय से आते हैं और युवाओं के बीच उनकी अच्छी पैठ है. काफी समय से सोशल मीडिया पर लोग उनके रिएक्शन का इंतजार कर रहे थे. उनके दखल ने विवाद को और सुर्खियों में ला दिया है और फिल्म के मेकर्स पर दबाव बढ़ा दिया है.

फिल्म की रिलीज

फिलहाल 'यादव जी की लव स्टोरी' की रिलीज पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. यादव समाज रिलीज रोकने पर अड़ा हुआ है और मेकर्स पर बदलाव करने का दबाव लगातार बढ़ रहा है. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि निर्माता-निर्देशक समाज की मांगों को मानते हैं और फिल्म में सुधार करते हैं या ये मामला कानूनी लड़ाई में बदल जाएगा. वैसे ये फिल्म 27 फरवरी की रिलीज होने वाली है.