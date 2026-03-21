मलाइका-शिल्पा से हिना-जन्नत तक, बॉलीवुड से टीवी तक के सितारों ने फैंस को दी ईद की मुबारकबाद

ईद का त्योहार आते ही चारों तरफ खुशियों और रौनक का माहौल देखने को मिल रहा है. इस खास दिन को आम लोगों के साथ-साथ बॉलीवुड और टीवी सितारे भी बड़े उत्साह से मना रहे हैं और अपने फैंस को सोशल मीडिया के जरिए ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं.

मलाइका अरोड़ा

एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने ईद के खास मौके पर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए फैंस को बधाई दी. उन्होंने एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की, जिसमें सभी के लिए खुशहाली और सुख-समृद्धि की दुआ की गई है.





शिल्पा शेट्टी

एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने भी ईद के खास मौके पर अपने इंस्टाग्राम पर चांद की फोटो शेयर की, जिसमें लिखा था ईद मुबारक.





माधुरी दीक्षित

एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने भी सभी की ईद की ढेरों शुभकामनाएं दी. उन्होंने इंस्ट्राग्राम और एक पोस्ट शेयर की, जिसमें एक दिल छू लेने वाला नोट लिखा था.





सुरभि ज्योति

टीवी एक्ट्रेस सुरभि ज्योति ने इंस्ट्राग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके अभी की ईद की बधाईयां दी हैं.





जन्नत जुबैर

एक्ट्रेस जन्नत जुबैर भी सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर ईद की मुबारकबाद दी है.





अली गोनी

टीवी एक्टर अली गोनी ने भी एक फोटो शेयर कर सभी को ईद की बधाई दी है.





हिना खान

टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने ईद की शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर चांद की एक तस्वीर शेयर की, जिसपर लिखा था, 'चांद मुबारक'.





आयशा खान

एक्ट्रेस आयशा खान ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके ईद की शुभकामनाएं दी हैं. इसके साथ आयशा ने लिखा, 'चांद रात मुबारक.'





आयशा खान ने लगाई मेहंदी

आयशा ने एक और फोटो शेयर की है, जिसमें उनके हाथों में मेंहदी लगी हुई दिख रही हैं.



