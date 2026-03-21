हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडEid 2026: मलाइका-शिल्पा से हिना-जन्नत तक, बॉलीवुड से टीवी तक के सितारों ने फैंस को दी ईद की मुबारकबाद

Eid 2026: मलाइका-शिल्पा से हिना-जन्नत तक, बॉलीवुड से टीवी तक के सितारों ने फैंस को दी ईद की मुबारकबाद

Eid 2026: आज देशभर में ईद का त्योहार बड़े ही धूमधाम और खुशी के साथ मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर कई बॉलीवुड और टीवी सितारों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फैंस को ईद की मुबारकबाद दी. 

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 21 Mar 2026 12:36 PM (IST)
Preferred Sources

ईद का त्योहार आते ही चारों तरफ खुशियों और रौनक का माहौल देखने को मिल रहा है. इस खास दिन को आम लोगों के साथ-साथ बॉलीवुड और टीवी सितारे भी बड़े उत्साह से मना रहे हैं और अपने फैंस को सोशल मीडिया के जरिए ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं. 

मलाइका अरोड़ा 
एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने ईद के खास मौके पर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए फैंस को बधाई दी. उन्होंने एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की, जिसमें सभी के लिए खुशहाली और सुख-समृद्धि की दुआ की गई है.


Eid 2026: मलाइका-शिल्पा से हिना-जन्नत तक, बॉलीवुड से टीवी तक के सितारों ने फैंस को दी ईद की मुबारकबाद

शिल्पा शेट्टी
एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने भी ईद के खास मौके पर अपने इंस्टाग्राम पर चांद की फोटो शेयर की, जिसमें लिखा था ईद मुबारक.


Eid 2026: मलाइका-शिल्पा से हिना-जन्नत तक, बॉलीवुड से टीवी तक के सितारों ने फैंस को दी ईद की मुबारकबाद

माधुरी दीक्षित
एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने भी सभी की ईद की ढेरों शुभकामनाएं दी. उन्होंने इंस्ट्राग्राम और एक पोस्ट शेयर की, जिसमें एक दिल छू लेने वाला नोट लिखा था.


Eid 2026: मलाइका-शिल्पा से हिना-जन्नत तक, बॉलीवुड से टीवी तक के सितारों ने फैंस को दी ईद की मुबारकबाद

सुरभि ज्योति
टीवी एक्ट्रेस सुरभि ज्योति ने इंस्ट्राग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके अभी की ईद की बधाईयां दी हैं.


Eid 2026: मलाइका-शिल्पा से हिना-जन्नत तक, बॉलीवुड से टीवी तक के सितारों ने फैंस को दी ईद की मुबारकबाद

जन्नत जुबैर 
एक्ट्रेस जन्नत जुबैर भी सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर ईद की मुबारकबाद दी है.


Eid 2026: मलाइका-शिल्पा से हिना-जन्नत तक, बॉलीवुड से टीवी तक के सितारों ने फैंस को दी ईद की मुबारकबाद

अली गोनी 
टीवी एक्टर अली गोनी ने भी एक फोटो शेयर कर सभी को ईद की बधाई दी है.


Eid 2026: मलाइका-शिल्पा से हिना-जन्नत तक, बॉलीवुड से टीवी तक के सितारों ने फैंस को दी ईद की मुबारकबाद

हिना खान
टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने ईद की शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर चांद की एक तस्वीर शेयर की, जिसपर लिखा था, 'चांद मुबारक'.


Eid 2026: मलाइका-शिल्पा से हिना-जन्नत तक, बॉलीवुड से टीवी तक के सितारों ने फैंस को दी ईद की मुबारकबाद

आयशा खान
एक्ट्रेस आयशा खान ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके ईद की शुभकामनाएं दी हैं. इसके साथ आयशा ने लिखा, 'चांद रात मुबारक.'


Eid 2026: मलाइका-शिल्पा से हिना-जन्नत तक, बॉलीवुड से टीवी तक के सितारों ने फैंस को दी ईद की मुबारकबाद

आयशा खान ने लगाई मेहंदी
आयशा ने एक और फोटो शेयर की है, जिसमें उनके हाथों में मेंहदी लगी हुई दिख रही हैं.


Eid 2026: मलाइका-शिल्पा से हिना-जन्नत तक, बॉलीवुड से टीवी तक के सितारों ने फैंस को दी ईद की मुबारकबाद

और पढ़ें
Published at : 21 Mar 2026 12:36 PM (IST)
Tags :
Shilpa Shetty Jannat Zubair Rahmani Hina Khan MALAIKA ARORA Eid 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Eid 2026: मलाइका-शिल्पा से हिना-जन्नत तक, बॉलीवुड से टीवी तक के सितारों ने फैंस को दी ईद की मुबारकबाद
मलाइका-शिल्पा से हिना-जन्नत तक, बॉलीवुड से टीवी तक के सितारों ने फैंस को दी ईद की मुबारकबाद
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Box Office Day 2: अब नहीं थमने वाली 'धुरंधर 2', दूसरे दिन रणवीर सिंह की फिल्म के तूफान में उड़ गए 'पुष्पा 2' और 'जवान' के परखच्चे
दूसरे दिन 'धुरंधर 2' के तूफान में उड़ गए 'पुष्पा 2' और 'जवान' के परखच्चे, कल डाली बंपर कमाई
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Box Office Day 3 Live: सुबह 11 बजे तक 'धुरंधर 2' हुई 20 करोड़ के पार, तीसरे दिन नोट छापने की मशीन बनी रणवीर सिंह की फिल्म
सुबह 11 बजे तक 'धुरंधर 2' हुई 20 करोड़ के पार, तीसरे दिन फिर रचेगी इतिहास
बॉलीवुड
Dhurandhar The Revenge Live: जारी है 'धुरंधर 2' की रिकॉर्ड तोड़ कमाई, तीसरे दिन फिर रचेगी इतिहास, 300 करोड़ के होगी पार!
Live: जारी है 'धुरंधर 2' की रिकॉर्ड तोड़ कमाई, तीसरे दिन 300 करोड़ के होगी पार!
Advertisement

वीडियोज

“बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर 2’ का जलवा, लेकिन ध्रुव राठी के बयान से छिड़ा नया विवाद”
Sansani: बारूदी भूल-भुलैया में फंस गया अमेरिका ? | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
बहुत हुआ...अब शुरू होगा परमाणु युद्ध?
महायुद्ध की जंग हुई तेज !
ईरान युद्ध के कहर से दुनिया पर फूटा 'महंगाई बम'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Mamata Banerjee: ईद के मौके पर सियासी वार! ममता बनर्जी ने BJP पर बोला हमला, कहा-'हम अपने हक की लड़ाई...'
ईद के मौके पर सियासी वार! ममता ने BJP पर बोला हमला, कहा- 'हम अपने हक की लड़ाई...'
बिहार
ईद पर पहली बार गांधी मैदान नहीं पहुंचे नीतीश कुमार, लेकिन बेटे निशांत आए नजर, दिया ये संदेश
ईद पर पहली बार गांधी मैदान नहीं पहुंचे नीतीश कुमार, लेकिन बेटे निशांत आए नजर, दिया ये संदेश
क्रिकेट
अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट में किसी को नहीं मिलेगा आराम, बीसीसीआई ने जारी किया निर्देश
अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट में किसी को नहीं मिलेगा आराम, बीसीसीआई ने जारी किया निर्देश
तमिल सिनेमा
Ustaad Bhagat Singh BO Day 2: 'धुंरधर 2' के आगे दूसरे दिन बिगड़ा 'उस्ताद भगत सिंह' का खेल, शॉकिंग है फ्राइडे का कलेक्शन
'धुंरधर 2' के आगे दूसरे दिन बिगड़ा 'उस्ताद भगत सिंह' का खेल, शॉकिंग है फ्राइडे की कमाई
विश्व
ईरान में अब तक 2000 लोगों की मौत, अमेरिका-इजरायल पर भड़का तेहरान, जानें क्या कहा
ईरान में अब तक 2000 लोगों की मौत, अमेरिका-इजरायल पर भड़का तेहरान, जानें क्या कहा
विश्व
US Military In Middle East: ईरान जंग के बीच अमेरिकी मरीन की एंट्री, जानें कैसे USS पोर्टलैंड और बॉक्सर बदल सकते हैं युद्ध की तस्वीर
ईरान जंग के बीच अमेरिकी मरीन की एंट्री, जानें कैसे USS पोर्टलैंड और बॉक्सर बदल सकते हैं युद्ध की तस्वीर
हेल्थ
दुनिया की सबसे बोरिंग डाइट से तेजी से घटेगा वजन, जानें क्यों है ये इतनी असरदार
दुनिया की सबसे बोरिंग डाइट से तेजी से घटेगा वजन, जानें क्यों है ये इतनी असरदार
यूटिलिटी
राशन कार्ड धारकों की होने वाली है बल्ले-बल्ले, अप्रैल में ही मिलेगा 3 महीने का राशन
राशन कार्ड धारकों की होने वाली है बल्ले-बल्ले, अप्रैल में ही मिलेगा 3 महीने का राशन
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget