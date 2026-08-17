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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'पीछे तो देखो...', पोज दे रहे रवि किशन, मुन्ना भैया और गुड्डू पंडित ने कर दिया कांड, वीडियो वायरल

'पीछे तो देखो...', पोज दे रहे रवि किशन, मुन्ना भैया और गुड्डू पंडित ने कर दिया कांड, वीडियो वायरल

रवि किशन इन दिनों सोशल मीडिया पर अपने मीम्स और डांस वीडियोज को लेकर चर्चा में हैं. वहीं अब 'मिर्जापुर' की रिलीज से पहले उनके को-स्टार्स दिव्येंदु और अली फजल भी उनका 'गुच्ची स्टेप' करते नजर आए.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 17 Aug 2026 01:30 PM (IST)
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एक्टर और नेता रवि किशन इन दिनों सोशल मीडिया पर अपने एक्सप्रेशंस और मीम्स को लेकर खूब वायरल हो रहे हैं. जेन Z क्रिएटर्स उनके अंदाज को रीक्रिएट कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर उनके मीम्स और डांस वीडियोज जमकर वायरल हो रहे हैं. वहीं, 'मिर्जापुर' की रिलीज से पहले उनके को-स्टार्स दिव्येंदु शर्मा और अली फजल भी उनका 'गुच्ची स्टेप' करते नजर आए, जिसे देखकर रवि किशन अपनी हंसी नहीं रोक पाए और खुद भी इस मस्ती में शामिल हो गए.

दिव्येंदु और अली फजल ने किया रवि किशन का वायरल डांस स्टेप 
दरअसल, 'मिर्जापुर' की टीम हाल ही में एक प्रमोशनल इवेंट में पहुंची, जहां सभी ने पैपराजी से बातचीत की. इस दौरान रवि किशन ने एक फोटोग्राफर के साथ अपना वायरल 'गुच्ची स्टेप' दोबारा किया और बाद में उसे गले भी लगाया.

लेकिन जैसे ही रवि किशन पीछे मुड़े, उन्होंने देखा कि दिव्येंदु और अली फजल भी उन्हीं का स्टेप कॉपी कर रहे हैं. दोनों को ऐसा करते देख रवि किशन हंस पड़े और तुरंत वेन्यू के अंदर चले गए. इसके बाद 'मिर्जापुर' के दोनों एक्टर्स ने साथ में डांस किया और वायरल ट्रेंड को फॉलो करते नजर आए. अब उनका ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

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रवि किशन ने जेन Z को दिया क्रेडिट 
हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में रवि किशन ने मीम्स के जरिए उन्हें पसंद करने के लिए जेन Z को क्रेडिट दिया. उन्होंने कहा, 'सबसे अच्छी बात ये है कि ये सब ऑर्गेनिक तरीके से हो रहा है. यहां तक कि बीजेपी हैंडल, दिल्ली पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ने भी मेरे मीम्स बनाए हैं. मैं खुद इन सबको फॉलो कर रहा हूं और लाइक भी कर रहा हूं. पहले किसी ने मुझे इस तरह डिस्कवर नहीं किया था. अब लोग मुझे ज्यादा देखना और मेरे बारे में जानना चाहते हैं. जेन Z ने मुझे अपना मान लिया है.'

कब रिलीज होगी 'मिर्जापुर: द मूवी'?
'मिर्जापुर: द मूवी' की बात करें तो  इसका निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है, जबकि इसकी कहानी पुनीत कृष्णा ने लिखी है. ये फिल्म 2018 में प्राइम वीडियो पर शुरू हुई पॉपुलर वेब सीरीज 'मिर्जापुर' पर बेस्ड है. फिल्म की कहानी सीरीज की कहानी को आगे बढ़ाएगी और इसमें फ्रेंचाइजी के कई पॉपुलर और आइकॉनिक किरदार एक बार फिर साथ नजर आएंगे.

फिल्म में कालीन भैया (पंकज त्रिपाठी), मुन्ना भैया (दिव्येंदु) और गुड्डू पंडित (अली फजल) जैसे पॉपुलर किरदारों की वापसी हो रही है. वहीं, सीरीज में विक्रांत मैसी ने बबलू पंडित का किरदार निभाया था, लेकिन फिल्म में ये रोल जितेंद्र कुमार निभाते नजर आएंगे. रवि किशन भी फिल्म का हिस्सा है. फिल्म 4 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 17 Aug 2026 01:30 PM (IST)
Tags :
Ali Fazal Divyenndu RAVI KISHAN Mirzapur The Movie
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