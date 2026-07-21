साउथ एक्ट्रेस काजल अग्रवाल अपनी अपकमिंग फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म रिलीज से पहले उन्होंने हाल ही में आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे से मुलाकात की. इस दौरान एक्टर श्रेयस तलपड़े भी मौजूद रहें.

IAS तुकाराम मुंडे से काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े ने की मुलाकात

आज मुंबई के एफडीए दफ्तर जाकर आईएएस अफसर तुकाराम मुंडे से मिले उनसे मिलने के बाद एक्ट्रेस काजल ने एक एक पोस्ट भी शेयर किया है. उन्होंने ट्वीट किया जिसमें लिखा, 'तुकाराम मुंडे सर से मिलना मेरे लिए बेहद प्रेरणादायक अनुभव रहा. मैं लंबे समय से उनके काम की प्रशंसक रही हूं. इस मुलाकात के दौरान मैंने उनकी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की सराहना की. उनका जवाब मेरे मन को छू गया.'

उन्होंने कहा, 'ईमानदारी और निष्ठा मेरे काम और मेरे डीएनए का हिस्सा हैं. अगर आज इन्हें असाधारण माना जा रहा है, तो यह इस बात का संकेत है कि ये गुण कितने दुर्लभ होते जा रहे हैं. यही सबसे दुखद बात है. उनकी ये बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए सोचने पर मजबूर हो गई.'

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It was such a pleasure meeting Tukaram Munde sir. I’ve long been an admirer of the work he’s doing and took the opportunity to compliment him on his honesty and sincerity.



His response stayed with me.



He said, “Honesty and sincerity are simply a part of my job and my DNA. The… pic.twitter.com/BZeXQV5zuH — Kajal Aggarwal (@MsKajalAggarwal) July 20, 2026

'ऐसे व्यक्ति से मिलना वास्तव में प्रेरणादायक है'

एक्ट्रेस ने लिखा, 'ऐसे व्यक्ति से मिलना वास्तव में प्रेरणादायक है, जो कठिन परिस्थितियों में भी सही रास्ते पर चलने का साहस रखता है. तुकाराम मुंडे जैसे अधिकारी हमें याद दिलाते हैं कि ईमानदारी कोई विशेष गुण नहीं, बल्कि हर सार्वजनिक सेवक का स्वाभाविक और मूल मानक होना चाहिए.'

पोस्ट ने आगे लिखा, 'एक और सुखद संयोग यह रहा कि हमारी फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' भी उसी मुद्दे को सामने लाने का प्रयास करती है, जिसके लिए मुंडे सर लगातार काम कर रहे हैं. खाद्य पदार्थों में मिलावट, कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल और उससे लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाना. हमें ऐसे सिस्टम के मूक दर्शक नहीं बने रहना चाहिए, जो हमारी सेहत और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से समझौता करता हो. मुंडे सर, आपको सलाम. आपके प्रयासों को और अधिक शक्ति मिले.'

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