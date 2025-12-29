वरुण धवन के पेट डॉग की मौत, दुख में डूबे एक्टर, लिखा- फिर मिलेंगे
वरुण धवन के पेट डॉग की डेथ हो गई है. एक्टर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दुख जताया है. उन्होंने डॉग के साथ फोटोज भी शेयर की हैं.
एक्टर वरुण धवन के प्यारे पेट डॉग एंजेल की मौत हो गई है. वरुण एंजेल से काफी करीब थे. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एंजेल के साथ वीडियो शेयर करके दुख जताया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा- RIP एंजेल. आज स्वर्ग को एक और एंजेल मिल गई. शानदार होने के लिए थैंक्यू. जोई की अच्छी बहन होने के लिए थैंक्यू. फिर मिलेंगे.
वरुण धवन ने पोस्ट कर दी जानकारी
इस वीडियो में उन्होंने एंजेल की कई झलक शेयर की है. वो एंजेल के साथ पोज देते भी दिखे. उनकी पत्नी नताशा दलाल भी एंजेल के साथ पोज देती दिखीं. बता दें कि एंजेल वरुण के साथ कई सालों से थीं. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी लोग उन्हें जानते थे. वरुण की पोस्ट पर शिल्पा शेट्टी ने दुख जताया है. वहीं अनीता श्रॉफ ने लिखा- सुनकर बुरा लगा. मौनी रॉय को भी ये खबर सुनकर बहुत बुरा लगा.
वरुण धवन एनिमल लवर हैं. वो अक्सर अपने डॉग्स के साथ फोटोज और वीडियोज शेयर करते रहते हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू में डॉग के बारे में बात करते हुए बताया था, 'जब से मेरे पास डॉग जोई आया है मैं बहुत चेंज हुआ हूं. एक समय ऐसा आया था, जब मैं जोई के लिए कुछ भी करने को तैयार था. और ये मैं कैमरे पर कूल लगने के लिए नहीं बोल रहा हूं. मैं अपने डॉग और बच्चे में अंतर नहीं करता. डॉग के साथ मेरा बॉन्ड अलग लेवल का है. मुझे नहीं लगता कि ऐसे बॉन्ड मेरा किसी और के साथ हो सकता है.'
वर्क फ्रंट पर वरुण धवन को फिल्म बॉर्डर 2 में देखा जाएगा. ये फिल्म 23 जनवरी 2026 को रिलीज होनी है. फिल्म में वरुण के अलावा दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी और सनी देओल नजर आएंगे. फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है. फैंस फिल्म के लिए बहुत एक्साइटेड हैं. इस फिल्म को अनुराग सिंह ने बनाया है.
