आदित्य धर की 'धुरंधर' के दोनों पार्ट्स को फैंस ने बहुत प्यार दिया है. 'धुरंधर' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में दूसरे हफ्ते से उछाल देखने को मिला था. वहीं 'धुरंधर 2' को पहले दिन से ही भर-भरकर प्यार मिल रहा है. हालांकि, तीसरे वीकेंड के कलेक्शन के मामले में धुरंधर 2 पहले पार्ट से पिछड़ गई है.

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, 'धुरंधर' का तीसरे वीकेंड का बॉक्स ऑफिस कुछ ऐसा रहा.

शुक्रवार- 23.70 करोड़

शनिवार- 35.70 करोड़

रविवार- 40.30 करोड़

पहले पार्ट का तीसरे वीकेंड का टोटल कलेक्शन 99.7 करोड़ रहा.

'धुरंधर 2' का तीसरे वीकेंड का बॉक्स ऑफिस

शुक्रवार- 21 करोड़

शनिवार- 25 करोड़

रविवार- 28 करोड़

वहीं दूसरे पार्ट का तीसरे वीकेंड का कलेक्शन 74 करोड़ रहा.

'धुरंधर 2' के डे वाइज कलेक्शन पर नजर डालें तो फिल्म ने पेड़ प्रिव्यूज से 43 करोड़ कमाए थे. वहीं पहले दिन 102.55 करोड़ का कलेक्शन रहा था. पहले हफ्ते में फिल्म ने 674.17 करोड़ का कलेक्शन किया. दूसरे हफ्ते में 263.65 करोड़ का कलेक्शन किया. अब 19वें दिन धुरंधर 2 के कलेक्शन में कमी देखने को मिल रही है.

'धुरंधर' का वीक वाइज कलेक्शन

धुरंधर ने 33.60 करोड़ से ओपनिंग की थी. फिल्म ने पहले हफ्ते में 207.25 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं दूसरे हफ्ते में 253.25 करोड़ कमाए. तीसरे हफ्ते में फिल्म का कलेक्शन 172 करोड़ रहा. चौथे हफ्ते में फिल्म ने 106.50 करोड़ का बिजनेस किया. पांचवें हफ्ते में फिल्म ने 51.25 करोड़ कमाए. छठे हफ्ते में फिल्म ने 26.35 करोड़ का कलेक्शन किया. सातवें हफ्ते में फिल्म ने 13.90 करोड़ कमाए. आठवें हफ्ते में फिल्म ने 5.35 करोड़ का कलेक्शन किया. नौवें हफ्ते में 1.75 करोड़, दसवें हफ्ते में 72 लाख कमाए.

फिल्म को आदित्य धर ने बनाया है. दोनों फिल्मों में रणवीर सिंह लीड रोल में थे. फिल्मों में अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, गौरव गेरा, राकेश बेदी, सारा अर्जुन जैसे स्टार्स लीड रोल में दिखे. फिल्म में रणवीर सिंह एक इंडियन स्पाई के रोल में थे जो पाकिस्तान के ल्यारी जाकर वहां के गैंगस्टर की गैंग में शामिल होता है.