एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए ये समय शानदार चल रहा है. एक से बढ़कर एक फिल्में सिनेमाघरों पर रिलीज हो रही हैं और बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही हैं. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनीं धुरंधर ने 5 दिसंबर से बॉक्स ऑफिस पर कब्जा किया हुआ है. अब 19 दिसंबर को हॉलीवुड फिल्म अवतार फायर एंड ऐश रिलीज हो गई है. दोनों फिल्मों में से किसने बाजी मारी है आइए आपको बताते हैं.

अवतार फायर एंड ऐश के आने से सभी को लगा था कि ये फिल्म कमाई के मामले में धुरंधर को पीछे छोड़ देगी मगर धुरंधर ने इसे पहले ही दीन धूल चखा दी है. धुरंधर का 15वें दिन का कलेक्शन अवतार के पहले दिन के कलेक्शन से ज्यादा है. जिसे सुनकर हर कोई चौंक रहा है. वीकेंड पर ये जंग कैसी होती है ये देखना मजेदार होगा.

धुरंधर वर्सेज अवतार

अवतार फायर एंड ऐश को लेकर लोगों में काफी बज था. फैंस को लग रहा है कि ये साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन सकती है. मगर धुरंधर के आगे टिकती हुई नजर नहीं आ रही है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक अवतार फायर एंड ऐश ने पहले दिन 20 करोड़ का कलेक्शन किया है.

वहीं आदित्य धर की धुरंधर की बात करें तो ये फिल्म वीकडे में भी इससे ज्यादा कमाई कर रही है. फिल्म को रिलीज हुए 15 दिन हो गए हैं और इसकी कमाई कम होने का नाम नहीं ले रही है. धुरंधर ने 15वें दिन 22.50 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. जिसके बाद इसका टोटल कलेक्शन 483 करोड़ हो गया है. शनिवार को ये फिल्म 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी.

धुरंधर अगर ऐसे ही कमाई करती रही तो ये साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन सकती है. ये ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 और छावा को पीछे छोड़ देगी.

