हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar Box Office Collection Day 19: 'धुरंधर' बनी सबसे ज्यादा कमाने वाली बॉलीवुड फिल्म, 'स्त्री 2'-'छावा' और 'जवान' को पछाड़ा

Dhurandhar Box Office Collection Day 19: 'धुरंधर' बनी सबसे ज्यादा कमाने वाली बॉलीवुड फिल्म, 'स्त्री 2'-'छावा' और 'जवान' को पछाड़ा

Dhurandhar Box Office Collection Day 19: 'धुरंधर' भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा कमाने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई है. रणवीर सिंह की फिल्म ने 'छावा', 'स्त्री 2' और 'जवान' तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 23 Dec 2025 07:01 PM (IST)
'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर हर रोज नया रिकॉर्ड बना रही है. 5 दिसंबर को रिलीज हुई इस स्पाई-थ्रिलर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है. 'धुरंधर' को बड़े पर्दे पर आए अब 19 दिन हो गए हैं और अब फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है. इसी के साथ 'धुरंधर' भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा कमाने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई है.

  • 'धुरंधर' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले हफ्ते 218 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
  • दूसरे हफ्ते फिल्म ने 261.65 करोड़ रुपए का कारोबार किया. 
  • थर्ड वीकेंड पर 'धुरंधर' ने 99.70 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया था
  • 18वें दिन में फिल्म ने टोटल 598.90 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था. 
  • अब 19वें दिन के शुरुआती सामने आ गए हैं जिसके साथ फिल्म 600 करोड़ क्लब का हिस्सा बन गई है.
  • सैकनिल्क के मुताबिक 'धुरंधर' ने 19वें दिन (शाम 6 बजे तक) 4.26 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.
  • इसी के साथ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का टोटल कलेक्शन 603.16 करोड़ रुपए हो गया है.
     

Dhurandhar Box Office Collection Day 19: 'धुरंधर' बनी सबसे ज्यादा कमाने वाली बॉलीवुड फिल्म, 'स्त्री 2'-'छावा' और 'जवान' को पछाड़ा

'धुरंधर' के नाम दर्ज हुआ बड़ा रिकॉर्ड
'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ का आंकड़ा पार करके इतिहास रच दिया है. रणवीर सिंह की फिल्म ने जवान, छावा और स्त्री 2 का लाइफटाइम कलेक्शन पीछे छोड़ दिया है. इसी के साथ 'धुरंधर' भारत की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म बन गई है. इसके अलावा 'धुरंधर' भारत की दूसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली भारतीय फिल्म भी बन गई है. पहले नंबर पर अभी भी 'पुष्पा- 2' का राज बरकरार है. अल्लू अर्जुन स्टारर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 812.14 करोड़ रुपए कमाए थे.

'धुरंधर' ने तोड़ा इन ब्लॉकबस्टर फिल्मों का रिकॉर्ड

  • स्त्री 2- 597.99
  • छावा- 585.7 
  • जवान- 582.31

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 23 Dec 2025 06:44 PM (IST)
Stree-2 Ranveer SIngh Dhurandhar Dhurandhar Box Office Collection
