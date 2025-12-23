रणवीर सिह की लेटेस्ट रिलीज फिल्म ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर एकछत्र राज कर रही है. यहां तक कि हॉलीवुड की सबसे बड़ी फ्रैंचाइजी की लेटेस्ट रिलीज फिल्म अवतार फायर एंड ऐश को भी इसने पछाड़ दिया है और ताबड़तोड़ कलेक्शन कर हैरान कर दिया है. दिलचस्प बात ये है कि ‘धुरंधर’ ने दो हफ्ते तो खूब नोट कूटे ही थे वहीं तीसरे वीकेंड पर इसने ऐसा कारनामा किया जो अब तक कोई फिल्म नहीं कर पाई. दरअसल अकेले तीसरे वीकेंड पर इस फिल्म ने 95 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है. चलिए यहां जानते हैं ‘धुरंधर’ ने रिलीज के तीसरे मंडे यानी 18वें दिन कितनी कमाई की है?

‘धुरंधर’ ने 18वें दिन कितनी कमाई की?

‘धुरंधर’ का फीवर दर्शको के सिर चढ़कर बोल रहा हैं और आदित्य धर निर्देशित ये फिल्म अपनी दमदार कहानी और स्टार पावर की बदौलत खूब कमाई कर रही है. यहां तक कि रिलीज के तीसरे हफ्ते में पहुंचने के बाद भी इसकी रफ्तार जरा भी कम होती नजर नहीं आ रही है. इस फिल्म ने पूरी तरह बॉक्स ऑफिस लूट लिया है. जहां एक तरफ सिनेमाघरों में हर रोज करोड़ों रुपयों की बारिश हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ मेकर्स की तिजोरियां भी नोटों से फुल हो चुकी है लेकिन ‘धुरंधर’ का कहर जारी है.

इन सबके बीच फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 28 करोड़ से खाता खोलने वाली ‘धुरंधर’ ने पहले हफ्ते में 207.25 करोड़ की कमाई की थी. दूसरे हफ्ते में इस फिल्म की कमाई 253.25 करोड़ रुपये रही. वहीं तीसरे शुक्रवार इस फिल्म ने 22.5 करोड़, तीसरे शनिवार 34.25 करोड़ और तीसरे रविवार 38.5 करोड़ का कलेक्शन किया है.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘धुरंधर’ ने तीसरे सोमवार को 16 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ ‘धुरंधर’ की 18 दिनों की कुल कमाई अब 571.75 करोड़ रुपये हो गई है.

‘धुरंधर’ बनी 18वें दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी फिल्म

‘धुरंधर’ हर दिन भरभरकर नोट तो छाप ही रही है वहीं ये फिल्म नए-नए रिकॉर्ड भी बनाती जा रही है. रिलीज के 18वें दिन इस फिल्म ने 16 करोड़ की कमाई के साथ 'छावा' के 7.75 करोड़, 'बाहुबली 2' के 7.95 करोड़, 'पद्मावत' के 8 करोड़, 'केजीएफ 2' के 9.27 करोड़, 'कल्कि 2898 एडी' के 9.6 करोड़, 'पठान' के 11 करोड़ और 'जवान' के 13.9 करोड़ के कलेक्शन को मात दे दी है. इसी के साथ ‘धुरंधर’ 18वें दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी फिल्म बन गई है. हालांकि ये 'स्त्री 2' के 22 करोड़ और 'पुष्पा 2' के 26.75 करोड़ को मात नहीं दे पाई.