रणवीर सिंह की दिसंबर 2025 में रिलीज हुई धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया. इस फिल्म ने न केवल छप्पर फाड़ कलेक्शन किया है बल्कि ये बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन चुकी है रिलीज के 67 दिन हो जाने के बाद भी ये बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है. वहीं 23 जनवरी 2026 को रिलीज हुई सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 ने भी टिकट खिड़की पर गर्दा उड़ा दिया और ये साल की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है. इन सबके बीच चलिए यहां जानते हैं कि रणवीर सिंह और सनी देओल में से ज्यादा महंगा एक्टर कौन है और किसने ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद कितनी फीस बढ़ाई है.

रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर ‘धुरंधर’ के बाद कितनी बढ़ी फीस?

रणवीर सिंह ने स्पाई थ्रिलर धुरंधर में लीड रोल प्ले किया था और हमजा अली मजारी के किरदार में दर्शकों का दिल जीत लिया था. उनकी इस फिल्म ने भारत में 800 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है वहीं वर्ल्डवाइड इस फिल्म का कारोबार 1300 करोड़ से ज्यादा का है. वहीं अब रणवीर सिंह धुरंधर के सीक्वल धुरंधर 2 या धुरंधर द रिवेंज में नजर आएंगे. फिल्म में उनकी जसकीरत से हमजा बनने की कहानी दिखाई जाएगी. फिल्म का टीजर पहले ही बवाल मचा चुका है. इन सबके बीच फिल्म से रणवीर सिंह की फीस की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर ने धुरंधर 2 के लिए 50 करोड़ रुपये बतौर फीस लिए हैं. वहीं धुरंधर के लिए भी रणवीर की फीस 50 करोड़ बताई गई है.

सनी देओल की कितनी बढ़ी फीस?

सनी देओल की हालिया रिलीज फिल्म बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार परफॉर्म कर रही है. इस वॉर ड़्रामा को दर्शकों ने खूब पसंद किया है और 1997 की क्लट क्लासिक बॉर्डर की इस सीक्वल ने रिलीज के 18 दिनों में भारत में 310 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. इन सबके बीच सनी देओल की फीस की बात करे तो 1997 में आई बॉर्डर के लिए एक्टर ने 1 से 2 करोड़ रुपये फीस वसूली थी. वहीं साल 2023 में गदर 2 और साल 2025 में जाट की सक्सेस के बाद सनी की ब्रांड वैल्यू में काफी इजाफा हुआ है और उनकी फीस भी बढ़ी है. बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सनी देओल ने बॉर्डर 2 के लिए 50 करोड़ फीस वसूली है. यानी 1997 से साल 2026 तक सनी की फीस में 4 हजार फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.

सनी अब अपनी कई अपकमिंग फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने की तैयारी कर रहे हैं. इनमें लाहौर 1947 से लेकर गदर 3 और फौजी सहित कई मूवीज शामिल हैं.