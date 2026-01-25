फिल्म 'बॉर्डर 2' हाल ही में रिलीज हुई है, जिसकी वजह से इसकी स्टारकास्ट भी काफी चर्चा में आ गई है. फिल्म में एक मुख्य किरदार में सोनम बाजवा भी नजर आ रही हैं. जिसमें उनको खूब पसंद भी किया जा रहा है. सोनम बाजवा इस फिल्म के प्रमोशंस में भी नजर आईं लेकिन अकेले. फिल्म में एक्ट्रेस ने दिलजीत दोसांझ की पत्नी का किरदार निभाया है ऐसे में इन प्रमोशंस में दिलजीत ही उनके साथ नजर नहीं आ रहे, जिसे लेकर कई सवाल भी उठ रहे थे. अब ऐसे सभी सवालों पर सोनम ने अपनी चुप्पी तोड़ी है.

दरअसल दिलजीत दोसांझ 'बॉर्डर 2' के प्रमोशनल ईवेंट में नजर नहीं आए थे. इस दौरान पूरी कास्ट साथ थी लेकिन दिलजीत ही गायब थे, ऐसे में सवाल लगातार किया जा रहा था कि एक्टर क्यों गायब हैं. अब सोनम ने हाल ही में इस साव का जवाब दिया है. एक्ट्रेस ने कहा है कि वो व्यस्तता के चलते नहीं आ पाए थे. एक्ट्रेस ने इस मामले पर पेशेवर रवैया अपनाते हुए जवाब दिया है.

टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में सोनम बाजवा ने इस बारे बात करते हुए बताया कि, 'जो कुछ भी कहा जा रहा था, उसके बावजूद सभी पेशेवर बने रहे और शूटिंग पूरी करने पर ध्यान केंद्रित किया. सेट पर सकारात्मक माहौल था और स्थिति को शांतिपूर्वक और जिम्मेदारी से संभाला गया।' सोनम के जवाब के बाद कई अटकलों पर रोक लग गई है.

बता दें कि 'बॉर्डर 2' की शूटिंग के समय में दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सरदार जी 3' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर उनके साथ लीड रोल में थीं. ऐसे में एक्टर को जमकर ट्रोल किया गया था और उन्हें फिल्म से निकालने की बात भी की गई थी. कहा जा रहा है कि इसी वजह से दिलजीत फिल्म के हर प्रमोशनल ईवेंट से दूर ही रहे थे.