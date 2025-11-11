हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDharmendra Health Update: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की अब कैसी है हालत? बेटे सनी देओल ने दिया हेल्थ अपडेट

Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र की हालत अब कैसी है, फैंस ये जानने के लिए बेसब्र हैं. कई रूमर्स भी फैले हुए हैं कि एक्टर का निधन हो गया है. वहीं सनी देओल की टीम ने एक्टर का हेल्थ अपडेट दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 11 Nov 2025 07:09 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के  दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को 10 नवंबर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था.  बताया जा रहा है कि अभिनेता अस्पताल में ऑब्जर्वेशन में हैं.  पिछले हफ़्ते भी उन्हें रेग्यूलर चेकअप  के लिए इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वहीं सोमवार, 10 नवंबर को खबरें फैल गईं कि धर्मेंद्र की हालत नाजुक है बॉलीवुड के 'ही-मैन' को वेंटिलेटर पर रखा गया है. वहीं दिन में उनकी पत्नी हेमा मालिनी, बेटे सनी देओल और परिवार के अन्य सदस्य उनसे मिलने पहुंचे थे. अभिनेता सलमान खान , गोविंदा और शाहरुख खान भी दिग्गज अभिनेता का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे थे. वहीं पूरा देश धर्मेंद्र की सलामती की दुआ कर रहा है. इन सबके बीच धर्मेंद्र के निधन के भी रूमर्स फैल गए थे. वहीं अब सनी देओल ने दिग्गज अभिनेता का हेल्थ अपडेट शेयर किया है.

सनी देओल ने दिया धर्मेंद्र का हेल्थ अप़डेट
बता दें कि सनी देओल की टीम ने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का हेल्थ अपडेट शेयर किया है और उनके निधन के रूमर्स को खारिज कर दिया है. ईटाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, टीम के बयान में कहा गया है, ' धर्मेंद्र की हालत स्थिर है और वे निगरानी में हैं आगे की कमेंट्स और अपडेट अवेलेबल होने पर शेयर किए जाएंगे. प्लीज उनकी हेल्थ के बारे में झूठी अफवाहें न फैलाएं. सभी से रिक्वेस्ट है कि उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करें और परिवार की प्राइवेसी के अधिकार का सम्मान करें. सनी देओल टीम.'

 

हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र का हेल्थ अपडेट दिया था
दूसरी ओर, अस्पताल में धर्मेंद्र से नियमित रूप से मिलने वाली हेमा मालिनी ने सभी से अपने पति के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करने की रिक्वेस्ट की थी. उन्होंने X (जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था) पर धर्मेंद्र की एक तस्वीर पोस्ट की. अभिनेता-राजनेता ने कैप्शन में लिखा, "मैं धरम जी के बारे में चिंता करने के लिए सभी का धन्यवाद करती हूं जो अस्पताल में ऑब्जर्वेशन में हैं. उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और हम सब उनके साथ हैं. मैं आप सभी से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करने की  रिक्वेस्ट करती हूं."

 

धर्मेंद्र 89 वर्ष के हैं
बता दें कि धर्मेंद्र 89 साल के हैं.  धर्मेंद्र को 31 अक्टूबर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उस समय, खबरों में दावा किया गया था कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हालाँकि, बाद में उनकी टीम ने इन दावों को खारिज कर दिया था.एक बयान में, उनकी टीम ने कहा कि धर्मेंद्र रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती हुए हैं. उनके आधिकारिक बयान में कहा गया है, "चिंता की कोई बात नहीं है. अभिनेता का स्वास्थ्य ठीक है और नियमित चेकअप के लिए अक्सर अस्पताल जाते हैं, यही कारण है कि वह अभी अस्पताल में हैं."

धर्मेंद्र वर्क फ्रंट
इस बीच, वर्क फ्रंट की बात करें तो, धर्मेंद्र आखिरी बार शाहिद कपूर और कृति सेनन की फिल्म "तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया" और आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की फिल्म "रॉकी ​​और रानी की प्रेम कहानी" में नज़र आए थे. उनकी अपकमिंग फिल्म  "इक्कीस" है जिसमें अगस्तय नंदा ने लीड रोल प्ले किया है. यह फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. 

 

 

 

 

Published at : 11 Nov 2025 06:58 AM (IST)
Dharmendra Sunny Deol Dharmendra Health Update
