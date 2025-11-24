दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो गया है. उनकी तबीयत आज खराब हो गई थी. वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे. धर्मेंद्र का कुछ दिन ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला था. इसके बाद उन्हें फिर घर ले जाया गया. घर से धर्मेंद्र का ट्रीटमेंट चल रहा था. लेकिन फिर से धर्मेंद्र की तबीयत खराब हो गई. धर्मेंद्र के घर बाहर एंबुलेंस पहुंची थी. उनके घर के बाहर बैरिकेडिंग की गई थी. धर्मेंद्र की तीनों बेटियां ईशा-अजीता-विजेता उनके घर भी पहुंची. धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी भी उनके घर पहुंची थीं.

धर्मेंद्र के घर कई सेलेब्स भी पहुंचे थे.

#WATCH | Maharashtra: Celebrities have started arriving at the residence of veteran actor Dharmendra in Mumbai. An official statement on his health is awaited. pic.twitter.com/uJPe4Koi1t — ANI (@ANI) November 24, 2025

लंबे समय से बीमार थे धर्मेंद्र

धर्मेंद्र काफी समय से बीमार थे. उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी. हॉस्पिटल में धर्मेंद्र से मिलने के लिए कई एक्टर्स पहुंचे थे. सलमान खान, शाहरुख खान, गोविंदा, अमीषा पटेल जैसे एक्टर्स उनका हाल-चाल लेने पहुंचे थे. धर्मेंद्र को 31 अक्टूबर 2025 को रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल ब्रीच कैंडी में एडमिट करवाया गया था. इसके बाद 10 नवंबर को उनकी तबीयत अचानक से खराब हुई थी. उनका लंबे समय तक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ और फिर उन्हें घर ले जाया गया. खबरें थीं कि धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश चाहती थीं कि धर्मेंद्र का इलाज घर पर ही हो. इसीलिए उनका घर से ही ट्रीटमेंट चल रहा था.





इन फिल्मों में धर्मेंद्र ने किया काम

बता दें कि धर्मेंद्र ने 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से डेब्यू किया था. इसके बाद वो शोला और शबनम में नजर आए थे. धर्मेंद्र ने कई शानदार फिल्में की हैं. उनकी अनपढ़, बंदिनी, पूजा के फूल, हकीकत, फूल और पत्थर,अनुपमा, खामोशी, प्यार ही प्यार, तुम हसीन में जवां,सीता और गीता, लोफर, यादों की बारात,शोले जैसी कई शानदार फिल्में की हैं.

'इक्कीस' का पोस्टर रिलीज

धर्मेंद्र 89 की उम्र में लगातार काम कर रहे हैं. उन्हें पिछली बार फिल्म तेरी बातों में उलझा जिया में काम किया था. इस फिल्म में जय सिंह अग्निहोत्री के रोल में थे. अब वो फिल्म इक्कीस में नजर आएंगे. इक्कीस 25 दिसंबर को रिलीज होगी. इस फिल्म का पोस्टर सोमवार को रिलीज हो गया है. फिल्म को श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है. ये एक वॉर-ड्रामा फिल्म है. इसमें अगस्त्य नंदा लीड रोल में हैं.