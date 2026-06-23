जब अमिताभ-शाहरुख पर भारी पड़े नए-नए ऋतिक, फिल्म ने कमाया 620% का तगड़ा प्रॉफिट

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजब अमिताभ बच्चन-शाहरुख खान पर भारी पड़े नए-नए ऋतिक रोशन, फिल्म ने कमाया था 620% का तगड़ा मुनाफा

जब अमिताभ बच्चन-शाहरुख खान पर भारी पड़े नए-नए ऋतिक रोशन, फिल्म ने कमाया था 620% का तगड़ा मुनाफा

Hrithik Roshan Film: ऋतिक रोशन अपने बॉलीवुड डेब्यू के साथ ही छा गए थे. 26 साल पहले आई उनकी पहली फिल्म ने अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसे दिग्गजों की फिल्म को भी कमाई के मामले में पछाड़ दिया था.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 23 Jun 2026 02:24 PM (IST)
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बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक ऋतिक रोशन ने अपनी दमदार अदाकारी से फैंस का दिल जीता है. अपनी एक्टिंग के साथ-साथ वो अपने डांस और लुक्स से भी फैंस का ध्यान खींचने में कामयाब हुए हैं. अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दे चुके ऋतिक रोशन ने हिंदी सिनेमा में कदम रखते ही तहलका मचा दिया था. उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसे एक्टर्स की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म को धूल चटा दी थी.

ऋतिक रोशन ने किया था ब्लॉकबस्टर डेब्यू

राकेश रोशन के बेटे ऋतिक रोशन ने फिल्मी दुनिया में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने के बाद एक्टर के रूप में एंट्री साल 2000 में ली थी. उनकी डेब्यू फिल्म थी 'कहो ना प्यार है.' इसके डायरेक्टर उनके पिता राकेश रोशन थे. ये ऋतिक के साथ ही मशहूर एक्ट्रेस अमीषा पटेल की भी पहली फिल्म थी. दोनों की केमिस्ट्री ने दर्शकों को दीवाना बना दिया था. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी.

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26 साल पहले सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली 'कहो ना प्यार है' एक्शन रोमांटिक फिल्म थी. इसकी कहानी के साथ-साथ दर्शकों के दिलों में इसके गाने भी समा गए थे. IMDb की रिपोर्ट के मुताबिक कहो ना प्यार है 10 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी और इसने दुनियाभर में 72 करोड़ रुपये की तगड़ी कमाई करके बॉक्स ऑफिस हिला दिया था. इस फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं.

जब अमिताभ बच्चन-शाहरुख खान पर भारी पड़े नए-नए ऋतिक रोशन, फिल्म ने कमाया था 620% का तगड़ा मुनाफा

मोहब्बतें को पछाड़ा, 620 परसेंट कमाया था प्रॉफिट

बता दें कि साल 2000 में ही शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'मोहब्बतें' भी रिलीज हुई थी. जहां मोहब्बतें साल 2000 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी, तो वहीं कहो  ना प्यार है साल 2000 की नंबर 1 बॉलीवुड फिल्म बनी थी. इसे कुल 620 परसेंट का तगड़ा प्रॉफिट हुआ था.

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ऋतिक रोशन का वर्क फ्रंट

ऋतिक रोशन पिछली बार फिल्म 'वॉर 2' में नजर आए थे. हालांकि ये बिग बजट फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी. एक्टर अब 'कृष 4' पर काम कर रहे हैं. हालांकि इसे लेकर अभी ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 23 Jun 2026 02:24 PM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan शाहरुख खान HRITHIK ROSHAN
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