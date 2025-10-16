हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टेक की दुनिया में गूंजेगी दीपिका पादुकोण की आवाज, भारत की पहली मेटा AI वॉइस बनीं

टेक की दुनिया में गूंजेगी दीपिका पादुकोण की आवाज, भारत की पहली मेटा AI वॉइस बनीं

Deepika Padukone Collaboration With Meta AI: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का टेक्नोलॉजी की दुनिया में पहला कदम ऐतिहासिक साबित हो गया है. मेटा एआई को आवाज देने वाली वो पहली भारतीय हस्ती बन गई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 16 Oct 2025 10:30 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण फिल्मी दुनिया में अपने नाम का डंका बजाने के बाद अब टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी कदम रख चुकी हैं. अपने इंस्टाग्राम हैंडल के जरिए वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने एक खास मैसेज शेयर किया है. दीपिका अब मेटा एआई के साथ कोलाब करने जा रही हैं और इसी के साथ उन्होंने अपने नाम एक रिकॉर्ड दर्ज करा लिया है.

दीपिका पादुकोण ने अब देश के साथ ही ग्लोबल स्टेज पर भी अपने नाम का परचम लहराया है. अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि अब वो मेटा AI की नई इंग्लिश वॉयस बन गई हैं. इस जानकारी को देते हुए अदाकारा ने एक वीडियो शेयर किया जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा था- 'मैं अब मेटा AI का हिस्सा हूं और अब आप मेरे इंग्लिश वॉयस के साथ पूरे इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और न्यू जीलैंड में चैट कर सकते हैं.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by दीपिका पादुकोण (@deepikapadukone)


'ह्यूमन और लोकल टच देने एक छोटी सी कोशिश'
दीपिका पादुकोण के साथ मेटा AI की ये पार्टनरशीप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन और लोकल टच देने एक छोटी सी कोशिश है. अपने इस एक्सपेरीमेंट में सेलिब्रिटी वॉयस का इस्तेमाल कर कंपनी आपके यूजर्स के साथ एक कनेक्टिविटी क्रिएट करने की कोशिश कर रही है. अब ये फैंस के लिए भी एक खुशखबरी है क्योंकि मेटा AI संग अब आपका कन्वर्सेशन करने का एक्सपीरियंस भी काफी खास होने वाला है.  

ग्लोबल स्टेज पर मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के रूप में भी बनाई पहचान
12 अक्टूबर को यानी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के मौके पर दीपिका पादुकोण को भारत सरकार की तरफ से पहले मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है. अदाकारा पिछले एक दशक से अपने लिव लाफ लव फाउंडेशन के जरिए मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस फैला रही हैं साथ ही इस टॉपिक पर खुलकर बात भी कर रही हैं. भारत सरकार से दीपिका पादुकोण को ऐसा सम्मान मिलना उनके लिए किसी अचीवमेंट से कम नहीं है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by दीपिका पादुकोण (@deepikapadukone)

दीपिका पादुकोण के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स 
बॉलीवुड की इस पॉपुलर एक्ट्रेस के वर्कफ्रंट की बात करें तो अब दीपिका पादुकोण शाहरुख खान के साथ अगली फिल्म में नजर आएंगी. उन्होंने किंग खान की अगली बड़ी फिल्म 'किंग' के लिए शूटिंग भी शुरू कर दी है. 'जवान' के ब्लॉकबस्टर साबित होने के बाद फैंस भी बॉलीवुड की इस जोड़ी को काफी प्यार दे रहे हैं और शाहरुख खान संग दीपिका की ये छठी बड़ी प्रोजेक्ट होने वाली है.

Published at : 16 Oct 2025 10:25 PM (IST)
Deepika Padukone #king
