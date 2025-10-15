अहान पांडे का अली अब्बास जफर की फिल्म से फर्स्ट लुक, शॉर्ट हेयरकट में हैंडसम लगे 'सैयारा' एक्टर

अपनी डेब्यू फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करने वाले एक्टर अहान पांडे अपनी दूसरी फिल्म की तैयारी में जुट गए हैं. सोशल मीडिया पर उनका नया लुक काफी वायरल हो रहा है. उनका ये बदला हुआ अंदाज नेटिजंस बहुत पसंद कर रहे हैं.

हाल ही में सैयारा फेम अहान पांडे ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर नई तस्वीरें शेयर की हैं. इस न्यू लुक में अंदाज काफी डैशिंग लग रहा है. ब्लैक शर्ट और ब्लैक जैकेट में शॉर्ट हेयर के साथ अहान पांडे की इन तस्वीरों को देख नजरे हटा पाना बहुत मुश्किल है. अब अभिनेता अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट के लिए रेडी नजर आ रहे हैं.

एक्शन मोड के लिए तैयार हैं अहान पांडे

'सैयारा' के लवर बॉय वाले लुक को उन्होंने पूरी तरह से बदल दिया है और अब वो एक्शन मोड के लिए तैयार हैं. अभिनेता ने अपने इस लुक से फैंस एक बार फिर उनपर फिदा हो गए हैं. पोस्ट शेयर करने के महज कुछ ही मिनटों में ये तस्वीरें वायरल हो गयी हैं और तभी से लाइक्स और कमेंट्स का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है.

अली अब्बास जफर की फिल्म के लिए बदला लुक!

जहां मोहित सूरी की म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म में अहान पांडे को हाथों में गिटार लिए लंबे बालों के साथ देखा गया. अब अली अब्बास जफर की फिल्म में उन्हें फुल एक्शन मोड में देखा जाने वाला है. अभिनेता ने अपनी दूसरी फिल्म की तैयारी शुरू कर दी है. लंबे बाल कटवाते हुए उन्होंने अपनी लेटेस्ट पिक्चर्स सोशल मीडिया पर शेयर की जिसके बाद एक बार फिर ये स्टार चर्चा में आ गए हैं.





शार्प हेयरकट और ट्रिम किए हुए बीयर्ड में अहान पांडे काफी डैशिंग और हैंडसम लग रहे हैं. फैंस ने भी इसपर अपनी तरह–तरह के राय दिया है. जहां कई लोगों ने सैयारा में उनके लंबे बालों की तारीफ की तो वहीं कई लोगों का उनका ये अंदाज भी पसंद आ रहा है.



उम्र से बड़ी एक्ट्रेस के साथ इश्क फरमाएंगे अहान पांडे

रिपोर्ट्स के मुताबिक अब मोहित सूरी का ये स्टार अली अब्बास जफर के साथ काम करने वाला है. अहान पांडे की दूसरी फिल्म फुल एक्शन पैक्ड होगी और इसमें अभिनेता खुद से बड़ी एक्ट्रेस शरवरी वाघ के साथ इश्क फरमाते नजर आएंगे. अभी तक मेकर्स ने फिल्म का नाम रिवील नहीं किया लेकिन इसे भी अहान पांडे की डेब्यू फिल्म की तरह ही यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनाया जाएगा. फैंस समेत मेकर्स भी उम्मीद कर रहे हैं कि अहान पांडे की दूसरी बड़ी फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित होगी.