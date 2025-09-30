दीपिका पादुकोण ने फराह खान की फिल्म 'ओम शांति ओम' से डेब्यू किया था. इस फिल्म ने दीपिका को रातों-रात स्टार बना दिया था. वहीं कुछ टाइम पहले फराह खान ने दीपिका पादुकोण की 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर कमेंट किया था. और अब लग रहा है कि दीपिका और फराह खान के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है. दरअसल दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है.

दीपिका पादुकोण और फराह खान ने एक-दूसरे को अनफॉलो किया

न्यूज़18 की रिपोर्ट के मुताबिक ये क्लियर नहीं है कि फराह और दीपिका ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को कब अनफॉलो किया. लेकिन फैंस ने देखा कि निर्देशक ने दीपिका के पति रणवीर सिंह को भी अनफॉलो कर दिया है, हालांकि, रणवीर सिंह अभी भी निर्देशक को फॉलो करते हैं. वहीं अब सोशल मीडिया पर दीपिका और फराह खान के अनबन की संभावना जताई जा रही है।

फराह ने दीपिका की 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर कसा था तंज

फिल्म निर्माता फराह खान ने कथित तौर पर दीपिका पादुकोण की डिमांड्स पर इनडायरेक्टली तंज कसा था. अपने यूट्यूब व्लॉग्स में, उनके कुक दिलीप ने फराह से पूछा कि दीपिका पादुकोण उनके शो में कब आएंगी. जिस पर फिल्म निर्माता ने जवाब दिया, "जिस दिन तू गांव जाएगा न उस दिन आएंगी." फराह ने आगे कहा, "दीपिका पादुकोण अब सिर्फ़ 8 घंटे शूटिंग करती हैं, उनको शो पर आने का समय नहीं है."

दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2' और 'स्पिरिट' से हुईं आउट

दीपिका पादुकोण को हाल ही में दो बड़ी फिल्मों से अचानक बाहर कर दिया गया था. इसके बाद, उनके 8 घंटे की शिफ्ट की मांग करने की अफवाहें फैलने लगीं. हाल ही में, 'कल्कि 2898 एडी' के निर्माताओं ने घोषणा की कि अभिनेत्री अब फिल्म का हिस्सा नहीं हैं. उस घोषणा से कुछ महीने पहले, निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने अपने ट्विटर हैंडल पर घोषणा की थी कि प्रभास स्टारर 'स्पिरिट' में अब तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिका में होंगी. दीपिका पादुकोण को इन फिल्मों से बाहर किए जाने के बाद कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अभिनेत्री ने 8 घंटे की शिफ्ट, अपनी फीस में बढ़ोतरी और फिल्म में प्रॉफिट में शेयरिंग की मांग की थी. हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं हुई है.