हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडKalki 2 से हटाए जाने के बाद दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी, बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए लिखा-'18 सालों में पहला सबक सीखा..'

Kalki 2 से हटाए जाने के बाद दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी, बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए लिखा-'18 सालों में पहला सबक सीखा..'

Deepika Padukone Break Silence After Exit From Kalki 2: कल्कि 2898 एडी के सीक्वल से हटाए जाने के बाद दीपिका पादुकोण ने चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने अपने इंस्टा पर एक नोट शेयर कर बड़ी अनाउंसमेंट भी की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 20 Sep 2025 07:08 AM (IST)

दीपिका पादुकोण प्रभास के साथ 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल से बाहर होने को लेकर सुर्खियों में हैं. फिल्म के मेकर्स ने एक नोट शेयर कर इसकी अनाउंसमेंट की थी कि दीपिका कल्कि के अपकमिंग सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी और ये फैसला काफी सोच-विचार के बाद लिया गया है. नोट में ये भी लिखा गया था कि कल्कि 2898 एडी जैसी फिल्में ज्यादा कमिटमेंट की हकदार हैं. इससे पहले दीपिका को संदीप रेड्डी वांगा की 'स्पिरिट' से भी बाहर कर दिया गया था.

 इसे लेकर काफी चर्चा हुई क्योंकि कई लोगों को लगा कि यह दीपिका की डिमांड्स के चलते हुआ था. कुछ ने अनुमान लगाया कि उन्होंने ज्यादा पैसे मांगे हैं और काम के घंटे कम करने की मांग की है. इस बीच, कुछ ने कहा कि दीपिका की भूमिका महज एक कैमियो तक सीमित कर दी गई थी. वहीं अब दीपिका ने कल्कि 2 से बाहर होने के बाद चुप्पी तोड़ी है. साथ ही बड़ी अनाउंसमेंट भी कर दी है कि वे शाहरुख खान के साथ ‘किंग’ कर रही हैं.

कल्कि 2898 एडी से हटाए जाने के बाद दीपिका ने तोड़ी चुप्पी
दीपिका पादुकोण ने शाहरुख खान का हाथ पकड़े हुए एक तस्वीर पोस्ट की और बताया कि उन्होंने 'किंग' की शूटिंग शुरू कर दी है. इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि शाहरुख खान के साथ डेब्यू करने पर उन्होंने सबसे पहला सबक यही सीखा कि फिल्म बनाने का एक्सपीरियंस और जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, वही सबसे ज़्यादा मायने रखता है.

 उन्होंने कहा, "करीब 18 साल पहले 'ओम शांति ओम' की शूटिंग के दौरान उन्होंने मुझे जो पहला सबक सिखाया, वह यह था कि फिल्म बनाने का एक्सपीरियंस और जिन लोगों के साथ आप इसे बना रहे हैं, वे इसकी सक्सेस से कहीं ज़्यादा मायने रखते हैं. मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं और तब से मैंने अपने हर फैसले में इस लेसन को लागू किया है. और शायद यही वजह है कि हम फिर से साथ में अपनी छठी फिल्म बना रहे हैं?"उन्होंने शाहरुख को टैग करते हुए अपनी पोस्ट में लिखा, "किंग और डे 1."

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by दीपिका पादुकोण (@deepikapadukone)

बता दें कि 'किंग' में शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, सुहाना खान, अभय वर्मा और रानी मुखर्जी और दीपिका पादुकोण के कैमियो भी हैं, जो फिल्म के लिए बेहद अहम हैं.

दीपिका के नोट पर कई लोगों ने किया रिएक्ट
दीपिका के इस नोट पर लोगों ने अपना रिएक्शन भी दिया है. एक यूज़र ने कहा, "मुझे बहुत खुशी है कि आपने अपनी बात रखी! आई लव यू " एक और ने लिखा, "आप हमेशा बेस्ट रहें, कोई भी मंदी आपको छू नहीं सकती " हालाँकि, रणवीर सिंह ने इस पर सबसे प्यारा कमेंट किया. उन्होंने कहा, "बेस्टेस्ट बेस्टीज़!" इस बीच,


Kalki 2 से हटाए जाने के बाद दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी, बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए लिखा-'18 सालों में पहला सबक सीखा..

दीपिका के जाने के बाद, निर्देशक नाग अश्विन ने भी इस पर रिएक्शन दिया था और लिखा था, "जो हो गया उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन आगे क्या होगा यह आप तय कर सकते हैं."

 

और पढ़ें
Published at : 20 Sep 2025 07:08 AM (IST)
Tags :
King Deepika Padukone Shah Rukh Khan Kalki 2898 AD 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला, 2 जवान शहीद, कई घायल
मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला, 2 जवान शहीद, कई घायल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फिरोजाबाद जा रहे अनुज चौधरी ने ये दो तोहफे लेने से कर दिया इनकार, संभल में हो रही इस कदम की चर्चा
फिरोजाबाद जा रहे अनुज चौधरी ने ये दो तोहफे लेने से कर दिया इनकार, संभल में हो रही इस कदम की चर्चा
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 Box office Collection Day 1: 'जॉली एलएलबी 3' ने ओपनिंग डे पर दिखाए तेवर, कमाई ऐसी कि हिट होना पक्का!
'जॉली एलएलबी 3' ने ओपनिंग डे पर दिखाए तेवर, कमाई ऐसी कि हिट होना पक्का!
Advertisement

वीडियोज

Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की अद्भुत कहानी
Paper Leak: राजस्थान में 'सरकारी नौकरी' का सपना टूटा! युवा 'बेरोजगारी' से परेशान
Sandeep Chaudhary: सिंहासन खाली करो...GEN-Z आती हैं! | DUSU Election | Rahul Gandhi |Bihar election
Gold के बाद अब Silver का जलवा! ₹1.5 लाख/kg तक जा सकता है भाव – जानिए क्यों सब Silver खरीद रहे है|
Iphone 17 Launch: Apple का नए आइफोन 17 भारत में हुआ लॉन्च पहले दिन लगी खरीदने वालों की भीड़
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला, 2 जवान शहीद, कई घायल
मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला, 2 जवान शहीद, कई घायल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फिरोजाबाद जा रहे अनुज चौधरी ने ये दो तोहफे लेने से कर दिया इनकार, संभल में हो रही इस कदम की चर्चा
फिरोजाबाद जा रहे अनुज चौधरी ने ये दो तोहफे लेने से कर दिया इनकार, संभल में हो रही इस कदम की चर्चा
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 Box office Collection Day 1: 'जॉली एलएलबी 3' ने ओपनिंग डे पर दिखाए तेवर, कमाई ऐसी कि हिट होना पक्का!
'जॉली एलएलबी 3' ने ओपनिंग डे पर दिखाए तेवर, कमाई ऐसी कि हिट होना पक्का!
विश्व
चीन कब जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? शी जिनपिंग संग बातचीत में US राष्ट्रपति ने खुद बताया; बड़ी डील का भी कर दिया ऐलान
चीन कब जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? शी जिनपिंग संग बातचीत में US राष्ट्रपति ने खुद बताया; बड़ी डील का भी कर दिया ऐलान
राजस्थान
राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में NRI कोटा की फीस होगी कम, पढ़ें कैबिनेट के फैसले
राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में NRI कोटा की फीस होगी कम, पढ़ें कैबिनेट के फैसले
एग्रीकल्चर
घर पर हरी मिर्च उगाने का सबसे आसान तरीका, किचन गार्डन में ऐसे मिलेगी ताजगी और स्वाद
घर पर हरी मिर्च उगाने का सबसे आसान तरीका, किचन गार्डन में ऐसे मिलेगी ताजगी और स्वाद
शिक्षा
8वें वेतन आयोग के बाद कितनी बढ़ जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी, कितना होगा बेसिक सैलरी में इजाफा
8वें वेतन आयोग के बाद कितनी बढ़ जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी, कितना होगा बेसिक सैलरी में इजाफा
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
ENT LIVE
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
ENT LIVE
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
Embed widget