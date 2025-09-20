Kalki 2 से हटाए जाने के बाद दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी, बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए लिखा-'18 सालों में पहला सबक सीखा..'
Deepika Padukone Break Silence After Exit From Kalki 2: कल्कि 2898 एडी के सीक्वल से हटाए जाने के बाद दीपिका पादुकोण ने चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने अपने इंस्टा पर एक नोट शेयर कर बड़ी अनाउंसमेंट भी की है.
दीपिका पादुकोण प्रभास के साथ 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल से बाहर होने को लेकर सुर्खियों में हैं. फिल्म के मेकर्स ने एक नोट शेयर कर इसकी अनाउंसमेंट की थी कि दीपिका कल्कि के अपकमिंग सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी और ये फैसला काफी सोच-विचार के बाद लिया गया है. नोट में ये भी लिखा गया था कि कल्कि 2898 एडी जैसी फिल्में ज्यादा कमिटमेंट की हकदार हैं. इससे पहले दीपिका को संदीप रेड्डी वांगा की 'स्पिरिट' से भी बाहर कर दिया गया था.
इसे लेकर काफी चर्चा हुई क्योंकि कई लोगों को लगा कि यह दीपिका की डिमांड्स के चलते हुआ था. कुछ ने अनुमान लगाया कि उन्होंने ज्यादा पैसे मांगे हैं और काम के घंटे कम करने की मांग की है. इस बीच, कुछ ने कहा कि दीपिका की भूमिका महज एक कैमियो तक सीमित कर दी गई थी. वहीं अब दीपिका ने कल्कि 2 से बाहर होने के बाद चुप्पी तोड़ी है. साथ ही बड़ी अनाउंसमेंट भी कर दी है कि वे शाहरुख खान के साथ ‘किंग’ कर रही हैं.
दीपिका पादुकोण ने शाहरुख खान का हाथ पकड़े हुए एक तस्वीर पोस्ट की और बताया कि उन्होंने 'किंग' की शूटिंग शुरू कर दी है. इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि शाहरुख खान के साथ डेब्यू करने पर उन्होंने सबसे पहला सबक यही सीखा कि फिल्म बनाने का एक्सपीरियंस और जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, वही सबसे ज़्यादा मायने रखता है.
उन्होंने कहा, "करीब 18 साल पहले 'ओम शांति ओम' की शूटिंग के दौरान उन्होंने मुझे जो पहला सबक सिखाया, वह यह था कि फिल्म बनाने का एक्सपीरियंस और जिन लोगों के साथ आप इसे बना रहे हैं, वे इसकी सक्सेस से कहीं ज़्यादा मायने रखते हैं. मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं और तब से मैंने अपने हर फैसले में इस लेसन को लागू किया है. और शायद यही वजह है कि हम फिर से साथ में अपनी छठी फिल्म बना रहे हैं?"उन्होंने शाहरुख को टैग करते हुए अपनी पोस्ट में लिखा, "किंग और डे 1."
बता दें कि 'किंग' में शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, सुहाना खान, अभय वर्मा और रानी मुखर्जी और दीपिका पादुकोण के कैमियो भी हैं, जो फिल्म के लिए बेहद अहम हैं.
दीपिका के नोट पर कई लोगों ने किया रिएक्ट
दीपिका के इस नोट पर लोगों ने अपना रिएक्शन भी दिया है. एक यूज़र ने कहा, "मुझे बहुत खुशी है कि आपने अपनी बात रखी! आई लव यू " एक और ने लिखा, "आप हमेशा बेस्ट रहें, कोई भी मंदी आपको छू नहीं सकती " हालाँकि, रणवीर सिंह ने इस पर सबसे प्यारा कमेंट किया. उन्होंने कहा, "बेस्टेस्ट बेस्टीज़!" इस बीच,
दीपिका के जाने के बाद, निर्देशक नाग अश्विन ने भी इस पर रिएक्शन दिया था और लिखा था, "जो हो गया उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन आगे क्या होगा यह आप तय कर सकते हैं."
