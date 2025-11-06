हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबॉक्स ऑफिस पर De De Pyaar De 2 को टक्कर देंगी ये तीन फिल्में, अजय देवगन की टेंशन बढ़ने वाली है

बॉक्स ऑफिस पर De De Pyaar De 2 को टक्कर देंगी ये तीन फिल्में, अजय देवगन की टेंशन बढ़ने वाली है

Movie Clash On 14th November: नवंबर का महीना फिल्मों के लिए खास होने वाला है. अजय देवगन की फिल्म दे दे प्यार दे 2 सिनेमाघरों पर 14 नवंबर को रिलीज होने जा रही है. इसके साथ कई बड़ी फिल्मों का क्लैश है.

By : दीक्षा छाबड़ा, एबीपी न्यूज़ | Updated at : 06 Nov 2025 10:51 AM (IST)
नवंबर का महीना शुरू हो चुका है और सिनेमा लवर्स के लिए ये बहुत खास होने वाला है. नवंबर के महीने में एक से बढ़कर एक फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. जिसमें इमरान हाशमी की हक से लेकर अजय देवगन की दे दे प्यार दे 2 तक कई फिल्में शामिल हैं. दे दे प्यार दे 2 सिनेमाघरों में 14 नवंबर को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में उनके साथ आर माधवन, रकुल प्रीत सिंह समेत कई कलाकार अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. दे दे प्यार दे 2 की मुसीबतें जरुर बढ़ने वाली हैं.

अजय देवगन की दे दे प्यार दे 2 के साथ कई फिल्में रिलीज हो रही हैं. जिससे उसके बॉक्स ऑफिस पर असर पड़ने वाला है. ये कोई बड़ी बॉलीवुड फिल्म नहीं बल्कि साउथ और हॉलीवुड फिल्म हैं. जिनका आज के समय में क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है. आइए आपको इन फिल्मों के बारे में बताते हैं.

नाओ यू सी मी 3

ये क्राइम थ्रिलर हॉलीवुड फिल्म है. ये इस सीरीज का तीसरा पार्ट है. इस फिल्म को रुबेन फ्लेचर ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में कई बड़े कलाकार लीड रोल में नजर आने वाले हैं. दे दे प्यार दे 2 को इसकी टक्कर मिलने वाल है.

कांता

दुलकर सलमान एक बार फिर अपनी एक्टिंग से लोगों को इंप्रेस करने के लिए तैयार हैं.  इस फिल्म में दुलकर के साथ समुथिरकानी और भाग्यश्री बोरसे लीड रोल में नजर आने वाले हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म पूर्व तमिल एक्टर एम के त्यागराज भगवतार की ज़िंदगी पर आधारित है. ये फिल्म 14 नवंबर को रिलीज होने वाली है और इसे लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. अजय देवगन को दुलकर सलमान कड़ी टक्कर दे सकते हैं.

कुमकी 2

डायरेक्टर प्रभु सोलोमन अपनी सुपरहिट फिल्म कुमकी के सीक्वल के साथ वापस आ रहे हैं, जो 2012 में रिलीज हुई थी. फिल्म में मथी, अर्जुन दास और श्रीता राव लीड रोल में हैं. कुमकी 2, 14 नवंबर को थिएटर में रिलीज होने वाली है.

About the author दीक्षा छाबड़ा, एबीपी न्यूज़

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को फिल्म, टीवी शोज और वेब सीरीज की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 8 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
Published at : 06 Nov 2025 10:51 AM (IST)
De De Pyaar De 2 Movie Clash Kaantha Now You See Me 3
