अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की जोड़ी मच अवेटेड फिल्म ‘दे दे प्यार दे 2’ में फिर से साथ आई. उनकी ये रोमांटिक कॉमेडी 2019 की हिट फिल्म ‘दे दे प्यार दे’ का सीक्वल है. अंशुल शर्मा द्वारा निर्देशित ‘दे दे प्यार दे 2’ में आर माधवन, जावेद जाफरी, मीज़ान जाफरी, गौतमी कपूर और इशिता दत्ता ने भी अहम रोल प्ले किया है. फिल्म की कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां पहली फिल्म खत्म हुई थी.

‘दे दे प्यार दे 2’ भी दर्शकों को खूब पसंद आ रही है. फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई भी की थी. हालांकि वीकडेज में इसके कलेक्शन में गिरावट देखी जा रही है लेकिन फिर भी ये करोड़ों कमा रही है. इसी के साथ चलिए जानते हैं ‘दे दे प्यार दे 2’ ने रिलीज के 6ठे दिन यानी बुधवार को कितना कलेक्शन किया है?

‘दे दे प्यार दे 2’ ने रिलीज के छठे दिन कितनी की कमाई?

‘शैतान’ के बाद आर माधवन और अजय देवगन एक बार फिर ‘दे दे प्यार दे 2’ में नजर आ रहे हैं. वहीं फिल्म में अजय और रकुल की केमिस्ट्री दर्शकों को काफी पसंद आ रही है और उनके ऑन-स्क्रीन तालमेल की खूब तारीफ़ हो रही है इसके चलते फिल्म को भी खूब पॉपुलैरिटी मिल रही है. वैसे इसे पहले दिन से ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है और इसकी पहले दिन की कमाई अजय की पिछली फ़िल्म, सन ऑफ़ सरदार 2 से भी ज़्यादा रही थी.

हालांकि, बॉक्स ऑफ़िस पर शानदार ओपनिंग वीकेंड के बाद, ‘दे दे प्यार दे 2’ पहले हफ्ते में कमाई के लिए स्ट्रगल कर रही है. दरअसल नॉन हॉलीडे पर इसके कलेक्शन में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. जहां सोमवार को इसकी कमाई में मंदी देखी गई तो वहीं मंगलवार को इसके कलेक्शन में तेजी देखी गई. लेकिन छठे दिन यानी बुधवार को ‘दे दे प्यार दे 2’ के कारोबार का ग्राफ नीचे आ गया है.

इस बीच फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो ‘दे दे प्यार दे 2’ ने रिलीज के पहले दिन 8.75 करोड़ कमाए थे. दूसरे दिन फिल्म ने 12.25 करोड़, तीसरे दिन 13.75 करोड़, चौथे दिन 4.25 करोड़ और 5वें दिन 5.25 करोड़ का कलेक्शन किया है.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबित ‘दे दे प्यार दे 2’ ने रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को 3.70 करोड़ कमाए हैं.

इसी के साथ ‘दे दे प्यार दे 2’ की 6 दिनों की कुल कमाई अब 47.75 करोड़ रुपये हो गई है.

‘दे दे प्यार दे 2’ 50 करोड़ी बनने से इंचभर है दूर?

‘दे दे प्यार दे 2’ को रिलीज हुए 6 दिन हो चुके हैं और इस फिल्म ने 47 करोड़ से ज्यादा कमा लिए हैं अब ये फिल्म 50 करोड़ी बनने से इंचभर दूर रह गई है. इस आंकड़े को हासिल करने के लिए इस फिल्म को बस 3 करोड़ रुपये और चाहिए. गुरुवार को 7वें दिन फिल्म ये उपलब्धि भी हासिल कर लेगी. इसी के साथ ये फिल्म अपना आधा बजट भी वसूल कर लेगी.

बता दें कि इस फिल्म की लागत 100 करोड़ रुपये बताई जा रही है. वहीं इस फिल्म को हिट होने के लिए अपनी लागत से दुगना कमाना होगा. अब देखने वाली बात होगी कि ‘दे दे प्यार दे 2’ हिट का टैग हासिल कर पाती है या नहीं.