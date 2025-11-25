साल 2019 में आई ‘दे दे प्यार दे’ के सीक्वल 'दे दे प्यार दे 2' का फैंस को बेसब्री से इंतज़ार था. वहीं इस फिल्म ने 14 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी. तब से ये बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए हैं. इस बीच 120 बहादुर और मस्ती 4 सहित कई फिल्में भी रिलीज हुई लेकन ये रोमांटिक कॉमेडी नई मूवीज के आगे भी डंके की चोट पर नोट कमा रही है. दूसरे वीकेंड पर तो इसने 120 बहादुर और मस्ती 4 से ज्यादा कमाई की थी. चलिए यहां जानते हैं 11वें दिन यानी दूसरे मंडे को 'दे दे प्यार दे 2' ने कितना कलेक्शन किया है?

'दे दे प्यार दे 2' ने 11वें दिन कितनी की कमाई?

'दे दे प्यार दे 2' में अजय देवगन संग रकुल प्रीत की रोमांटिक कॉमेडी ने एक बार फिर दर्शकों का दिल जीत लिया है. इसी के साथ दूसरे हफ्ते में एंट्री कर चुकी ये फिल्म कई नई फिल्मों के मुकाबले ना केवल सिनेमाघरों में ज्यादा दर्शक खींच पा रही है बल्कि मोटी कमाई भी कर रही है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 'दे दे प्यार दे 2' ने 8.75 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ ओपनिंग की थी. इसके बाद इसके पहले वीक का कारोबार 51.1 करोड़ रुपये रहा. हालांकि इसे मिले पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की वजह से इससे ज्यादा कलेक्शन की उम्मीद थी. वहीं 'दे दे प्यार दे 2' ने दूसरे शुक्रवार को 2.25 करोड़ रुपये और फिर दूसरे शनिवार यानी 9वें दिन इसने 4 करोड़ रुपयों का कारोबार किया. इसके बाद 10वे दिन यानी दूसरे संडे को इसने ग्रोथ दिखात हुए 4.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. दूसरे सोमवार को गिरावट की उम्मीद थी.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'दे दे प्यार दे 2' ने दूसरे सोमवार को 1.50 करोड़ रुपये कमाए हैं.

इसी के साथ इसका कुल कलेक्शन 63.20 करोड़ रुपये हो गया है.

पहले पार्ट के मुकाबले कम है दे दे प्यार दे 2 का कलेक्शन

'दे दे प्यार दे 2' बेशक नई रिलीज से ज्यादा कमाई कर रही है लेकिन ये ओरिजनल 'दे दे प्यार दे' (2019) के मुकाबले कम ही साबित हो रही है. बता दें कि 'दे दे प्यार दे' ने अपने पहले हफ़्ते के बाद बाद पेस बनाए रखी थी और दूसरे वीकेंड में 14.04 करोड़ रुपये की कमाई की थी. इसके उलट 'दे दे प्यार दे 2' ने अपने दूसरे वीकेंज में 10.75 करोड़ रुपये कमाए हैं, जो पहले पार्ट से 3.29 करोड़ रुपये कम है.

क्या बजट निकाल पाएगी 'दे दे प्यार दे 2'

'दे दे प्यार दे 2' बॉक्स ऑफिस पर जमी हुई है. हालांकि ये अपने बजट को वसूलने से अभी काफी दूर है. बता दें कि इसकी लागत 100 करोड़ रुपये बताई जा रही है. वहीं 'दे दे प्यार दे 2' ने रिलीज के 11 दिनों में 63 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. यानी अपना बजट वसूलने के लिए इसे अभी 37 करोड़ रुपये और कमाने होंगे. ये आंकड़ा हासिल करना आसान नहीं है. ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 'दे दे प्यार दे 2' अपना बजट वसूल कर पाती है या नहीं.

