बॉलीवुड की ऐतिहासिक वॉर ड्रामा फिल्म ‘120 बहादुर’ इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसे रितेश देशमुख स्टारर ‘मस्ती 4’ के साथ तो क्लैश करना ही पड़ा था वहीं इसे सिनेमाघरों में ‘दे दे प्यार दे 2’ सहित कुछ हफ्तों पुरानी कई फिल्मों से भी टफ कंप्टीशन मिला, जिसके बाद इसकी ओपनिंग फीकी रही. हालांकि वीकेंड पर इस फिल्म ने अच्छी ग्रोथ दिखाई और धुआंधार कमाई कर ली. चलिए यहां जानते हैं ‘120 बहादुर’ ने मंडे टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया है?

‘120 बहादुर’ ने मंडे को कितना किया कलेक्शन?

‘120 बहादुर’ से फरहान अख्तर ने छह साल बाद पर्दे पर कमबैक किया है. ये फिल्म 1962 में रेजांग ला की लड़ाई पर बेस्ड है और इसमें फरहान ने महान शहीद मेजर शैतान सिंह भाटी की भूमिका निभाई है. भाटी को भारत-चीन युद्ध में उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था.

इस वॉर ड्रामा ने रिलीज के पहले दिन 2.25 करोड़ से ओपनिंग की थी. हालांकि वीकेंड में इसने बेहतर परफॉर्म किया. जहां शनिवार को ‘120 बहादुर’ ने 71.11 फीसदी की ग्रोथ के साथ 3.85 करोड़ कमाए तो वहीं रविवार को इसने 3.90 फीसदी की तेजी दिखाते हुए 4 करोड़ का कलेक्शन किया. लेकिन वीकडेज में एंट्री करते ही इसके कारोबार का ग्राफ गिर गया.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड की रिपोर्ट के मुताबिक ‘120 बहादुर’ ने रिलीज के चौथे दिन यानी पहले मंडे को 1.40 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ ‘120 बहादुर’ का 4 दिनों का कुल कलेक्शन 11.50 करोड़ रुपये हो गया है.

फरहान अख्तर की टॉप 10 बॉलीवुड फिल्मों में करने वाली है एंट्री

‘120 बहादुर’ फरहान अख्तर की 2017 में आई फिल्म लखनऊ सेंट्रल (10.57 करोड़) के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. वहीं अब ये एक्टर की रॉक ऑन 2 (11.50 करोड़) को पछाड़ने से इंचभर दूर है. इसी के साथ ये आधिकारिक तौर पर एक्टर की टॉप 10 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो जाएगी.

ये हैं फरहान अख्तर टॉप 10 बॉलीवुड फिल्में