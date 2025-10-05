शाहिद कपूर, कृति सेनन या रश्मिका मंदाना, जानें ‘कॉकटेल 2’ का कौन सा स्टार है ज्यादा अमीर

बॉलीवुड के डैशिंग हीरो शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना बहुत जल्द ‘कॉकटेल 2’ के जरिए बड़े पर्दे पर धमाल मचाने वाले हैं. हाल ही में कृति ने फिल्म की शूटिंग पूरी की. जिसकी झलक उन्होंने फैंस के साथ भी शेयर की. लेकिन इस रिपोर्ट में हम ‘कॉकटेल 2’ की नहीं बल्कि इसमें नजर आने वाले तीनों स्टार्स की लग्जरी लाइफ की बात कर रहे हैं. तो चलिए जानते हैं शाहिद, कृति और रश्मिका में से अमीरी में कौन आगे हैं...

शाहिद कपूर की नेटवर्थ कितनी है?

शाहिद कपूर ने बॉलीवुड में नाम कमाने के लिए कड़ी मेहनत की है. वो एक्टर बनने से पहले इंडस्ट्री में एक बैकग्राउंड डांसर थे. इसके बाद उन्होंने साल 2003 में आई फिल्म 'इश्क विश्क' से बतौर हीरो डेब्यू किया. एक्टर की पहली ही फिल्म सुपरहिट रही थी. इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर 'विवाह' और 'जब वी मेट' 'हैदर', 'उड़ता पंजाब', 'पद्मावत' और 'कबीर सिंह' जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया.

View this post on Instagram A post shared by Shahid Kapoor (@shahidkapoor)

नेटवर्थ की बात करें कोईमोई के अनुसार शाहिद कपूर अपने दम पर करीब 300 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन चुके हैं.

शाहिद की कमाई फिल्मों के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट, सोशल मीडिया और उनके कपड़ों के ब्रांड "स्कल्ट" के जरिए होती है.

कितनी है कृति सेनन की नेटवर्थ?

कृति सेनन वो स्टार हैं. जिनका फिल्म इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं था. एक्ट्रेस ने अपने दम पर सफलता का मुकाम हासिल किया है. कृति का करियर कृति सेनन का करियर मॉडलिंग से शुरू हुआ था. फिर साल 2014 में उन्होंने तेलुगु फिल्म '1: नेनोक्कादीन' में काम किया. इसके बाद एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में 'हीरोपंती' से कदम रखा. कृति की फिल्मों की बात करें तो उन्होंने अभी तक 'बरेली की बर्फी', 'लुका छुपी', 'दिलवाले', ‘दो पत्ती’ और 'हाउसफुल 4' जैसी हिट फिल्मों में काम किया है.

View this post on Instagram A post shared by Kriti Sanon 🦋 (@kritisanon)

CNBC TV 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार कृति सेनन 82 करोड़ की संपत्ति की मालकिन हैं. एक्ट्रेस एक फिल्म के लिए करीब 4 करोड़ की फीस लेती हैं.

कृति फिल्मों के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट्स, सोशल मीडिया और अपने स्किनकेयर ब्रांड 'हाइफ़न' और प्रोडक्शन हाउस 'ब्लू बटरफ्लाई फिल्म्स' से मोटी कमाई करती हैं.

रश्मिका मंदाना की नेटवर्थ क्या है ?

अब बात करते हैं फिल्म ‘कॉकटेल 2’ की दूसरी हीरोइन की. जोकि साउथ के साथ-साथ अब बॉलीवुड का भी फेमस चेहरा बन चुकी हैं. साल 2016 में कन्नड़ फिल्म 'किरिक पार्टी' से एक्टिंग में कदम रखने वाली रश्मिका आज इंडस्ट्री की सुपरस्टार एक्ट्रेस बन चुकी हैं. उन्होंने ‘पुष्पा’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में भी काम किया है. इसके अलावा एक्ट्रेस की रणबीर कपूर के साथ बॉलीवुड फिल्म ‘एनिमल’ भी ब्लॉकबस्टर रही थी.

View this post on Instagram A post shared by Rashmika Mandanna (@rashmika_mandanna)

नेटवर्थ की बात करें तो The economic times के अनुसार रश्मिका मंदाना की संपत्ति 65 करोड़ रुपए है. यानि वो शाहिद और कृति से दौलत के मामले में काफी पीछे हैं.

रश्मिका फिल्मों के अलावा मॉडलिंग, ब्रांड एंडोर्समेंट और स्टेज शोज से कमाई करती हैं एक फिल्मके लिए वो 4 से 5 करोड़ चार्ज करती हैं. एक्ट्रेस का 'डियर डायरी' नाम से अपना परफ्यूम ब्रांड भी है.

ये भी पढ़ें -

बॉलीवुड का वो सुपरस्टार जिसके पास है एक नहीं तीन लग्जरी वैनिटी, वजह जान रह जाएंगे दंग, पहचाना?