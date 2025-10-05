हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशाहिद कपूर, कृति सेनन या रश्मिका मंदाना, जानें ‘कॉकटेल 2’ का कौन सा स्टार है ज्यादा अमीर

शाहिद कपूर, कृति सेनन या रश्मिका मंदाना, जानें ‘कॉकटेल 2’ का कौन सा स्टार है ज्यादा अमीर

Shahid Kapoor vs Kriti Sanon Rashmika Mandanna: आज हम आपको शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की नेटवर्थ से रूबरू करवा रहे हैं. चलिए जानते हैं तीनों में से कौन ज्यादा अमीर हैं.

By : सखी चौधरी | Updated at : 05 Oct 2025 11:13 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के डैशिंग हीरो शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना बहुत जल्द ‘कॉकटेल 2’ के जरिए बड़े पर्दे पर धमाल मचाने वाले हैं. हाल ही में कृति ने फिल्म की शूटिंग पूरी की. जिसकी झलक उन्होंने फैंस के साथ भी शेयर की. लेकिन इस रिपोर्ट में हम ‘कॉकटेल 2’ की नहीं बल्कि इसमें नजर आने वाले तीनों स्टार्स की लग्जरी लाइफ की बात कर रहे हैं. तो चलिए जानते हैं शाहिद, कृति और रश्मिका में से अमीरी में कौन आगे हैं...

शाहिद कपूर की नेटवर्थ कितनी है?

शाहिद कपूर ने बॉलीवुड में नाम कमाने के लिए कड़ी मेहनत की है. वो एक्टर बनने से पहले इंडस्ट्री में एक बैकग्राउंड डांसर थे. इसके बाद उन्होंने साल 2003 में आई फिल्म 'इश्क विश्क' से बतौर हीरो डेब्यू किया. एक्टर की पहली ही फिल्म सुपरहिट रही थी. इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर 'विवाह' और 'जब वी मेट' 'हैदर', 'उड़ता पंजाब', 'पद्मावत' और 'कबीर सिंह' जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shahid Kapoor (@shahidkapoor)

  • नेटवर्थ की बात करें कोईमोई के अनुसार शाहिद कपूर अपने दम पर करीब 300 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन चुके हैं.
  • शाहिद की कमाई फिल्मों के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट, सोशल मीडिया और उनके कपड़ों के ब्रांड "स्कल्ट" के जरिए होती है.

ितनी है कृति सेनन की नेटवर्थ?

कृति सेनन वो स्टार हैं. जिनका फिल्म इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं था. एक्ट्रेस ने अपने दम पर सफलता का मुकाम हासिल किया है. कृति का करियर कृति सेनन का करियर मॉडलिंग से शुरू हुआ था. फिर साल 2014 में उन्होंने तेलुगु फिल्म '1: नेनोक्कादीन' में काम किया. इसके बाद एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में 'हीरोपंती' से कदम रखा. कृति की फिल्मों की बात करें तो उन्होंने अभी तक 'बरेली की बर्फी', 'लुका छुपी', 'दिलवाले', ‘दो पत्ती’ और 'हाउसफुल 4' जैसी हिट फिल्मों में काम किया है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kriti Sanon 🦋 (@kritisanon)

  • CNBC TV 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार कृति सेनन 82 करोड़ की संपत्ति की मालकिन हैं. एक्ट्रेस एक फिल्म के लिए करीब 4 करोड़ की फीस लेती हैं.
  • कृति फिल्मों के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट्स, सोशल मीडिया और अपने स्किनकेयर ब्रांड 'हाइफ़न' और प्रोडक्शन हाउस 'ब्लू बटरफ्लाई फिल्म्स' से मोटी कमाई करती हैं.

रश्मिका मंदाना की नेटवर्थ क्या है ?

अब बात करते हैं फिल्म ‘कॉकटेल 2’ की दूसरी हीरोइन की. जोकि साउथ के साथ-साथ अब बॉलीवुड का भी फेमस चेहरा बन चुकी हैं. साल 2016 में कन्नड़ फिल्म 'किरिक पार्टी' से एक्टिंग में कदम रखने वाली रश्मिका आज इंडस्ट्री की सुपरस्टार एक्ट्रेस बन चुकी हैं. उन्होंने ‘पुष्पा’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में भी काम किया है. इसके अलावा एक्ट्रेस की रणबीर कपूर के साथ बॉलीवुड फिल्म ‘एनिमल’ भी ब्लॉकबस्टर रही थी.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rashmika Mandanna (@rashmika_mandanna)

  • नेटवर्थ की बात करें तो The economic times के अनुसार रश्मिका मंदाना की संपत्ति 65 करोड़ रुपए है. यानि वो शाहिद और कृति से दौलत के मामले में काफी पीछे हैं.
  • रश्मिका फिल्मों के अलावा मॉडलिंग, ब्रांड एंडोर्समेंट और स्टेज शोज से कमाई करती हैं एक फिल्मके लिए वो 4 से 5 करोड़ चार्ज करती हैं. एक्ट्रेस का 'डियर डायरी' नाम से अपना परफ्यूम ब्रांड भी है.

ये भी पढ़ें -

बॉलीवुड का वो सुपरस्टार जिसके पास है एक नहीं तीन लग्जरी वैनिटी, वजह जान रह जाएंगे दंग, पहचाना?

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 05 Oct 2025 11:13 AM (IST)
Tags :
Kriti Sanon Rashmika Mandanna Bollywood SHAHID KAPOOR Cocktail 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'राजीव जी, आज आपने दिल जीत लिया', जिस फ्लाइट में सवार हुए शिवराज सिंह चौहान, उसके पायलट थे BJP सांसद रूडी
'राजीव जी, आज आपने दिल जीत लिया', जिस फ्लाइट में सवार हुए शिवराज, उसके पायलट थे BJP सांसद रूडी
मध्य प्रदेश
जहरीला कफ सिरप लिखने वाला डॉक्टर सोनी गिरफ्तार, 10 बच्चों की मौत के बाद MP पुलिस का बड़ा एक्शन
जहरीला कफ सिरप लिखने वाला डॉक्टर सोनी गिरफ्तार, 10 बच्चों की मौत के बाद MP पुलिस का बड़ा एक्शन
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
बॉलीवुड
बॉलीवुड का वो सुपरस्टार जिसके पास है एक नहीं तीन लग्जरी वैनिटी, वजह जान रह जाएंगे दंग, पहचाना?
बॉलीवुड का वो सुपरस्टार जिसके पास है एक नहीं तीन लग्जरी वैनिटी, पहचाना?
Advertisement

वीडियोज

Pakistan on Gaza Peace Plan : पाकिस्तान ने फिर दिखाई अपनी औकात, गाजा शांति योजना पर पलट गए शहबाज!
Deepika Ranbir Airport: Deepika-Ranbir एक साथ, फैंस में हलचल! Ranveer Singh पर सवाल?
Bareilly Bulldozer Action: मौलाना के राइट हैंड नफीस के बारातघर पर चला योगी का बुलडोजर
NCRB Data: Modi सरकार में India हुआ Safer, अपराधों में 29% की गिरावट
Gang Rape: गुरुग्राम में महिला टीचर से गैंगरेप, 4 दोस्त गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'राजीव जी, आज आपने दिल जीत लिया', जिस फ्लाइट में सवार हुए शिवराज सिंह चौहान, उसके पायलट थे BJP सांसद रूडी
'राजीव जी, आज आपने दिल जीत लिया', जिस फ्लाइट में सवार हुए शिवराज, उसके पायलट थे BJP सांसद रूडी
मध्य प्रदेश
जहरीला कफ सिरप लिखने वाला डॉक्टर सोनी गिरफ्तार, 10 बच्चों की मौत के बाद MP पुलिस का बड़ा एक्शन
जहरीला कफ सिरप लिखने वाला डॉक्टर सोनी गिरफ्तार, 10 बच्चों की मौत के बाद MP पुलिस का बड़ा एक्शन
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
बॉलीवुड
बॉलीवुड का वो सुपरस्टार जिसके पास है एक नहीं तीन लग्जरी वैनिटी, वजह जान रह जाएंगे दंग, पहचाना?
बॉलीवुड का वो सुपरस्टार जिसके पास है एक नहीं तीन लग्जरी वैनिटी, पहचाना?
विश्व
Earthqauke: भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता
भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता
बिहार
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
ब्यूटी
स्किन एजिंग को बढ़ाने वाली ये आदतें, क्या आप भी कर रही हैं यही गलतियां?
स्किन एजिंग को बढ़ाने वाली ये आदतें, क्या आप भी कर रही हैं यही गलतियां?
ट्रैवल
Most Dangerous Areas In Kanpur: हद से ज्यादा बदनाम हैं कानपुर के ये इलाके, गलती से भी जाने की न करना भूल
हद से ज्यादा बदनाम हैं कानपुर के ये इलाके, गलती से भी जाने की न करना भूल
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget