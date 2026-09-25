'मेरे सपनों में वापस आओ', मां की याद में इमोशनल हुईं सेलिना जेटली, पोस्ट में छलका दर्द
सेलिना जेटली ने हाल ही में अपनी मां की याद में एक इमोशनल एक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने कहा कि लोगों पर भरोसा करना इतना मुश्किल हो गया है कि वो अपनी मां के लिए सोशल मीडिया पर मैसेज छोड़ रही हैं..
बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ के मुश्किल दौर से गुजर रही हैं. वो अपने बच्चों से दूर हैं.इसी बीच सेलिना अपनी मां को याद कर इमोशनल हो गईं. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी मां की याद में एक पोस्ट शेयर किया और लिखा कि मेरे सपनों में वापस आओ.
सेलिना जेटली ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो अपनी मां संग पोज दे रही हैं. उनके बच्चे भी फोटो में नजर आ रहे हैं. सेलिना इस पोस्ट को शेयर करते हुए एक लंबा नोट लिखा है. इस दौरान वो काफी इमोशनल नजर आईं.
मां की याद में इमोशनल हुईं सेलिना जेटली
सेलिना जेटली ने लिखा, 'अम्मा, प्लीज मेरे सपनों में वापस आओ. मैं तुम्हें एक घर में, एक जंगल में, या ऐसी जगह देखती हूं जिसे मैं धरती पर कहीं भी नहीं पहचान पाती. फिर भी, जब भी मैं ऐसा सपना देखती हूं, तो मैं उसे पहचान लेती हूं. मैं उस घर को जानती हूं. मैं उस जंगल को जानती हूं. वहां के कमरे... मुझे पता है कि तुम वहां हो.'
उन्होंने लिखा, 'दो रात पहले, मैंने तुमसे पूछा था कि मेरे मिरर-वर्क वाले कपड़े कहां हैं. इतनी सारी जरूरी बातें पूछने के बजाय, सोचो कि मैंने सपने में ये पूछा... तुम मुझे एक कमरे में ले गईं जहां बिस्तर पर कपड़े, सोने के गहने और हां, मिरर-वर्क वाले कपड़े रखे थे. और उन कुछ पलों के लिए, मैं अपनी मां से पूछ सकती थी कि कोई चीज कहां है, और मेरी मां मुझे दिखा सकती थी.'
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'लोगों पर भरोसा करना इतना...'
उन्होंने लिखा, 'अम्मा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है. मुझे ये भी नहीं पता कि मैं ये सब इंस्टाग्राम पर क्यों लिख रही हूं. शायद मेरे मन के किसी कोने में ये उम्मीद है कि तुम इसे देख पाओगी. लोगों पर भरोसा करना इतना मुश्किल हो गया है कि मैं यहां एक स्क्रीन पर अपनी मां के लिए मैसेज छोड़ रही हूं.'
एक्ट्रेस ने आगे लिखा, 'शायद आज रात तुम मेरे सपनों में आओ और मुझे बताओ कि क्या करना है. मुझे नहीं पता कि इस उदासी से कैसे बाहर निकलूंय मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहती हूं. मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूं, बिना ये समझाए कि मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है. प्लीज, मेरे सपनों में वापस आइए... अम्मा.'
बचा दें, सेलिना जेटली की मां मीता जेटली का निधन 8 जून 2018 को कैंसर के कारण हुआ था. उनके पिता का नाम कर्नल विक्रम कुमार जेटली था, उनका निधन 2 जुलाई 2017 में हो गया था.
बच्चों से दूर रह रहीं सेलिना जेटली
वहीं, सेलिना जेटली इन दिनों अपने पति पीटर हाग के साथ तलाक को लेकर चर्चा में हैं. सेलिना ने अपने पति पर शारीरिक, मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए घरेलू हिंसा का केस दर्ज किया है. वो ऑस्ट्रिया से भारत लौट आई हैं, जबकि उनके बच्चे ऑस्ट्रिया में ही हैं.