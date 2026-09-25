गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हम फेमस हो रहे हैं आपको तकलीफ क्या है? 'रूमर्ड गर्लफ्रेंड कोमल संग लालबागचा राजा के दर्शन पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी

'हम फेमस हो रहे हैं आपको तकलीफ क्या है? 'रूमर्ड गर्लफ्रेंड कोमल संग लालबागचा राजा के दर्शन पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी

गोविंदा ने एक इंटरव्यू में अपनी को स्टार कोमल रानी स्वर्णकार संग अपने डेटिंग रूमर्स पर चुप्पी तोड़ी है. एक्टर ने ये भी बताया है कि वे आखिर कोमल संग लालबागचा के दर्शन करने क्यों पहुंचे थे.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 25 Sep 2026 09:27 AM (IST)
Preferred Sources

हाल ही में गोविंदा ‘लालबागचा राजा’ के दर्शन करने के लिए अपनी अपकमिंग फिल्म 'रूपा' की को-स्टार और रूमर्ड गर्लफ्रेंड कोमल रानी स्वर्णकार संग पहुंचे थे. एक्टर ने कोमल के साथ बप्पा के दर्शन  तब किये, जब उनकी पत्नी सुनीता आहूजा भी उससे पहले अकेले ही वहां पूजा करके आई थीं. इसके बाद गोविंदा के कोमल संग डेटिंग रूमर्स और तेज हो गए.

वहीं अब गोविंदा ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चल रही अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने अपने और कोमल के रिश्ते को लेकर लगाई जा रही अटकलों को खारिज करते हुए इसे "सोची-समझी चाल" बताया. एक्टर ने यह भी बताया कि उन्होंने कोमल के साथ लालबागचा राजा के दर्शन क्यों किए थे?

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
थर्सडे को 'द पैराडाइज' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, 'हनुमान अंश'-'मिर्जापुर' ने भी दिखाया दम, जानें- कलेक्शन
थर्सडे को 'द पैराडाइज' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, जानें-'हनुमान अंश'-'मिर्जापुर' का कलेक्शन
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: 'द वन' बनेगी तमन्ना भाटिया की चौथी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर? जानें- प्रीडिक्शन
'द वन' बनेगी तमन्ना भाटिया की चौथी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर? जानें- प्रीडिक्शन
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office Live: 'द वन' ने एडवांस बुकिंग में की छप्परफाड़ कमाई, 10 करोड़ के पार कलेक्शन
Live: 'द वन' ने एडवांस बुकिंग में की छप्परफाड़ कमाई, 10 करोड़ के पार कलेक्शन
बॉलीवुड
'द पैराडाइज' बनी नानी की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म, पहले दिन 'जन नायकन' समेत 5 फिल्मों के उड़ाए परखच्चे
'द पैराडाइज' ने मचाया तहलका, बनी नानी की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म

कोमल संग डेटिंग रूमर्स पर क्या बोले गोविंदा ?
कोमल रानी के साथ लालबागचा राजा जाने पर हो रही चर्चा के बारे में एएनआई से बात करते हुए गोविंदा ने कहा, "इसमें किसी की गलती नहीं है. यह बहुत सोच-समझकर बनाई गई चाल है. ऐसी चीजें और भी होंगी. यह मुझे मेरे परिवार से दूर करने और फिर समाज में मेरी छवि खराब करने की साजिश का हिस्सा था. मैंने अपने काम के अलावा कभी किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया. मैं बस काम करता रहा. बहुत से लोग मेरी तारीफ भी करते थे."

कोमल संग गोविंदा ने क्यों किए थे लालबागचा राजा के दर्शन?
गोविंदा ने कोमल रानी स्वर्णकार के साथ डेटिंग रूमर्स पर भी बात की. एक्टर ने कहा, "यह किसी और के लिए कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए... भले ही कोई अफेयर हो. मैं काम कर रहा हूं और एक प्रोफेशनल रिश्ता बनाए हुए हूं. मैं अपनी फिल्म 'रूपा' के लिए प्रार्थना करने लालबागचा गया था. इससे पहले, मैं करिश्मा कपूर के साथ भी मंदिरों में गया था, और वह मेरे लिए लकी साबित हुआ था. मेरी फिल्में बहुत बड़ी हिट रही थीं. मैं रवीना टंडन के साथ भी गया था और अब रानी स्वर्णकार के साथ गया हूं. मैंने प्रार्थना की क्योंकि मैं लंबे समय बाद इसे फिर से शुरू कर रहा हूं."

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

हम फेमस हो रहे हैं आपको तकलीफ क्या है? 
एक्टर ने रूपा और कोमल के साथ अपने जुड़ाव को लेकर हो रही लगातार चर्चा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि लोग फिल्म के रिलीज़ होने से पहले ही उसे मिल रही चर्चा को लेकर क्यों परेशान हैं. एक्टर ने कहा, “ पता नहीं क्या लोगों को कष्ट है? शुरू हो रहा है तो उसपे इतना चर्चा कैसे है. हम फेमस हो रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ है.”

सुनीता आहूजा ने कहा इंसान धोखेबाज होते हैं
वहीं गोविंदा और कोमल रानी के लालबागचा राजा के दर्शन करने के बाद, सुनीता आहूजा को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था. इस दौरान वे अपने पेट डॉग के साथ वहां दिखी थीं. उन्होंने पैपराजी से बात की और कहा, "जानवरों से प्यार करो, इंसानों से नहीं. इंसान धोखेबाज होते हैं."

गोविंदा और कोमल रानी स्वर्णकार के कैसे फैले डेटिंग रूमर्स?
बता दें कि गोविंदा और कोमल रानी स्वर्णकार के डेटिंग रूमर्स तब शुरू हुए जब उन्हें एक साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया छा. गोविंदा की पत्नी सुनीता ने भी एक्टर की आलोचना की क्योंकि उन्हें एक ऐसी महिला के साथ देखा गया था जिसे उन्होंने "अपनी बेटी की उम्र की" बताया और गोविंदा को "शुगर डैडी" कहा था.

वहीं गोविंदा ने उनकी बातों का जवाब देते हुए कहा था कि उन्हें बॉलीवुड के एक ऐसे ग्रुप का सपोर्ट मिल रहा है जो उनकी छवि खराब करना चाहता है. उन्होंने कम उम्र की एक्ट्रेस के साथ काम करने के अपने फैसले का बचाव भी किया और दूसरे स्टार्स के उदाहरण दिए जिन्होंने पहले ऐसा किया थाय एक्टर ने सुनीता को उन्हें बदनाम करने के खिलाफ चेतावनी दी थी.

सुनीता ने गोविंदा संग तलाक की अर्जी ले ली है वापस
इन सबके बीच सुनीता आहूजा ने इस साल अगस्त में गोविंदा संह अपनी तलाक की अर्जी वापस ले ली थी. खबरों के मुताबिक, यह अर्जी दिसंबर 2024 में दायर की गई थी. बाद में उन्होंने राखी सावंत से फोन पर बात करते दावा किया कि गोविंदा कोमल रानी से शादी करने की प्लानिंग कर रहे थे. हालांकि, गोविंदा के मैनेजर ने इस दावे को खारिज कर दिया और कहा कि दूसरी शादी का कोई सवाल ही नहीं है.

 

और पढ़ें
Published at : 25 Sep 2026 09:24 AM (IST)
Tags :
Govinda
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
थर्सडे को 'द पैराडाइज' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, 'हनुमान अंश'-'मिर्जापुर' ने भी दिखाया दम, जानें- कलेक्शन
थर्सडे को 'द पैराडाइज' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, जानें-'हनुमान अंश'-'मिर्जापुर' का कलेक्शन
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: 'द वन' बनेगी तमन्ना भाटिया की चौथी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर? जानें- प्रीडिक्शन
'द वन' बनेगी तमन्ना भाटिया की चौथी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर? जानें- प्रीडिक्शन
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office Live: 'द वन' ने एडवांस बुकिंग में की छप्परफाड़ कमाई, 10 करोड़ के पार कलेक्शन
Live: 'द वन' ने एडवांस बुकिंग में की छप्परफाड़ कमाई, 10 करोड़ के पार कलेक्शन
बॉलीवुड
'द पैराडाइज' बनी नानी की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म, पहले दिन 'जन नायकन' समेत 5 फिल्मों के उड़ाए परखच्चे
'द पैराडाइज' ने मचाया तहलका, बनी नानी की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Advertisement

वीडियोज

बिहार में शैतानों की टोली का अटैक !
ECI के खिलाफ राहुल ने नई 'फाइल' खोली
Samastipur Viral Video: समस्तीपुर में 'जमुई पार्ट-2' | Jamui Viral Video | Breaking | Bihar Police
Chitra Tripathi | Gyanesh Kumar: SIR से वोट चोरी..Rahul Gandhi के दावे में कितना दम? | Congress
EC विवाद पर ज्ञानेश कुमार मौन क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तानी PM की UNGA में फजीहत, ऐसा क्या पूछा कि भाग गए शहबाज
पाकिस्तानी PM की UNGA में फजीहत, ऐसा क्या पूछा कि भाग गए शहबाज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में बदला मौसम, 13 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट
UP में बदला मौसम, 13 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट
इंडिया
पीएम मोदी ने की वाराणसी से वडनगर जा रहे प्रतिनिधिमंडल से बात, लोगों ने सुनाए अनुभव
पीएम मोदी ने की वाराणसी से वडनगर जा रहे प्रतिनिधिमंडल से बात, लोगों ने सुनाए अनुभव
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: 'द वन' बनेगी तमन्ना भाटिया की चौथी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर? जानें- प्रीडिक्शन
'द वन' बनेगी तमन्ना भाटिया की चौथी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर? जानें- प्रीडिक्शन
राजस्थान
सीकर: खाटूश्यामजी नगरपालिका में अध्यक्ष चुनाव पर संकट, हाईकोर्ट ने लगाई रोक
सीकर: खाटूश्यामजी नगरपालिका में अध्यक्ष चुनाव पर संकट, हाईकोर्ट ने लगाई रोक
विश्व
'ईरान पर हमला...' UN में ऐसा क्या बोले नेतन्याहू? कई डिप्लोमैट्स ने किया वॉकआउट
'कोई कायर हो तो चला जाए', UN में क्यों बोले नेतन्याहू? डिप्लोमैट्स ने किया वॉकआउट
महाराष्ट्र
CEC विवाद पर शरद पवार गुट का दावा, 'ज्ञानेश कुमार का इस्तेमाल कर...'
CEC विवाद पर शरद पवार गुट का दावा, 'ज्ञानेश कुमार का इस्तेमाल कर...'
ट्रेंडिंग
बाइक चुराकर भाग रहा था शख्स, तभी मालिक ने पकड़ लिया: वीडियो वायरल
बाइक चुराकर भाग रहा था शख्स, तभी मालिक ने पकड़ लिया: वीडियो वायरल
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget