हाल ही में गोविंदा ‘लालबागचा राजा’ के दर्शन करने के लिए अपनी अपकमिंग फिल्म 'रूपा' की को-स्टार और रूमर्ड गर्लफ्रेंड कोमल रानी स्वर्णकार संग पहुंचे थे. एक्टर ने कोमल के साथ बप्पा के दर्शन तब किये, जब उनकी पत्नी सुनीता आहूजा भी उससे पहले अकेले ही वहां पूजा करके आई थीं. इसके बाद गोविंदा के कोमल संग डेटिंग रूमर्स और तेज हो गए.

वहीं अब गोविंदा ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चल रही अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने अपने और कोमल के रिश्ते को लेकर लगाई जा रही अटकलों को खारिज करते हुए इसे "सोची-समझी चाल" बताया. एक्टर ने यह भी बताया कि उन्होंने कोमल के साथ लालबागचा राजा के दर्शन क्यों किए थे?

कोमल संग डेटिंग रूमर्स पर क्या बोले गोविंदा ?

कोमल रानी के साथ लालबागचा राजा जाने पर हो रही चर्चा के बारे में एएनआई से बात करते हुए गोविंदा ने कहा, "इसमें किसी की गलती नहीं है. यह बहुत सोच-समझकर बनाई गई चाल है. ऐसी चीजें और भी होंगी. यह मुझे मेरे परिवार से दूर करने और फिर समाज में मेरी छवि खराब करने की साजिश का हिस्सा था. मैंने अपने काम के अलावा कभी किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया. मैं बस काम करता रहा. बहुत से लोग मेरी तारीफ भी करते थे."

कोमल संग गोविंदा ने क्यों किए थे लालबागचा राजा के दर्शन?

गोविंदा ने कोमल रानी स्वर्णकार के साथ डेटिंग रूमर्स पर भी बात की. एक्टर ने कहा, "यह किसी और के लिए कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए... भले ही कोई अफेयर हो. मैं काम कर रहा हूं और एक प्रोफेशनल रिश्ता बनाए हुए हूं. मैं अपनी फिल्म 'रूपा' के लिए प्रार्थना करने लालबागचा गया था. इससे पहले, मैं करिश्मा कपूर के साथ भी मंदिरों में गया था, और वह मेरे लिए लकी साबित हुआ था. मेरी फिल्में बहुत बड़ी हिट रही थीं. मैं रवीना टंडन के साथ भी गया था और अब रानी स्वर्णकार के साथ गया हूं. मैंने प्रार्थना की क्योंकि मैं लंबे समय बाद इसे फिर से शुरू कर रहा हूं."

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हम फेमस हो रहे हैं आपको तकलीफ क्या है?

एक्टर ने रूपा और कोमल के साथ अपने जुड़ाव को लेकर हो रही लगातार चर्चा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि लोग फिल्म के रिलीज़ होने से पहले ही उसे मिल रही चर्चा को लेकर क्यों परेशान हैं. एक्टर ने कहा, “ पता नहीं क्या लोगों को कष्ट है? शुरू हो रहा है तो उसपे इतना चर्चा कैसे है. हम फेमस हो रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ है.”

सुनीता आहूजा ने कहा इंसान धोखेबाज होते हैं

वहीं गोविंदा और कोमल रानी के लालबागचा राजा के दर्शन करने के बाद, सुनीता आहूजा को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था. इस दौरान वे अपने पेट डॉग के साथ वहां दिखी थीं. उन्होंने पैपराजी से बात की और कहा, "जानवरों से प्यार करो, इंसानों से नहीं. इंसान धोखेबाज होते हैं."

गोविंदा और कोमल रानी स्वर्णकार के कैसे फैले डेटिंग रूमर्स?

बता दें कि गोविंदा और कोमल रानी स्वर्णकार के डेटिंग रूमर्स तब शुरू हुए जब उन्हें एक साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया छा. गोविंदा की पत्नी सुनीता ने भी एक्टर की आलोचना की क्योंकि उन्हें एक ऐसी महिला के साथ देखा गया था जिसे उन्होंने "अपनी बेटी की उम्र की" बताया और गोविंदा को "शुगर डैडी" कहा था.

वहीं गोविंदा ने उनकी बातों का जवाब देते हुए कहा था कि उन्हें बॉलीवुड के एक ऐसे ग्रुप का सपोर्ट मिल रहा है जो उनकी छवि खराब करना चाहता है. उन्होंने कम उम्र की एक्ट्रेस के साथ काम करने के अपने फैसले का बचाव भी किया और दूसरे स्टार्स के उदाहरण दिए जिन्होंने पहले ऐसा किया थाय एक्टर ने सुनीता को उन्हें बदनाम करने के खिलाफ चेतावनी दी थी.

सुनीता ने गोविंदा संग तलाक की अर्जी ले ली है वापस

इन सबके बीच सुनीता आहूजा ने इस साल अगस्त में गोविंदा संह अपनी तलाक की अर्जी वापस ले ली थी. खबरों के मुताबिक, यह अर्जी दिसंबर 2024 में दायर की गई थी. बाद में उन्होंने राखी सावंत से फोन पर बात करते दावा किया कि गोविंदा कोमल रानी से शादी करने की प्लानिंग कर रहे थे. हालांकि, गोविंदा के मैनेजर ने इस दावे को खारिज कर दिया और कहा कि दूसरी शादी का कोई सवाल ही नहीं है.