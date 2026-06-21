Carry On Jatta 4 Trailer: 'कैरी ऑन जट्टा 4' का ट्रेलर रिलीज, गिप्पी ग्रेवाल के एक झूठ से मचा बवाल, जानें- कब रिलीज होगी फिल्म
Carry On Jatta 4 Trailer: गिप्पी ग्रेवाल और सरगुन मेहता की फिल्म 'कैरी ऑन जट्टा 4' का ट्रेलर फाइनली रिलीज हो गया है. चलिए जानते हैं ये फिल्म कब रिलीज होगी.
पंजाबी सिनेमा के जाने-माने एक्टर गिप्पी ग्रेवाल अपनी सुपरहिट कॉमेडी फ्रैंचाइजी 'कैरी ऑन जट्टा' की चौथी फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसका दर्शक बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. स्मीप कांग इस फिल्म के डायरेक्टर हैं. अब फाइनली फिल्म 'कैरी ऑन जट्टा 4' का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसे सोशल मीडिया पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. कॉमेडी से भरपूर इस ट्रेलर को लोग काफी पसंद कर रहे हैं.
कैसा है 'कैरी ऑन जट्टा 4' का ट्रेलर?
ट्रेलर की शुरुआत गुरप्रीत गुग्गी से होती है, जो जसविंदर भल्ला जी की मौत का दुख मना रहे हैं. इसके बाद गिप्पी और बिन्नू ढिल्लों अपने पुराने किरदारों में एंट्री मारते हैं. पूरी कहानी तब उलझ जाती है, जब गिप्पी अपना प्यार पाने के लिए एक झूठ बोल देते हैं. उनके इस एक झूठ को छुपाने के लिए पूरी स्टारकास्ट को एक के बाद एक कई झूठ बोलने पड़ते हैं.
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मेकर्स ने जसविंदर भल्ला को दी श्रद्धांजलि
इससे कहानी में खूब सारी गलतफहमियां और मजेदार सीन बनते हैं, जो सबको बहुत हंसाते हैं. कुल मिलाकर ट्रेलर में जबरदस्त कॉमेडी है. साथ ही मेकर्स ने इस ट्रेलर के जरिए दिवंगत दिग्गज कॉमेडियन जसविंदर भल्ला को भावुक श्रद्धांजलि दी है, जो इस फ्रैंचाइजी का हिस्सा रहे थे.
कब रिलीज होगी 'कैरी ऑन जट्टा 4'
गिप्पी ग्रेवाल के अलावा इस फिल्म में बिन्नू ढिल्लों, सरगुन मेहता और गुरप्रीत घुग्गी जैसे एक्टर्स नजर आएंगे. करमजीत अनमोल, प्रिंस कंवलजीत सिंह, पुखराज भल्ला, बीएन शर्मा, शिंदा ग्रेवाल, जैस्मीन बाजवा, भाना एलए, सीमा कौशल, स्वीटाज बराड़, पवन जोहल और जस्सी लोंगोवालिया जैसे कलाकार भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. गिप्पी ग्रेवाल और रवनीत कौर ग्रेवाल फिल्म के प्रोड्यूसर हैं. ये फिल्म 26 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
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