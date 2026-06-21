1755 करोड़ी फिल्म के विलेन ने मचाया था तहलका, इस फिल्म ने कमाए थे बजट से 5 गुना ज्यादा

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा1755 करोड़ी फिल्म के विलेन ने निभाया था लीड रोल, इस साउथ फिल्म ने की थी बजट से 5 गुना ज्यादा कमाई

1755 करोड़ी फिल्म के विलेन ने निभाया था लीड रोल, इस साउथ फिल्म ने की थी बजट से 5 गुना ज्यादा कमाई

2024 में आई ये मलयालम भाषा की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी. इसमें एक ऐसे कलाकार ने लीड रोल निभाया था जिसने 2024 में ही एक 1755 करोड़ कमाने वाली फिल्म में विलेन का किरदार भी अदा किया था.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 21 Jun 2026 12:44 PM (IST)
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बड़ी फिल्में तो अक्सर ही फैंस का ध्यान खींचती ही हैं, लेकिन बड़े स्टार्स की और बिग बजट फिल्मों के बीच कई बार छोटे बजट की फिल्में भी कमाल कर जाती हैं. साल 2024 में आई साउथ सिनेमा की एक कम बजट फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा ही धमाका किया था. बड़े पर्दे के बाद इस फिल्म ने ओटीटी पर भी धूम मचाई थी. इसमें एक ऐसे कलाकार ने अहम भूमिका मिभाई थी जो 1755 करोड़ कमाने वाली फिल्म में दमदार विलेन के किरदार में नजर आया था.

कौन सी है साउथ की ये फिल्म?

अब बिना देर किए आपको बता देते हैं कि आखिर यहां किस फिल्म की बात हो रही है. तो इस फिल्म का नाम है 'आवेशम'. आवेशम मलयालम भाषा की फिल्म है जो सिनेमाघरों में 17 अप्रैल 2024 को रिलीज हुई थी. इसमें फहद फाजिल ने बेंगलुरु के एक अतरंगी और दबंग गैंगस्टर का किरदार निभाया था. गौरतलब है कि फहाद साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की पुष्पा और पुष्पा 2 जैसी फिल्मों में निगेटिव रोल में नजर आए थे.

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बजट से 5 गुना ज्यादा हुई थी कमाई

पुष्पा के विलेन फहाद फाजिल की इस फिल्म में ढेर सारा एक्शन और कॉमेडी देखने को मिली थी. फहाद फाजिल के साथ आवेशम में रोशन शाहनवाज, मिथुन जयशंकर, मंसूर अली खान और साजिन गोपू जैसे कलाकारों ने भी अहम किरदार निभाया था. फिल्म का डायरेक्शन जिथू माधवन ने किया था. वहीं इसे फहाद, नजरिया नाजिम और अनवर रशीद ने 'फहद फासिल एंड फ्रेंड्स और अनवर रशीद एंटरटेनमेंट्स' के तहत प्रोड्यूस किया था.

1755 करोड़ी फिल्म के विलेन ने निभाया था लीड रोल, इस साउथ फिल्म ने की थी बजट से 5 गुना ज्यादा कमाई

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IMDb के मुताबिक आवेशम को बनाने में मेकर्स ने 30 करोड़ रुपये खर्च किए थे. भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इसने 84 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. वहीं दुनियाभर में फिल्म ने करीब 155 करोड़ रुपये बटोरे थे. यानी इसका कलेक्शन बजट से पांच गुना ज्यादा हुआ था. ये साल 2024 की सबस कमाऊ भारतीय फिल्मों की लिस्ट में 19वें नंबर पर रही थी.

ओटीटी पर कहां देख सकते हैं आवेशम?

सिनेमाघरों में धूम मचाने के बाद आवेशम को मेकर्स ओटीटी पर लाए थे. ये फिल्म आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. ये एक्शन कॉमेडी फिल्म मलयालम भाषा के साथ-साथ हिंदी में भी अवेलेबल है.

'पुष्पा-पुष्पा 2' में छा गए थे फहाद फाजिल

साल 2021 में आई अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा में एसपी भंवर सिंह शेखावत के किरदार में फहाद जबरदस्त हिट हुए थे. इस फिल्म ने उन्हें हिन्दी दर्शकों के बीच भी काफी पॉपुलर कर दिया था. फिर पुष्पा 2 में भी वो दमदार एक्टिंग करते हुए नजर आए थे. IMDb की रिपोर्ट के मुताबिक पुष्पा 2 की दुनियाभर में कमाई कीब 1755 करोड़ रुपये हुई थी.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 21 Jun 2026 12:44 PM (IST)
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