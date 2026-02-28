'तेरे नाम' ने री-रिलीज के पहले दिन दिखाया दम, शुक्रवार को इन तीन फिल्मों के कलेक्शन को दी मात

पोस्ट कोविड के बाद से पुरानी फिलों के री-रिलीज़ के ट्रेंड ने खूब जोर पकड़ लिया है. शोले से लेकर दिलवाले दुल्हनिया, सनम तेरी कसम तक तमाम फिल्मों को सिनेमाघरों में फिर से रिलीज किया गया है. वहीं फैंस सलमान खान की 2003 की कल्ट फिल्म, तेरे नाम की री रिलीज की भी काफी समय से डिमांड कर रहे थे. दिवंगत सतीश कौशिक के डायरेक्शन में बनी ये ट्रैजिक एक्शन लव स्टोरी फाइनली सिनेमाघरों में इस शुक्रवार को फिर से रिलीज की गई है. जानते हैं इसने री-रिलीज पर पहले दिन कितना कलेक्शन किया है?

री-रिलीज पर पहले दिन कितना किया तेरे नाम ने कलेक्शन?

सलमान खान की कल्ट क्लासिक फिल्म तेरे नाम ऐसे समय में सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज हुई जबह कई फिल्में पहले से ही थिएटर में मौजूद हैं. हालांकि तेरे नाम ने री-रिलीज के परहले दिन पांच हफ्ते पुरानी बॉर्डर 2 से लेकर तीन हफ्ते पुरानी मर्दानी 3 और तेरे नाम जैसी नई फिल्म को भी मात दे दी है. बता दे कि पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक तेरे ना मने री-रिलीज के पहले दिन 25 लाख रकुपय. का नेट कलेक्शन किया है.

तेरे नाम ने इन फिल्मों को दी शुक्रवार को मात

बता दें कि बॉर्डर 2 ने पांचवें फ्राइडे को 20 लाख कमाए हैं. वहीं मर्दानी 3 का चौथे शुक्रवार का कलेक्शन 17 लाख रुपये और तू या मैं की तीसरे फ्राइडे की कमाई भी 17 लाख रुपये रही है. ऐसे में तेरे नाम ने शुक्रवार को इन फिल्मों से ज्यादा कलेक्शन किया है.

तेरे नाम को री-रिलीज का नहीं मिलेगा फायदा

बता दें कि तेरे नाम की री-रिलीज की काफी डिमांड थी लेकिन ये सिनेमाघरों में दोबारा दस्तक देने के बाद उम्मीद के मुताबिक ओपनिंग नहीं कर पाई और इसकी शुरुआत धीमी रही. इसकी वजह ये है कि ये रमजान के महीने में सिनेमाघरों में री-रिलीज हुई है जिसे बिजनेस के नजरिए से कम माना जाता है क्योंकि मुस्लिम तबका रमजान के दौरान फिल्में नहीं देखता है. चूंकि सलमान खान का बहुत बड़ा मुस्लिम फैनबेस है, इसलिए बिजनेस पर वैसे भी असर पड़ना तय था.

इतना ही नहीं तेरे नाम को कुछ शहरों के सिनेमाघरों में सिर्फ पीवीआर, आईएनओएक्स सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज किया गया है, जो एक और बड़ा कारण है कि ओपनिंग डे का आंकड़ा कम लग रहा है. अगर फिल्म को बेहतर रिलीज पीरियड और अच्छी शोकेसिंग मिलती, तो इसकी शुरुआत बहुत बेहतर होती.

वीकेंड में बढ़ सकती है तेरे नाम की कमाई

फिर भी, सलमान खान स्टारर यह फिल्म वीकेंड में अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है और फिर अपनी दूसरी इनिंग में लंबे समय तक टिकने के लिए वीकडेज़ में मजबूत पकड़ बना सकती है. तेरे नाम के लिए एक पॉजिटिव बात यह है कि ईद 2026 तक इसके आगे कोई बड़ा कॉम्पिटिशन नहीं है क्योंकि धुरंधर 2: द रिवेंज और टॉक्सिक 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही हैं. ऐसे में देखन वाली बात होगी कि ये कितनी कमाई कर पाती है.