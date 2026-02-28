'तेरे नाम' ने री-रिलीज के पहले दिन दिखाया दम, शुक्रवार को इन तीन फिल्मों के कलेक्शन को दी मात

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: 'तेरे नाम' ने री-रिलीज के पहले दिन दिखाया दम, शुक्रवार को 'बॉर्डर 2', 'मर्दानी 3' और 'तू या मैं' को चटाई धूल, जानें- कलेक्शन

Box Office: 'तेरे नाम' ने री-रिलीज के पहले दिन दिखाया दम, शुक्रवार को 'बॉर्डर 2', 'मर्दानी 3' और 'तू या मैं' को चटाई धूल, जानें- कलेक्शन

Box Office: शुक्रवार को सिनेमाघरों में सलमान खान-भूमिका चावला की 'तेरे नाम' री-रिलीज हुई. इस फिल्म ने आते ही 'बॉर्डर 2', 'मर्दानी 3' और 'तू या मैं' को धूल चटा दी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 28 Feb 2026 03:04 PM (IST)
Preferred Sources

पोस्ट कोविड के बाद से पुरानी फिलों के री-रिलीज़ के ट्रेंड ने खूब जोर पकड़ लिया है. शोले से लेकर दिलवाले दुल्हनिया, सनम तेरी कसम तक तमाम फिल्मों को सिनेमाघरों में फिर से रिलीज किया गया है. वहीं फैंस सलमान खान की 2003 की कल्ट फिल्म, तेरे नाम की री रिलीज की भी काफी समय से डिमांड कर रहे थे. दिवंगत सतीश कौशिक के डायरेक्शन में बनी ये ट्रैजिक एक्शन लव स्टोरी फाइनली सिनेमाघरों में इस शुक्रवार को फिर से रिलीज की गई है. जानते हैं इसने री-रिलीज पर पहले दिन कितना कलेक्शन किया है?

री-रिलीज पर पहले दिन कितना किया तेरे नाम ने कलेक्शन?
सलमान खान की कल्ट क्लासिक फिल्म तेरे नाम ऐसे समय में सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज हुई जबह कई फिल्में पहले से ही थिएटर में मौजूद हैं. हालांकि तेरे नाम ने री-रिलीज के परहले दिन पांच हफ्ते पुरानी बॉर्डर 2 से लेकर तीन हफ्ते पुरानी मर्दानी 3 और तेरे नाम जैसी नई फिल्म को भी मात दे दी है. बता दे कि पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक तेरे ना मने री-रिलीज के पहले दिन 25 लाख रकुपय. का नेट कलेक्शन किया है.

तेरे नाम ने इन फिल्मों को दी शुक्रवार को मात
बता दें कि बॉर्डर 2 ने पांचवें फ्राइडे को 20 लाख कमाए हैं. वहीं मर्दानी 3 का चौथे शुक्रवार का कलेक्शन 17 लाख रुपये और तू या मैं की तीसरे फ्राइडे की कमाई भी 17 लाख रुपये रही है. ऐसे में तेरे नाम ने शुक्रवार को इन फिल्मों से ज्यादा कलेक्शन किया है.

तेरे नाम को री-रिलीज का नहीं मिलेगा फायदा
बता दें कि तेरे नाम की री-रिलीज की काफी डिमांड थी लेकिन ये सिनेमाघरों में दोबारा दस्तक देने के बाद उम्मीद के मुताबिक ओपनिंग नहीं कर पाई और इसकी शुरुआत धीमी रही. इसकी वजह ये है कि ये रमजान के महीने में सिनेमाघरों में री-रिलीज हुई है जिसे बिजनेस के नजरिए से कम माना जाता है क्योंकि मुस्लिम तबका रमजान के दौरान फिल्में नहीं देखता है. चूंकि सलमान खान का बहुत बड़ा मुस्लिम फैनबेस है, इसलिए बिजनेस पर वैसे भी असर पड़ना तय था.

इतना ही नहीं तेरे नाम को कुछ शहरों के सिनेमाघरों में सिर्फ पीवीआर, आईएनओएक्स  सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज किया गया है, जो एक और बड़ा कारण है कि ओपनिंग डे का आंकड़ा कम लग रहा है.  अगर फिल्म को बेहतर रिलीज पीरियड और अच्छी शोकेसिंग मिलती, तो इसकी शुरुआत बहुत बेहतर होती.

वीकेंड में बढ़ सकती है तेरे नाम की कमाई
फिर भी, सलमान खान स्टारर यह फिल्म वीकेंड में अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है और फिर अपनी दूसरी इनिंग में लंबे समय तक टिकने के लिए वीकडेज़ में मजबूत पकड़ बना सकती है. तेरे नाम के लिए एक पॉजिटिव बात यह है कि ईद 2026 तक इसके आगे कोई बड़ा कॉम्पिटिशन नहीं है क्योंकि  धुरंधर 2: द रिवेंज और टॉक्सिक 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही हैं. ऐसे में देखन वाली बात होगी कि ये कितनी कमाई कर पाती है.

Published at : 28 Feb 2026 03:04 PM (IST)
Tags :
Box Office Tere Naam Border 2 Mardaani 3 Tu Yaa Main
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Box Office: 'तेरे नाम' ने री-रिलीज के पहले दिन दिखाया दम, शुक्रवार को 'बॉर्डर 2', 'मर्दानी 3' और 'तू या मैं' को चटाई धूल, जानें- कलेक्शन
'तेरे नाम' ने री-रिलीज के पहले दिन दिखाया दम, शुक्रवार को इन तीन फिल्मों के कलेक्शन को दी मात
बॉलीवुड
जेल से बेल पर रिहा होने के बाद राजपाल यादव ने शुरू किया नया काम, वीडियो शेयर कर फैंस से मांगा सपोर्ट
जेल से बेल पर रिहा होने के बाद राजपाल यादव ने शुरू किया नया काम, फैंस से मांगा सपोर्ट
बॉलीवुड
करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक हैं धुरंधर के डायरेक्टर, जानें आदित्य धर की नेटवर्थ
करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक हैं धुरंधर के डायरेक्टर, जानें आदित्य धर की नेटवर्थ
बॉलीवुड
करोड़ों की दौलत और लग्जरी लाइफ, ‘स्पिरिट’ के इस एक्टर की नेटवर्थ जान चौंक जाएंगे आप
करोड़ों की दौलत और लग्जरी लाइफ, ‘स्पिरिट’ के इस एक्टर की नेटवर्थ जान चौंक जाएंगे आप
Advertisement

वीडियोज

Prof Harsh V Pant Interview: 'पाक मच्छर है और चीन बाघ'। Ideas Of India Summit
क्या नई GDP Middle class को देगी राहत? | Paisa Live
Prof Harsh V Pant Interview: 'पाक की जगह चीन पर फोकस करे भारत'। Ideas Of India Summit
Prof Harsh V Pant Interview: भारत से अमेरिका अपना हाथ खींच रहा ? । Ideas Of India Summit
Prof Harsh V Pant Interview: America के मूड के हिसाब से भारत को बदलना होगा ? । IOI
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'उनको खत्म कर देंगे...', ईरान में तबाही मचाने के बाद बोले ट्रंप, पढ़ें तख्तापलट को लेकर क्या कहा
'उनको खत्म कर देंगे...', ईरान में तबाही मचाने के बाद बोले ट्रंप, पढ़ें तख्तापलट को लेकर क्या कहा
महाराष्ट्र
मुंबई में विदेशी महिला से 2 युवकों ने की छेड़छाड़, पीड़िता ने शेयर किया वीडियो तो दर्ज हुई FIR
मुंबई में विदेशी महिला से 2 युवकों ने की छेड़छाड़, पीड़िता ने शेयर किया वीडियो तो दर्ज हुई FIR
साउथ सिनेमा
थलपति विजय का चल रहा इस एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इंटनेट पर मिला सबूत! तलाक से जोड़ा जा रहा नाम
थलपति विजय का चल रहा इस एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इंटनेट पर मिला सबूत!
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
विश्व
Israel Attack on Iran: इजरायल ने ईरान पर किया बड़ा हमला, तेहरान समेत कई जगहों पर धमाके
इजरायल ने ईरान पर किया बड़ा हमला, तेहरान समेत कई जगहों पर धमाके
विश्व
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
यूटिलिटी
30 साल के हैं तो कितना लगेगा प्रीमियम, जानें सैलरी के हिसाब से टर्म इंश्योरेंस
30 साल के हैं तो कितना लगेगा प्रीमियम, जानें सैलरी के हिसाब से टर्म इंश्योरेंस
शिक्षा
कॉमर्स से 12वीं करने के बाद आप कर सकते हैं ये डिप्लोमा कोर्स, जल्दी मिलेगी नौकरी
कॉमर्स से 12वीं करने के बाद आप कर सकते हैं ये डिप्लोमा कोर्स, जल्दी मिलेगी नौकरी
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget