Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office Verdict: 2026 की 'सुपर डुपर हिट' फिल्में कौन सी हैं? देखें लिस्ट

Box Office Verdict: 2026 की 'सुपर डुपर हिट' फिल्में कौन सी हैं? देखें लिस्ट

साल 2026 में कई फिल्में रिलीज हुईं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कुछ ही फिल्मों का जलवा देखने को मिला. आइए जानते हैं उन 5 फिल्मों के बारे में, जिन्होंने शानदार कमाई कर सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट में जगह बनाई.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 24 Oct 2026 12:49 PM (IST)
Preferred Sources

साल 2026 में अब तक कई फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करने में सफल रही हैं. कई फिल्मों को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो कुछ ने कमाई के मामले में रिकॉर्ड बना दिए.

आइए जानते हैं इस साल की उन 5 फिल्मों के बारे में, जो सुपरहिट साबित हुईं. इस लिस्ट में सिर्फ 5 फिल्में ही शामिल हैं.

'धुरंधर 2'
रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई करते हुए कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए. फिल्म ने दुनियाभर में 1,850.85 करोड़ रुपये और भारत में 1,186.32 करोड़ रुपये का लाइफटाइम कलेक्शन किया. शानदार कमाई के दम पर फिल्म साल की सुपर डुपर की लिस्ट में टॉप पर है.

Box Office Verdict: 2026 की 'सुपर डुपर हिट' फिल्में कौन सी हैं? देखें लिस्ट

'दृश्यम 3'
सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर 'दृश्यम 3' 2 अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. अजय देवगन स्टारर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया. कोईमोई के मुताबिक, फिल्म ने दुनियाभर में 569.42 करोड़ रुपये और भारत में 362.25 करोड़ रुपये का लाइफटाइम कलेक्शन किया. इस कमाई के साथ फिल्म सुपरहिट साबित हुई.

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे'
सुपरहीरो फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला. कोईमोई के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने भारत में 503.43 करोड़ रुपये की कमाई की, जबकि दुनियाभर का कलेक्शन 2,378.6 करोड़ रुपये बताया गया है. इस कमाई के साथ फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई.

'हनुमान अंश'
'हनुमान अंश' को लोगों ने खूब प्यार दिया और बॉक्स ऑफिस खूब कमाई भी की. फिल्म ने दुनियाभर में 451.46 करोड़ रुपये और भारत में 341.24 करोड़ रुपये का लाइफटाइम कलेक्शन किया. फिल्म की इस कमाई ने इसे साल की बड़ी हिट फिल्मों में शामिल कर दिया.

Box Office Verdict: 2026 की 'सुपर डुपर हिट' फिल्में कौन सी हैं? देखें लिस्ट

'आवारापन 2'
इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए शानदार कमाई की. फिल्म ने दुनियाभर में 217.64 करोड़ रुपये और भारत में 156.12 करोड़ रुपये का लाइफटाइम कलेक्शन किया. इस कलेक्शन के साथ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही.

Box Office Verdict: 2026 की 'सुपर डुपर हिट' फिल्में कौन सी हैं? देखें लिस्ट

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 24 Oct 2026 12:49 PM (IST)
Tags :
Dhurandhar The Revenge
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Tiger Shroff Firing Case: फोन कॉल और मैसेज के जरिए शूटर्स को मिल रहे थे निर्देश, टीवी न्यूज पर भी रखी जा रही थी नजर
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: फोन कॉल और मैसेज के जरिए शूटर्स को मिल रहे थे निर्देश
बॉलीवुड
रजनीकांत की 'जेलर 2' की दुनियाभर में तबाही, 9वें दिन 'सुल्तान'-'सालार' को चटाई धूल, बनाया इतना बड़ा रिकॉर्ड
'जेलर 2' की दुनियाभर में तबाही, 9वें दिन 'सुल्तान'-'सालार' को चटाई धूल
बॉलीवुड
6 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका, Aliens और Terminator 2 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी Godzilla Minus Zero?
6 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका, 'गॉडजिला माइनस जीरो' तोड़ पाएगी इन दो फिल्मों का रिकॉर्ड?
बॉलीवुड
दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट की टिकट कैसे करें बुक? जानें- कितनी है कीमत
दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट की टिकट कैसे करें बुक? जानें- कितनी है कीमत
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद रफ्तार का जानलेवा कहर !
Bahraich Viral Tower Video: शादी की जिद्द... टावर पर मोहब्बत वाला ड्रामा! | UP News
Janhit with Chitra Tripathi | SIR Controversy: राहुल आंदोलन को ही 'ब्रेक' लगा गये ! | Gyanesh Kumar
SIR Controversy: UP Election 2027 से पहले Software में Error! Voter List में नाम पर बवाल! | SP | EC
Sandeep Chaudhary: भारत में महंगाई मचाएगा त्राहिमाम? सबसे सटीक विश्लेषण! | Trump | Crude Oil | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जेल में करवट बदलते गुजरी श्रद्धा दुबे की रात, नाश्ते में मिला मीठा दलिया और चाय
जेल में करवट बदलते गुजरी श्रद्धा दुबे की रात, नाश्ते में मिला मीठा दलिया और चाय
इंडिया
'हिमवीरों ने वीरता से...', PM मोदी ITBP के स्थापना दिवस पर जवानों को दी बधाई
'हिमवीरों ने वीरता से...', PM मोदी ITBP के स्थापना दिवस पर जवानों को दी बधाई
क्रिकेट
ओपनिंग नहीं करेंगे वैभव सूर्यवंशी, अय्यर ने किया खुलासा; देखें IND-NZ दूसरे टी20 की प्लेइंग 11
ओपनिंग नहीं करेंगे वैभव सूर्यवंशी, अय्यर ने किया खुलासा; देखें IND-NZ दूसरे टी20 की प्लेइंग 11
बॉलीवुड
'फौजी' का धांसू टीजर आउट, प्रभास का लुक उड़ा देगा होश, जानें- कब रिलीज होगी फिल्म?
'फौजी' का धांसू टीजर आउट, विद्रोही सैनिक के दमदार अवतार में दिखे प्रभास
इंडिया
'गश्त के तौर तरीके...', चीन को लेकर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, जानें LAC पर क्या कहा?
'गश्त के तौर तरीके...', चीन को लेकर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, जानें LAC पर क्या कहा?
विश्व
आतंकवाद के खिलाफ इजरायल का बड़ा ऑपरेशन, 2 सैनिकों की मौत के बाद एक्शन में नेतन्याहू
आतंकवाद के खिलाफ इजरायल का बड़ा ऑपरेशन, 2 सैनिकों की मौत के बाद एक्शन में नेतन्याहू
एग्रीकल्चर
किसानों के खाते में सीधे आ सकती है खाद सब्सिडी? ICRIER ने दिया सुझाव
किसानों के खाते में सीधे आ सकती है खाद सब्सिडी? ICRIER ने दिया सुझाव
Parenting
Bedwetting In Children: रात में बिस्तर गीला करता है बच्चा? डांटने के बजाय समझें 5 कारण
रात में बिस्तर गीला करता है बच्चा? डांटने के बजाय समझें 5 कारण
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget