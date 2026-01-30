फायरिंग केस में केआरके को मिली जमानत, 25 हजार भरना होगा जुर्माना

एक्टर और फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान उर्फ केआरके को पिछले दिनों ओशिवाड़ा पुलिस ने फायरिंग के मामले में गिरफ्तार किया था. अब खबर है कि एक्टर को इस मामले में अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानत दे दी है. इस जमानत के एवज में कमाल आर खान को 25 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा. ये जमानत केआरके को 30 जनवरी को मिली है.

इससे पहले भी 28 जनवरी को कोर्ट में केआरके की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. हाई प्रोफाइल केस होने के नाते मुंबई पुलिस इस केस की गहराई से जांच में जुटी हुई है. एक्टर की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाना था. मामले को लेकर पुलिस का कहना था कि पूछताछ के दौरान केआरके ने कुबूल किया था कि फायरिंग उन्हीं की गन से हुई है. हालांकि केआरके और उनके वकील ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया.

केआरके की वकील सना रईस खान ने अपने आर्गुमेंट में कहा कि केआरके को इल्लीगल तरीके से अरेस्ट किया गया है. उन्होंने नागरिक सुरक्षा संहिता का हवाला देते हुए केआरके की गिरफ्तारी को बिना नोटिस के गलत बताया है. इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि एप्लिकेंट यानी कआरके को कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई कि उन्हें आखिर गिरफ्तार क्यों किया गया है.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि कुछ दिन पहले ही ओशिवाड़ा के रिहायशी इलाके में फायरिंग की घटना हुई थी. जिसके बाद कुछ सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीद गवाहों के आधार पर केआरके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था. जिसके बाद बांद्रा कोर्ट ने पहले उन्हें 27 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा था जिसके बाद अब उन्हें न्यायिक हिरासत में ट्रांसफर कर दिया गया था. केआरके के वकील ने इस पूरे मामले को फर्जी बताया है और इसे बॉीवुड की साजिश करार दिया है.

