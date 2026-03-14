बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान 14 मार्च को अपना 61वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं. फिल्म इंडस्ट्री में उनका सफर करीब 38 साल का हो चुका है. इस लंबे करियर में आमिर खान ने सिर्फ फिल्में ही नहीं की, बल्कि ऐसे किरदार निभाए जो लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गए. यही वजह है कि उन्हें बॉलीवुड के सबसे अलग कलाकारों में गिना जाता है. उनकी कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की और दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी.

38 साल में 22 हिट फिल्में

आमिर खान के करियर की बात करें, तो उन्होंने कई यादगार फिल्मों में काम किया, जिनमें उनकी लगभग 22 फिल्में ऐसी रही हैं जिन्हें बड़ी सफलता मिली. इन फिल्मों में उन्होंने हर बार कुछ नया करने की कोशिश की. चाहे रोमांटिक किरदार हो, सामाजिक मुद्दों पर बनी फिल्म हो या फिर गंभीर भूमिका, आमिर हर किरदार में पूरी तरह ढल जाते हैं. यही वजह है कि उनकी फिल्मों का इंतजार दर्शक बेसब्री से करते हैं. आमिर जब भी पर्दे पर आते हैं तो अपने अभिनय से अलग पहचान बना लेते हैं. उनकी कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाए और दर्शकों से भरपूर प्यार पाया.

आमिर खान की सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट

फिल्म रिलीज डेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्डिक्ट सितारे जमीन पर 20 जून 2025 167.46 करोड़ रुपये हिट सीक्रेट सुपरस्टार 19 अक्टूबर 2017 63.40 करोड़ रुपये हिट दंगल 23 दिसंबर 2016 387.38 करोड़ रुपये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर पीके 19 दिसंबर 2014 340.80 करोड़ रुपये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर धूम 3 20 दिसंबर 2013 284.27 करोड़ रुपये ब्लॉकबस्टर तलाश 30 नवंबर 2012 93.61 करोड़ रुपये सेमी-हिट 3 इडियट्स 25 दिसंबर 2009 202.47 करोड़ रुपये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर गजनी 25 दिसंबर 2008 114 करोड़ रुपये ब्लॉकबस्टर तारे जमीन पर 21 दिसंबर 2007 62.95 करोड़ रुपये हिट फना 26 मई 2006 51.89 करोड़ रुपये सुपर-हिट रंग दे बसंती 26 जनवरी 2006 52.91 करोड़ रुपये हिट लगान 15 जुलाई 2001 34.35 करोड़ रुपये हिट सरफरोश 30 अप्रैल 1999 18.74 करोड़ रुपये हिट गुलाम 19 जून 1998 13.23 करोड़ रुपये हिट इश्क 28 नवंबर 1997 24.80 करोड़ रुपये सुपर-हिट राजा हिंदुस्तानी 15 नवंबर 1996 43.20 करोड़ रुपये ब्लॉकबस्टर रंगीला 9 अगस्त 1995 20.37 करोड़ रुपये सुपर-हिट हम हैं राही प्यार के 23 जुलाई 1993 5.21 करोड़ रुपये हिट जो जीता वहीं सिकंदर 22 मई 1992 3.95 करोड़ रुपये हिट दिल है कि मानता नहीं 12 जुलाई 1991 4.02 करोड़ रुपये हिट दिल 22 जून 1990 7 करोड़ रुपये सुपर-हिट कयामत से कामायत तक 29 अप्रैल 1988 2.85 करोड़ रुपये सुपर-हिट

1988 में रखा बॉलीवुड में कदम

आमिर खान ने 1988 में फिल्म 'कयामत से कयामत तक' से बॉलीवुड में कदम रखा था. शुरुआती दौर में ही उन्होंने अपने अभिनय से लोगों का ध्यान खींच लिया. समय के साथ उन्होंने खुद को एक ऐसे अभिनेता के रूप में साबित किया, जो सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि अच्छी कहानियों वाली फिल्मों को भी महत्व देता है. यही कारण है कि आज 38 साल बाद भी आमिर खान का नाम इंडस्ट्री के सबसे भरोसेमंद और सम्मानित कलाकारों में लिया जाता है.