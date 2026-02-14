हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBorder 2 BO Day 23 LIVE: नई रिलीज फिल्मों के आगे भी 'बॉर्डर 2' थमने को नहीं तैयार, 23वें दिन भी जारी है कमाई, जानें- 1 बजे तक का कलेक्शन

Border 2 BO Day 23 LIVE: नई रिलीज फिल्मों के आगे भी 'बॉर्डर 2' थमने को नहीं तैयार, 23वें दिन भी जारी है कमाई, जानें- 1 बजे तक का कलेक्शन

Border 2 Box Office Day 23 LIVE: सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ को अब ओ रोमियो और मै या तू जैसी नई फिल्मों से कड़ी टक्कर मिल रही है. हालांकि चौथे शनिवार यानी 23वें दिन भी ये फिल्म खूब नोट कमा रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 14 Feb 2026 02:02 PM (IST)
Preferred Sources

Border 2 Box Office Day 22 LIVE: सनी देओल की ब्लॉकबस्टर वॉर ड्रामा ‘बॉर्डर 2’ ने 23 जनवरी को रिलीज होने के बाद से तीन हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉर्म किया. स्टार कास्ट की एक्टिंग से लेकर फिल्म की दमदार कहानी की खूब तारीफ हई. हालांकि चौथे हफ्ते में एंट्री करते ही इस फिल्म का खेल बिगाड़ने के लिए शाहिद कपूर की लेटेस्ट रिलीज 'ओ रोमियो'  भी इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में आ धमकी . 

वहीं नई फिल्मों के आने से ‘बॉर्डर 2’  की रफ्तार बॉक्स ऑफिस पर लड़खड़ाई और चौथे फ्राइड को पहली बार इसने लाखों में कमाई की. चलिए यहां जानते हैं इस वॉर ड्रामा के रिलीज के 23वें दिन के कलेक्शन और ऑक्यूपेंसी के बारे में. 

 'बॉर्डर 2' के 22 दिनों का कलेक्शन (सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक)
‘बॉर्डर 2’ की बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार चौथे फ्राइडे यानी रिलीज के 22वें दिन थोड़ी कम नजर आई. फिल्म के कलेक्शन के बारे में बात करें तो सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 

  • सनी देओल और वरुण धवन स्टारर इस फ़िल्म ने पहले हफते में 200 करोड़ से ज़्यादा जोड़े.
  • इसके बाद दूसरे हफ्ते में फिल्म की  कमाई 70.15 करोड़ रुपये रही
  • वहीं तीसरे हफ्ते में इस फिल्म ने 23.35 करोड़ रुपये कमाए हैं.
  • जबकि रिलीज के 22वें दिन इस फिल्म ने 0.80 करोड़ का कलेक्शन किया.
  • इसी के साथ ‘बॉर्डर 2’ की भारत में 22 दिनों की कुल नेट कमाई 318.55 करोड़ रुपये हो गई है.

'बॉर्डर 2' का 23 वें दिन का कलेक्शन (Border 2 Box Office Day 23)
ट्रेड आंकड़े देने वाली वेबसाइट सैकनिक (Sacnilk) के मुताबिक चौथे शनिवार को यानी रिलीज के 23वें दिन इस फिल्म ने दोपहर 1 बजे तक 0.26 करोड़ रुपये की कमाई की है. बता दें कि रात 10.30 बजे के बाद ही फिल्म की 23वें  दिन की कमाई के फाइनल आंकड़े आएंगे. 

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (नेट इंडिया)
पहला दिन 30  करोड़
दूसरा दिन 36.5 करोड़
तीसरा दिन 54.5 करोड़
चौथा दिन 59 करोड़
पांचवा दिन 20 करोड़ 
छठा दिन  13.00 करोड़
सातवां दिन 11.25 करोड़ 
आठवां दिन 10.75 करोड़
नौंवा दिन 17.75 करोड़ 
दसवां दिन 22.50 करोड़ 
ग्याहरवां दिन 5.75 करोड़ 
बाहरवां दिन 5.75 करोड़ 
तेहरवां दिन 4.15 करोड़ 
चौदहवां दिन 3.5 करोड़ रुपये 
पंद्रहवां दिन 2.85 करोड़ रुपये 
सोलहवां दिन 5.25 करोड़ रुपये 
सत्रहवां दिन 6.9 करोड़ रुपये
अठाहरवां दिन 2 करोड़ रुपये
उन्नीसवां दिन 2.5 करोड़ रुपये 
बीसवां दिन 1.75 करोड़ 
इक्कसीवां दिन 1.75 करोड़ रुपये
बाइसवां दिन 0.80 करोड़ रुपये 
तेइसवां दिन 0.26 करोड़ रुपये ( दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े)
टोटल कलेक्शन 318.81 करोड़ रुपये

 

'बॉर्डर 2' फिल्म की 23वें दिन की ऑक्यूपेंसी 
 'बॉर्डर 2' की चौथे शनिवार, 14 फरवरी 2026 की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 10.03 फीसदी दर्ज की गई है. 

'बॉर्डर 2' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन
अगर ग्रॉस कलेक्शन की बात करें, तो इंडियन मार्केट से फिल्म ने 380 करोड़ रुपये कमाए, और ओवरसीज कमाई 56.15 करोड़ रुपये रही. ‘बॉर्डर 2’ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 436.15 करोड़ रुपये हो चुका है, फिल्म के वीकेंड में बेहतर करने की उम्मीद है, और इसके 23वें दिन के कलेक्शन के साथ, जो दिन बढ़ने के साथ दिखेगा, ‘बॉर्डर’ वर्ल्डवाइड 440 करोड़ रुपये के आंकड़े के करीब पहुंच जाएगी.

बॉर्डर 2 के बारे में और जानें
अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे स्टार्स हैं. ‘बॉर्डर 2’ ने 22 दिनों तक थिएटर में अपनी जगह बनाए रखी है और यह एक बड़ी कमर्शियल सक्सेस बनी हुई है. हालांकि अब देखने वाली बात होगी की शाहिद कपूर की नई रिलीज 'ओ रोमियो' के आने के बाद ये फिल्म कितनी कमाई कर पाती है. 

(डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में दिए गए बॉक्स ऑफिस के आंकड़े बॉलीवुड हंगामा, सैकनिक और अलग-अलग सोर्स से लिए गए हैं. ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं.)

Published at : 14 Feb 2026 01:34 PM (IST)
Tags :
Sunny Deol Box Office Varun Dhawan Border 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य से फॉर्म-7 तक...अखिलेश यादव के तीन गंभीर आरोपों पर सीएम योगी ने विधानसभा में किया पलटवार
शंकराचार्य से फॉर्म-7 तक...अखिलेश के तीन गंभीर आरोपों पर सीएम ने विधानसभा में किया पलटवार
क्रिकेट
IND vs PAK: कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
ओटीटी
Friday OTT Release: 'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड पर OTT पर पार्टनर संग एजॉय करें ये नई रिलीज
'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड के लिए वॉच लिस्ट में शामिल करें ये नई रिलीज
Advertisement

वीडियोज

Udyog Bhawan Name Change: 'उद्योग भवन' स्टेशन का रातों-रात क्यों बदला नाम? | DMRC | Sewa Teerth
मैनहोल हादसों और यमुना सफाई पर CM का रोडमैप..Rekha Gupta का विस्फोटक इंटरव्यू | Delhi CM Exclusive
Donald Trump Action: ड्रग तस्करी के खिलाफ एक्शन, बीच समंदर नाव पर बरसाए बम | Breaking
CM Siddaramaiah के कार्यक्रम के दौरान फोड़े गए पटाखे, लगी आग | Breaking | Karnataka News
Russo-Ukrainian war को लेकर Donald Trump का बड़ा बयान, ह'में कुछ और युद्ध खत्म करने हैं' | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य से फॉर्म-7 तक...अखिलेश यादव के तीन गंभीर आरोपों पर सीएम योगी ने विधानसभा में किया पलटवार
शंकराचार्य से फॉर्म-7 तक...अखिलेश के तीन गंभीर आरोपों पर सीएम ने विधानसभा में किया पलटवार
क्रिकेट
IND vs PAK: कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
ओटीटी
Friday OTT Release: 'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड पर OTT पर पार्टनर संग एजॉय करें ये नई रिलीज
'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड के लिए वॉच लिस्ट में शामिल करें ये नई रिलीज
विश्व
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, जानें क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
यूटिलिटी
दिल्ली में इन 7 लोगों का कभी नहीं बनेगा राशन कार्ड, कहीं आप भी इनमें शामिल तो नहीं?
दिल्ली में इन 7 लोगों का कभी नहीं बनेगा राशन कार्ड, कहीं आप भी इनमें शामिल तो नहीं?
शिक्षा
सीबीएसई 2026 बोर्ड एग्जाम का ड्रेस कोड आया सामने, जानें लड़कों और लड़कियों को क्या पहनना जरूरी?
सीबीएसई 2026 बोर्ड एग्जाम का ड्रेस कोड आया सामने, जानें लड़कों और लड़कियों को क्या पहनना जरूरी?
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Embed widget