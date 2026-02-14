Border 2 BO Day 23 LIVE: नई रिलीज फिल्मों के आगे भी 'बॉर्डर 2' थमने को नहीं तैयार, 23वें दिन भी जारी है कमाई, जानें- 1 बजे तक का कलेक्शन
Border 2 Box Office Day 23 LIVE: सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ को अब ओ रोमियो और मै या तू जैसी नई फिल्मों से कड़ी टक्कर मिल रही है. हालांकि चौथे शनिवार यानी 23वें दिन भी ये फिल्म खूब नोट कमा रही है.
Border 2 Box Office Day 22 LIVE: सनी देओल की ब्लॉकबस्टर वॉर ड्रामा ‘बॉर्डर 2’ ने 23 जनवरी को रिलीज होने के बाद से तीन हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉर्म किया. स्टार कास्ट की एक्टिंग से लेकर फिल्म की दमदार कहानी की खूब तारीफ हई. हालांकि चौथे हफ्ते में एंट्री करते ही इस फिल्म का खेल बिगाड़ने के लिए शाहिद कपूर की लेटेस्ट रिलीज 'ओ रोमियो' भी इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में आ धमकी .
वहीं नई फिल्मों के आने से ‘बॉर्डर 2’ की रफ्तार बॉक्स ऑफिस पर लड़खड़ाई और चौथे फ्राइड को पहली बार इसने लाखों में कमाई की. चलिए यहां जानते हैं इस वॉर ड्रामा के रिलीज के 23वें दिन के कलेक्शन और ऑक्यूपेंसी के बारे में.
'बॉर्डर 2' के 22 दिनों का कलेक्शन (सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक)
‘बॉर्डर 2’ की बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार चौथे फ्राइडे यानी रिलीज के 22वें दिन थोड़ी कम नजर आई. फिल्म के कलेक्शन के बारे में बात करें तो सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक
- सनी देओल और वरुण धवन स्टारर इस फ़िल्म ने पहले हफते में 200 करोड़ से ज़्यादा जोड़े.
- इसके बाद दूसरे हफ्ते में फिल्म की कमाई 70.15 करोड़ रुपये रही
- वहीं तीसरे हफ्ते में इस फिल्म ने 23.35 करोड़ रुपये कमाए हैं.
- जबकि रिलीज के 22वें दिन इस फिल्म ने 0.80 करोड़ का कलेक्शन किया.
- इसी के साथ ‘बॉर्डर 2’ की भारत में 22 दिनों की कुल नेट कमाई 318.55 करोड़ रुपये हो गई है.
'बॉर्डर 2' का 23 वें दिन का कलेक्शन (Border 2 Box Office Day 23)
ट्रेड आंकड़े देने वाली वेबसाइट सैकनिक (Sacnilk) के मुताबिक चौथे शनिवार को यानी रिलीज के 23वें दिन इस फिल्म ने दोपहर 1 बजे तक 0.26 करोड़ रुपये की कमाई की है. बता दें कि रात 10.30 बजे के बाद ही फिल्म की 23वें दिन की कमाई के फाइनल आंकड़े आएंगे.
|बॉर्डर 2
|बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (नेट इंडिया)
|पहला दिन
|30 करोड़
|दूसरा दिन
|36.5 करोड़
|तीसरा दिन
|54.5 करोड़
|चौथा दिन
|59 करोड़
|पांचवा दिन
|20 करोड़
|छठा दिन
|13.00 करोड़
|सातवां दिन
|11.25 करोड़
|आठवां दिन
|10.75 करोड़
|नौंवा दिन
|17.75 करोड़
|दसवां दिन
|22.50 करोड़
|ग्याहरवां दिन
|5.75 करोड़
|बाहरवां दिन
|5.75 करोड़
|तेहरवां दिन
|4.15 करोड़
|चौदहवां दिन
|3.5 करोड़ रुपये
|पंद्रहवां दिन
|2.85 करोड़ रुपये
|सोलहवां दिन
|5.25 करोड़ रुपये
|सत्रहवां दिन
|6.9 करोड़ रुपये
|अठाहरवां दिन
|2 करोड़ रुपये
|उन्नीसवां दिन
|2.5 करोड़ रुपये
|बीसवां दिन
|1.75 करोड़
|इक्कसीवां दिन
|1.75 करोड़ रुपये
|बाइसवां दिन
|0.80 करोड़ रुपये
|तेइसवां दिन
|0.26 करोड़ रुपये ( दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े)
|टोटल कलेक्शन
|318.81 करोड़ रुपये
'बॉर्डर 2' फिल्म की 23वें दिन की ऑक्यूपेंसी
'बॉर्डर 2' की चौथे शनिवार, 14 फरवरी 2026 की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 10.03 फीसदी दर्ज की गई है.
'बॉर्डर 2' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन
अगर ग्रॉस कलेक्शन की बात करें, तो इंडियन मार्केट से फिल्म ने 380 करोड़ रुपये कमाए, और ओवरसीज कमाई 56.15 करोड़ रुपये रही. ‘बॉर्डर 2’ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 436.15 करोड़ रुपये हो चुका है, फिल्म के वीकेंड में बेहतर करने की उम्मीद है, और इसके 23वें दिन के कलेक्शन के साथ, जो दिन बढ़ने के साथ दिखेगा, ‘बॉर्डर’ वर्ल्डवाइड 440 करोड़ रुपये के आंकड़े के करीब पहुंच जाएगी.
बॉर्डर 2 के बारे में और जानें
अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे स्टार्स हैं. ‘बॉर्डर 2’ ने 22 दिनों तक थिएटर में अपनी जगह बनाए रखी है और यह एक बड़ी कमर्शियल सक्सेस बनी हुई है. हालांकि अब देखने वाली बात होगी की शाहिद कपूर की नई रिलीज 'ओ रोमियो' के आने के बाद ये फिल्म कितनी कमाई कर पाती है.
(डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में दिए गए बॉक्स ऑफिस के आंकड़े बॉलीवुड हंगामा, सैकनिक और अलग-अलग सोर्स से लिए गए हैं. ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं.)
