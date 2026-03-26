एक्सप्लोरर
स्टाइलिश ब्राउन ड्रेस में दिखा कियारा आडवाणी का कातिलाना अंदाज, देखें तस्वीरें
Kiara Advani Look: हाल ही में हुए अवॉर्ड फंक्शन में कियारा आडवाणी का ग्लैमरस लुक खूब सुर्खियां बटोर रहा है. मेकअप और ड्रेस में उनका नैचुरल ग्लो और भी ज्यादा निखरकर सामने आया, जो अब वायरल हो रहा है.
कियारा आडवाणी ने हाल ही में मुंबई के एक अवॉर्ड फंक्शन में अपनी शानदार मौजूदगी से सबका ध्यान खींच लिया. उनका लुक इतना ग्लैमरस और क्लासी था कि फैंस उन्हें देखते ही रह गए. मां बनने के बाद उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक और कॉन्फिडेंस नजर आया, जो उन्हें और खास बना रहा था. इसी बीच आइए कियारा की तस्वीरों और उनके लुक को देखते हैं.
1/7
2/7
Published at : 26 Mar 2026 02:59 PM (IST)
Tags :Kiara Advani Bollywood
बॉलीवुड
11 Photos
मां बनने के बाद Kiara Advani का ग्लैमरस कमबैक, कृति से सौम्या तक ने क्लासी लुक्स से लूटी महफिल
बॉलीवुड
7 Photos
नवरात्रि के आठवें दिन पहने पिंक कलर, एलिगेंट साड़ी लुक के लिए फॉलो करे बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के ये टिप्स
बॉलीवुड
11 Photos
295 करोड़ की नेटवर्थ, 50 करोड़ का बंगला, किंग साइज जिंदगी जीते हैं 'धुरंधर 2' के चौधरी असलम, देखें 11 तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
एयरपोर्ट पर स्टाइलिश लुक में स्पॉट हुए भूमि पेडनेकर और विक्की कौशल, कूल अंदाज में दिए पोज
बॉलीवुड
7 Photos
अनिल कपूर ने पत्नी सुनीता के बर्थडे पर लुटाया प्यार, पोस्ट शेयर कर लिखा दिल छू लेने वाला नोट
बॉलीवुड
7 Photos
'लापता लेडीज' की 'जया' संग रिलेशनशिप में हैं रोहित सराफ, पिछले साल से गुपचुप चल रहा है अफेयर!
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
अप्रैल में बॉक्स ऑफिस पर बड़ा क्लैश, 'धुरंधर 2' को चुनौती देंगी हिंदी-साउथ की ये फिल्में
मनोरंजन
पाकिस्तान में छाईं ये 5 इंडियन फिल्में, ओटीटी पर एक 8 हफ्तों से ट्रेंडिंग
मनोरंजन
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के स्पिन ऑफ ने TRP में काटा बवाल, 'नागिन 7' टॉप 5 से बाहर
मनोरंजन
3 घंटे 22 मिनट की इस फिल्म ने ओटीटी पर मचाया भौकाल, ‘धुरंधर’ को किया पीछे
Advertisement
बॉलीवुड
11 Photos
मां बनने के बाद Kiara Advani का ग्लैमरस कमबैक, कृति से सौम्या तक ने क्लासी लुक्स से लूटी महफिल
प्रेम कुमारJournalist
Opinion