सनी देओल स्टारर और अनुराग सिंह निर्देशित ‘बॉर्डर 2’ में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी ने भी अहम रोल प्ले किया है. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गर्दा काट रही है. इसने न केवल अच्छी शुरुआत की थी बल्कि ओपनिंग वीकेंड के दौरान लगातार ग्रोथ दिखाई और इसे फिर गणतंत्र दिवस की छुट्टी का भी फायदा मिला.

हालांकि, उसके बाद के दिनों में इसके कलेक्शन में तेज़ी से गिरावट भी आई बावजूद इसके ‘बॉर्डर 2’ ने पहले हफ्ते में ही 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था. वहीं अब रिलीज के 8वे दिन इसे रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' से मुकाबला करना पड़ रहा है चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने 8वें दिन कितनी कमाई की है?

‘बॉर्डर 2’ ने 8वें दिन कितनी कमाई की है?

‘बॉर्डर 2’ बॉक्स ऑफिस पर दमदार परफॉर्म कर रही है. 30 करोड़ की ज़बरदस्त ओपनिंग के बाद इस फिल्म के पहले हफ्ते का कलेक्शन 224.25 करोड़ रुपये रहा. वहीं अपने पहले हफ्ते में धुआंधार नोट छापने के बाद अब ये फिल्म रिलीज के दूसरे हफ्ते में एंट्री कर गई है और दूसरे फ्राइडे इसके कलेक्शन में गिरावट भी देखी जा रही है.

सैकनिल्क के अर्ली ट्रेंड आंकडोंके मुताबिक ‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज के 8वें दिन यानी दूसरे शुक्रवार को 11 करोड़ कमाए हैं.

इसी के साथ ‘बॉर्डर 2’ की 8 दिनों की कुल कमाई अब 235.25 करोड़ रुपये हो गई है.

‘बॉर्डर 2’ ने दूसरे फ्राइडे तोड़ा इन फिल्मों का रिकॉर्ड

‘बॉर्डर 2’ की कमाई में वीकडेज होने के चलते काफी गिरावट देखी जा रही है. हालांकि ये फिल्म लगातार तमाम फिल्मों के रिकॉर्ड भी ध्वस्त करती जा रही है. वहीं दूसरे फ्राइडे ‘बॉर्डर 2’ ने 10.33 करोड़ की कमाई कर, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के 10.25 करोड़, तानाजी द अनसंग वॉरियर के 10.01 करोड़, पदमावत के 10 करोड़ धूम 3 के 9.7 करोड़ और कल्कि 2898 एडी के 9.4 करोड़ के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया हैय

‘बॉर्डर 2’ 250 करोड़ी बनने से रह गई कितनी दूर?

‘बॉर्डर 2’ को रिलीज हुए 8 दिन हो चुके हैं और इस दौरान इस फिल्म ने 235.25 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं. अब ये फिल्म 250 करोड़ी बनने की ओर तेजी से बढ़ रही है. उम्मीद है कि दूसरे शनिवार को फिल्म की कमाई में तेजी आएगी और ये इस मील के पत्थर को पार कर लेगी. हालांकि अब ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या दूसरे वीकेंड पर ये फिल्म 300 करोड़ का आंकड़ा छू पाती है या नहीं.

बॉर्डर 2 कास्ट, रिलीज़ डेट और बैकग्राउंड

बॉर्डर 2, 1997 में आई ओरिजिनल बॉर्डर के तीन दशक बाद रिलीज़ हुई है. इस वॉर ड्रामा को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है और इसे जेपी दत्ता ने अपनी बेटी निधि दत्ता के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. फिल्म में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी के साथ, सोनम बाजवा, मेधा सिंह, मोना सिंह, परमवीर सिंह चीमा और अन्य कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं.