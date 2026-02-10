हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBorder 2 BO Day 18: तीसरे मंडे टेस्ट में भी 'बॉर्डर 2' ने दिखाया दम, 18वें दिन भी खूब छापे नोट, अब सलमान-ऋतिक की फिल्मों का तोड़ेगी रिकॉर्ड!

Border 2 BO Day 18: तीसरे मंडे टेस्ट में भी 'बॉर्डर 2' ने दिखाया दम, 18वें दिन भी खूब छापे नोट, अब सलमान-ऋतिक की फिल्मों का तोड़ेगी रिकॉर्ड!

Border 2 BO Day 18: सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' ने तीसरे संडे को जबरदस्त कमाई की थी हाालांकि तीसरे मंडे को फिल्म की कमाई में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 10 Feb 2026 07:28 AM (IST)
Preferred Sources

सनी देओल स्टारर फिल्म 'बॉर्डर 2' अपने रिलीज के तीसरे वीक में एंट्री कर चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर इसकी शानदार परफॉर्मेंस अब भी बरकरार है. अनुराग सिंह की इस वॉर ड्रामा फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर तीसरे वीकेंड पर 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था. इसी के साथ ये फिल्म सनी देओल की गदर 2 के बाद दूसरी 300 करोड़ी फिल्म बन गई है. चलिए यहां जानते हैं  'बॉर्डर 2' ने रिलीज के तीसरे मंडे यानी 18वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म किया है?

'बॉर्डर 2' ने 18वें दिन कितना किया कलेक्शन?
'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर पहले ही तगड़ी कमाई कर हिट हो चुकी है. दर्शकों से मिले पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के दम पर इस फिल्म ने खूब धमाकेदार कमाई की है. फिल्म ने जहां पहले हफ्ते में 224.5 करोड़ जोड़े तो वहीं दूसरे हफ्ते में इसके कलेक्शन में 68.72 फीसदी की गिरावट भी देखी गई और इसकी कमाई 70.15 करोड़ रुपये रही. वहीं तीसरे फ्राइडे इस वॉर ड्रामा ने 2.85 करोड़, तीसरे शनिवार 5.25 करोड़ और तीसरे रविवार 7.25 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं तीसरे मंडे फिल्म की कमाई में जबरदस्त गिरावट आई है. वैसे वीकडेज में हर फिल्म का कलेक्शन घटता ही है.

  •  इसी के साथ बता दें कि सैकनिल्क के आंकडों के मुताबिक 'बॉर्डर 2' ने रिलीज के 18वें दिन 1.85 करोड़ की कमाई की है.
  • इब इस फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन 311.60 करोड़ रुपये हो गया है.

'बॉर्डर 2' तोड़ पाएगी  'वॉर' और 'बजरंगी भाईजान' का रिकॉर्ड?
बॉर्डर 2 ने संडे को दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर री पद्मावत के 303 करोड़ रुपये के लाइफटाइम कलेक्शन को पार कर लिया था. वहीं अब इसके निशाने पर सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान (320 करोड़ रुपये) और ऋतिक रोशन की वॉर (318 करोड़ रुपये) है. उम्मीद है कि फिल्म इस हफ्ते इन दोनों फिल्मों के रिकॉर्ड ध्वस्त कर देगी.

'बॉर्डर 2' के बारे में
'बॉर्डर 2', जेपी दत्ता द्वारा निर्देशित 1997 की क्लासिक वॉर फिल्म बॉर्डर की अगली कड़ी है. सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी ने इस नई फिल्म में अहम भूमिका निभाई  हैं. फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है. 

Published at : 10 Feb 2026 06:48 AM (IST)
Tags :
Sunny Deol Box Office Border 2 Border 2 Box Office Collection Day 18
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत-US डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग से कम करवाया टैरिफ, जानें अब कितना
भारत-US डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग से कम करवाया टैरिफ, जानें अब कितना
दिल्ली NCR
3 लाशें, बंद कार और ‘बाबा’! पीरागढ़ी केस में दिल्ली पुलिस के हाथ लगा अहम सुराग, CCTV से हुआ बड़ा खुलासा
3 लाशें, बंद कार और ‘बाबा’! पीरागढ़ी केस में दिल्ली पुलिस के हाथ लगा अहम सुराग, CCTV से हुआ बड़ा खुलासा
क्रिकेट
'टी20 में सूर्या की कप्तानी ने मेरा काम...', गौतम गंभीर का बयान वायरल
'टी20 में सूर्या की कप्तानी ने मेरा काम...', गौतम गंभीर का बयान वायरल
बॉलीवुड
Vadh 2 Box Office Day 4: 'बॉर्डर 2' और 'मर्दानी 3' के आगे छोटे बजट की इस फिल्म ने किया कमाल, चुपचाप 4 दिन में कमा डाले इतने करोड़
'बॉर्डर 2' के आगे ये छोटे बजट की फिल्म भी दिखा रही तेवर, चार दिन में कमा डाले इतने करोड़
Advertisement

वीडियोज

जाति की 'जहरीली' कन्या !
Mobile Gaming Addiction: घंटों पबजी खेलने का खौफनाक अंजाम, युवक के दिमाग की नस फटी | Meerut News
Chitra Tripathi: दिल बहलाने के लिए 'अविश्वास' अच्छा है ! | Om Birla | Budget Session 2026 | CM Yogi
Bharat Ki Baat: सत्ता का प्लान...27 के सेंटर में मुसलमान | CM Yogi | AKhilesh | UP Election 2027
Sandeep Chaudhary: 'प्वाइंट ब्लैंक' का टारगेट कौन?Himanta Sarma के AI वीडियो पर क्यों मचा है बवाल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत-US डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग से कम करवाया टैरिफ, जानें अब कितना
भारत-US डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग से कम करवाया टैरिफ, जानें अब कितना
दिल्ली NCR
3 लाशें, बंद कार और ‘बाबा’! पीरागढ़ी केस में दिल्ली पुलिस के हाथ लगा अहम सुराग, CCTV से हुआ बड़ा खुलासा
3 लाशें, बंद कार और ‘बाबा’! पीरागढ़ी केस में दिल्ली पुलिस के हाथ लगा अहम सुराग, CCTV से हुआ बड़ा खुलासा
क्रिकेट
'टी20 में सूर्या की कप्तानी ने मेरा काम...', गौतम गंभीर का बयान वायरल
'टी20 में सूर्या की कप्तानी ने मेरा काम...', गौतम गंभीर का बयान वायरल
बॉलीवुड
Vadh 2 Box Office Day 4: 'बॉर्डर 2' और 'मर्दानी 3' के आगे छोटे बजट की इस फिल्म ने किया कमाल, चुपचाप 4 दिन में कमा डाले इतने करोड़
'बॉर्डर 2' के आगे ये छोटे बजट की फिल्म भी दिखा रही तेवर, चार दिन में कमा डाले इतने करोड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में अलविदा कहने को तैयार सर्दी, आज सभी जिलों में आसमान साफ, दिन में धूप से बढ़ेगी गर्मी
यूपी में अलविदा कहने को तैयार सर्दी, आज सभी जिलों में आसमान साफ, दिन में धूप से बढ़ेगी गर्मी
ट्रेंडिंग
Video: जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में साड़ी पहनकर पहुंच गया शख्स, वजह जान यूजर्स ने पकड़ा माथा
जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में साड़ी पहनकर पहुंच गया शख्स, वजह जान यूजर्स ने पकड़ा माथा
जनरल नॉलेज
First Traffic Signal: दुनिया का पहला ट्रैफिक सिग्नल कहां लगाया गया था, जानें आज के सिग्नल से यह कितना था अलग?
दुनिया का पहला ट्रैफिक सिग्नल कहां लगाया गया था, जानें आज के सिग्नल से यह कितना था अलग?
नौकरी
प्रसार भारती में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट पदों पर भर्ती, 50 साल तक के उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन
प्रसार भारती में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट पदों पर भर्ती, 50 साल तक के उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
Embed widget