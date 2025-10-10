हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकमल हासन की दूसरी बेटी अक्षरा खूबसूरती में देती हैं बहन श्रुति को भी मात, यहां देखें 10 तस्वीरें

कमल हासन की दूसरी बेटी अक्षरा खूबसूरती में देती हैं बहन श्रुति को भी मात, यहां देखें 10 तस्वीरें

Kamal Haasan Daughter 10 Photos: कमल हासन की फिल्मी दुनिया में छाई छवि के साथ अब उनकी बेटी भी चर्चा में आने लगी हैं. उनकी खूबसूरती और स्टाइल ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Oct 2025 04:22 PM (IST)
Kamal Haasan Daughter 10 Photos: कमल हासन की फिल्मी दुनिया में छाई छवि के साथ अब उनकी बेटी भी चर्चा में आने लगी हैं. उनकी खूबसूरती और स्टाइल ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया है.

बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार कमल हासन की दूसरी बेटी ने अपनी खूबसूरती और स्टाइल से सबका ध्यान खींचा है. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें अक्सर वायरल होती रहती हैं, जिसमें उनका ग्लैमरस लुक और मॉडर्न फैशन साफ दिखता है हर फोटो में उनकी शाइनिंग पर्सनैलिटी झलकती है. आइए देखतें हैं उनकी 10 खास तस्वीरें.

कमल हासन की दो बेटियां हैं पहली श्रुति हासन और दूसरी अक्षरा हासन. अक्षरा के भी फैंस उतने ही दीवाने हैं जितने उनकी बड़ी बहन के.
कमल हासन की दो बेटियां हैं पहली श्रुति हासन और दूसरी अक्षरा हासन. अक्षरा के भी फैंस उतने ही दीवाने हैं जितने उनकी बड़ी बहन के.
अक्षरा हासन का जन्म 12 अक्टूबर 1991 को चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था.
अक्षरा हासन का जन्म 12 अक्टूबर 1991 को चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था.
अक्षरा हासन ने भी अपने पापा और बहन की तरह फिल्मी दुनिया में अपनी किस्मत आजमाई है.
अक्षरा हासन ने भी अपने पापा और बहन की तरह फिल्मी दुनिया में अपनी किस्मत आजमाई है.
उन्होंने 2015 में हिंदी फिल्म शमिताभ से एक्टिंग की शुरुआत की, जिसमें अमिताभ बच्चन और धनुष ने भी काम किया था.
उन्होंने 2015 में हिंदी फिल्म शमिताभ से एक्टिंग की शुरुआत की, जिसमें अमिताभ बच्चन और धनुष ने भी काम किया था.
इसके अलावा, अक्षरा ने लाली की शादी में लड्डू दीवाना (2017) और तमिल फिल्म कदराम कोंडन (2019) जैसी फिल्मों में भी काम किया है.
इसके अलावा, अक्षरा ने लाली की शादी में लड्डू दीवाना (2017) और तमिल फिल्म कदराम कोंडन (2019) जैसी फिल्मों में भी काम किया है.
बता दें कि अक्षरा खूबसूरती के मामले में भी किसी से कम नही हैं.
बता दें कि अक्षरा खूबसूरती के मामले में भी किसी से कम नही हैं.
अक्षरा अक्सर अपने स्टाइल और लुक्स को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं. सोशल मीडिया पर भी काफी तस्वीरें वायरल होती हैं.
अक्षरा अक्सर अपने स्टाइल और लुक्स को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं. सोशल मीडिया पर भी काफी तस्वीरें वायरल होती हैं.
इस तस्वीर में अक्षरा हाई स्लिट कट ड्रेस में नजर आ रही हैं. सटल मेकअप और ओपन हेयर में वो बला की खूबसूरत दिख रही हैं.
इस तस्वीर में अक्षरा हाई स्लिट कट ड्रेस में नजर आ रही हैं. सटल मेकअप और ओपन हेयर में वो बला की खूबसूरत दिख रही हैं.
इस व्हाइट कलर के आउटफिट में अक्षरा का लुक काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है. उन्होंने सटल मेकअप किया है और स्लीक हेयरस्टाइल बनाई है जिससे उनका ये लुक मॉडर्न लग रहा है.
इस व्हाइट कलर के आउटफिट में अक्षरा का लुक काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है. उन्होंने सटल मेकअप किया है और स्लीक हेयरस्टाइल बनाई है जिससे उनका ये लुक मॉडर्न लग रहा है.
इस तस्वीर में अक्षरा ब्लैक कलर की मिनी ड्रेस में दिखाई दे रही हैं. उन्होंने मिनिमल मेकअप और बन बनाकर इस लुक को और भी ग्लैमरस बनाया है.
इस तस्वीर में अक्षरा ब्लैक कलर की मिनी ड्रेस में दिखाई दे रही हैं. उन्होंने मिनिमल मेकअप और बन बनाकर इस लुक को और भी ग्लैमरस बनाया है.
Published at : 10 Oct 2025 04:22 PM (IST)
