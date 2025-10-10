एक्सप्लोरर
कमल हासन की दूसरी बेटी अक्षरा खूबसूरती में देती हैं बहन श्रुति को भी मात, यहां देखें 10 तस्वीरें
Kamal Haasan Daughter 10 Photos: कमल हासन की फिल्मी दुनिया में छाई छवि के साथ अब उनकी बेटी भी चर्चा में आने लगी हैं. उनकी खूबसूरती और स्टाइल ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया है.
बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार कमल हासन की दूसरी बेटी ने अपनी खूबसूरती और स्टाइल से सबका ध्यान खींचा है. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें अक्सर वायरल होती रहती हैं, जिसमें उनका ग्लैमरस लुक और मॉडर्न फैशन साफ दिखता है हर फोटो में उनकी शाइनिंग पर्सनैलिटी झलकती है. आइए देखतें हैं उनकी 10 खास तस्वीरें.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 10 Oct 2025 04:22 PM (IST)
Tags :Kamal Haasan Akshara Haasan
बॉलीवुड
10 Photos
कमल हासन की दूसरी बेटी अक्षरा खूबसूरती में देती हैं बहन श्रुति को भी मात, यहां देखें 10 तस्वीरें
बॉलीवुड
10 Photos
रवीना टंडन की बेटी की 10 तस्वीरें: फैशन और खूबसूरती में मां को कड़ी टक्कर देती हैं राशा
बॉलीवुड
7 Photos
Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर पति-पत्नी साथ में एंजॉय करें ये रोमांटिक फिल्में, रिश्ता हो जाएगा और मजबूत
बॉलीवुड
7 Photos
किसी ने लिखवाया पिया का नाम, तो किसी ने बनवाया खास डिजाइन, देखें एक्ट्रेसेस की खास मेहंदी
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
Firecrackers Ban: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में हट सकता है पटाखों से बैन, सुप्रीम कोर्ट ने कही अहम बात
जम्मू और कश्मीर
RS चुनाव: NC ने उतारे उम्मीदवार, फारूक अब्दुल्ला नहीं जाएंगे उच्च सदन, कांग्रेस को क्या मिला?
विश्व
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
विश्व
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion