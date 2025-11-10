हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिग्गज एक्टर प्रेम चोपड़ा की तबीयत बिगड़ी, लीलावती अस्पताल में हुए भर्ती

दिग्गज एक्टर प्रेम चोपड़ा की तबीयत बिगड़ी, लीलावती अस्पताल में हुए भर्ती

Prem Chopra Health Update: मशहूर एक्टर प्रेम चोपड़ा की तबीयत अचानक बिगड़ गई है. खबरें सामने आ रही हैं कि उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. यहां जानें उनके हेल्थ से जुड़ी पूरी जानकारी.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Updated at : 10 Nov 2025 08:35 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर प्रेम चोपड़ा की तबीयत बिगड़ गई है. दिग्गज एक्टर को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. 90 वर्षीय एक्टर के स्वास्थ्य की जानकारी सुनकर फैंस को भी झटका लगा है.

बताया जा रहा है कि लीलावती अस्पताल में प्रेम चोपड़ा का इलाज डॉ. नितिन गोखले और जलील पार्कर की निगरानी में चल रहा है. प्रेम चोपड़ा के शरीर में इंफेक्शन फैल गया था, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है. डॉक्टर के मुताबिक, प्रेम चोपड़ा अगले दो से तीन दिन तक अस्पताल में भर्ती रहेंगे.

दिग्गज एक्टर प्रेम चोपड़ा की तबीयत बिगड़ी, लीलावती अस्पताल में हुए भर्ती

कब डिस्चार्ज होंगे प्रेम चोपड़ा?
टाइम्स ऑफ इंडिया ने पोस्ट शेयर करते हुए फैंस को बताया कि एक्टर के दामाद विकास भल्ला ने उनके स्वास्थ्य को लेकर अपडेट दिया है. विकास भल्ला ने बताया कि अब प्रेम चोपड़ा की स्थिति में सुधार है और कुछ ही दिनों में उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा. लीजेंडरी एक्टर के दामाद विकास भल्ला ने ये भी कहा कि बढ़ती उम्र के वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और चेकअप के बाद कुछ ही दिनों में उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा. 

प्रेम चोपड़ा का करियर
विलेन के रूप में प्रेम चोपड़ा ने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया. आज भी उनकी गिनती हिन्दी सिनेमा के बेहतरीन विलेन के रूप में की जाती है. उन्होंने हीरो बनने की चाहत में बॉलीवुड में कदम रखा लेकिन खलनायक के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बना ली.फिल्म 'वो कौन थी' में उनके विलेन के किरदार ने जबर्दस्त सफलता हासिल की. 90 वर्षीय दिग्गज एक्टर को आज भी उनके जबरदस्त रोल्स के लिए याद किया जाता है.

प्रेम चोपड़ा ने अपने करियर में लगभग 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. लेकिन बढ़ती उम्र कि वजह से प्रेम चोपड़ा ने इंडस्ट्री से दूरी बना ली है, हालांकि उनके किरदार आज भी फैंस के जहन में जिंदा है. 

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Published at : 10 Nov 2025 08:34 PM (IST)
Prem Chopra Prem Chopra Health Update Prem Chopra Hospitalised
