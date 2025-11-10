धर्मेंद्र से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे सनी देओल, चेहरे पर दिखी मायूसी, टीम ने की अपील- 'दुआ करें'

धर्मेंद्र कई दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और इस बीच खबरें आई हैं कि आज उनकी तबीयत बिगड़ गई है. ऐसे में दिग्गज एक्टर की फैमिली उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुंच रही है. सनी देओल आज सुबह अपने पिता से मिलने आए थे और अब वो एक बार फिर धर्मेंद्र की सेहत का जायजा लेने पहुंचे. इस दौरान उनके चेहरे पर मायूसी देखने को मिली.

हॉस्पिटल में एंट्री लेते हुए सनी देओल का भी उदास और परेशान नजर आए. एक्टर कैमरे के सामने हाथों से अपना चेहरा छुपाते नजर आए. इस दौरान सनी देओल के साथ उनके बेटे करण देओल और राजवीर देओल भी उनके साथ गाड़ी में बैठे दिखाई दिए.

Mumbai, Maharashtra: Actor Sunny Deol reaches Breach Candy Hospital, where his father and actor Dharmendra has been admitted pic.twitter.com/kbHnft63OB — IANS (@ians_india) November 10, 2025

'जल्द ठीक होने की दुआ करें'

सनी देओल की टीम ने फैंस से धर्मेंद्र के जल्द ठीक होने के लिए दुआ करने की अपील की है. टीम ने धर्मेंद्र का हेल्थ अपडेट शेयर करते हुए मीडिया से कहा- 'मिस्टर धर्मेंद्र की हालत स्थिर है और वो निगरानी में हैं. आगे की टिप्पणियां और अपडेट मिलने पर शेयर किए जाएंगे. सभी से रिक्वेस्ट है कि उनके जल्द ठीक होने की दुआ करें और परिवार की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करें.'

वेंटिलेटर पर हैं धर्मेंद्र?

इससे पहले धर्मेंद्र को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखे जाने की खबरें सामने आई थीं. इसे लेकर सनी देओल की टीम ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा था- 'हमेशा की तरह ये अफवाह फैलाई जा रही है, सर की हालत में सुधार हो रहा है. वो निगरानी में हैं. चिंता की कोई बात नहीं है.'

हेमा मालिनी ने भी की थी दुआ की अपील

सनी देओल से पहले हेमा मालिनी भी धर्मेंद्र से मिलने हॉस्पिटल पहुंची थीं. इस दौरान उन्होंने भी लोगों से एक्टर के लिए दुआ करने की अपील की थी. हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए हेमा मालिनी ने कहा था- 'हम उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं.'