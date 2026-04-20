बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों अक्षय कुमार की नई रिलीज भूत बंगला और रणवीर सिंह की एक महीने पुरानी धुरंधर 2 के बीच जबरदस्त मुकाबला हो रहा है. हालांकि भूत बंगला ने अब रणवीर सिंह के एक छत्र राज को खत्म कर दिया है. खासतौक पर वीकेंड पर भूत बंगला ने बाजी मारी है. चलिए यहां जानते हैं भूत बंगला के आने से धुरंरधर 2 पर क्या असर पड़ा है?

‘भूत बंगला’ ने ओपनिंग वीकेंड पर कितनी की कमाई?

भूत बंगला फैमिली ऑडियंस की पहली पसंद बन गई है. इस फिल्म ने पेड प्रीव्यू में 3.75 करोड़ कमाए थे और फिर पहले दिन 12.25 करोड़ की कमाई की. लेकिन शनिवार और रविवार को तो इसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया और छप्परफाड़ कमाई कर डाली.

सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक भूत बंगला ने रिलीज के दूसरे दिन 19 करोड़ और तीसरे दिन 20 करोड़ कमाए हैं. जिसके बाद तीन दिन में इस फिल्म की भारत में कुल कमाई 58 करोड़ रुपये हो गई है.

वहीं भूत बंगला की संडे को ऑक्यूपेंसी भी अच्छी खासी रही. इसने 36.0 फीसदी की ऑक्यूपेंसी दर्ज की है.

वहीं भूत बंगला ने संडे को अपना अब तक का सिंगल डे हाईएस्ट कलेक्शन भी दर्ज किया.

‘धुरंधर 2’ की कमाई पर ‘भूत बंगला’ ने डाला डाका

‘भूत बंगला’ की रिलीड के ‘धुरंधर 2’ की वीकेंड पर कमाई चौपट हो गई है. जहां चौथे शनिवार को इसने 13.50 करोड़ और चौथे रविवार को 14.50 करोड़ की जबरदस्त कमाई की तो वहीं पांचवें वीकेंड पर नई रिलीज ‘भूत बंगला’ के आने से इसने सिंगल डिजिट में कमाई की. बता दें कि पांचवें शनिवार को ‘धुरंधर 2’ ने महज 4.65 करोड़ जोड़े तो 5वें संडे को इसका कलेक्शन 5.20 करोड़ रुपये रहा. यान साफ है कि ‘भूत बंगला’ ने ‘धुरंधर 2’ की सत्ता को खत्म कर दिया है.

वहीं संडे को ऑक्यूपेंसी के मामले में भी ‘धुरंधर 2’ अक्षय की फिल्म से पिछड़ गई. दरअसल ‘धुरंधर 2’ की 5वें संडे को ऑक्यूपेंसी 29 फीसदी रही जबकि भूत बंगला की संडे की ऑक्यूपंसी 36 फीसदी दर्ज की गई है. अब देखने वाली बात होगी कि ‘भूत बंगला’ के आगे ये धुरंधर 2 कितनी और कमाई कर पाती है. वैसे धुरंधर 2 ने रिलीज के 32 दिनों में 1115 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर डाली है.

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